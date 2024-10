Diletta Leotta si trova in vacanza a New York con Loris Karius e da lì ha condiviso degli scatti con un abito rosso fuoco, completato da una borsa sorprendente

Fonte: IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta riesce sempre a sorprendere i suoi sostenitori con degli scatti social, che ricevono numerosissimi commenti e apprezzamenti e, anche di recente, la presentatrice televisiva sta raccontato su Instagram la sua fuga d’amore a New York con Loris Karius. I due hanno deciso di concedersi del tempo in coppia, dopo l’arrivo della piccola Aria e il matrimonio, che è stato celebrato lo scorso giugno, raccontando il loro viaggio romantico sui social.

Di recente Diletta Leotta ha postato delle foto di un’uscita a Manhattan con il marito, indossando un look che la rendeva assolutamente perfetta. La presentatrice televisiva, infatti, si è mostrata con indosso un abito rosso aderente, che accendeva, ulteriormente, la sua bellezza unica. La conduttrice ha portato con sé anche un accessorio, davvero originale, che farà tendenza.

Diletta Leotta, stupenda in abito rosso

Diletta Leotta è pronta a cominciare un nuovo importante progetto televisivo, visto che debutterà, a breve, alla conduzione di La Talpa, reality show, targato Mediaset, che torna in onda dopo diversi anni. Il format, infatti, è stato leggermente modificato, non prevedendo più la diretta televisiva in prima serata, ma solo delle puntate precedentemente registrate. Ma questa non è l’unica novità che presenterà la nuova edizione del programma tv, svelate dalla stessa Diletta Leotta a Verissimo, visto che i diversi episodi saranno anche trasmessi in anteprima sulla piattaforma on demand di Mediaset.

In attesa di accogliere il giudizio del pubblico sul suo nuovo progetto televisivo, la conduttrice ha deciso di prendersi un periodo di pausa oltreoceano, in compagnia del marito Loris Karius. I due, infatti, da qualche giorno, stanno condividendo dei contenuti social da New York e, nell’ultimo post, Diletta Leotta indossa un look che non può passare inosservato.

La conduttrice, infatti, ha scelto un abito rosso fuoco, che aderiva completamente alle sue forme perfette e non aveva spalline, ma uno scollo dritto. Il vestito, seppure semplice, rendeva Diletta Leotta più bella di sempre, come sottolineato anche dai tanti commenti dei suoi sostenitori: “È veramente molto bello questo outfit”, “Più bella cosa non c’è di te” e ancora “Ancora più bella dopo essere diventata mamma”.

Diletta Leotta, la borsa a forma di cuore

Diletta Leotta riesce, sempre, a scegliere degli outfit che riescono sia a esaltare la sua bellezza, che a sorprendere con una punta d’originalità. Così è stato, di recente, quando per i suoi impegni sui campi sportivi, la conduttrice televisiva ha indossato un mini dress con un dettaglio davvero particolare, ma anche a New York, ha deciso di completare il suo look rosso fuoco con una borsa sorprendente.

L’accessorio, infatti, era a forma di cuore, sempre rossa e con il manico rigido, impreziosito da pietre preziose, che continuavano, poi, su tutto il bordo della borsa. Un accessorio davvero particolare che riesce a farsi notare e farà, sicuramente, tendenza. Diletta Leotta non ha indossato gioielli, a parte degli orecchini minimal in oro, mentre le calzature della conduttrice erano dei sandali trasparenti.

A completare il look, il rossetto rosso fuoco, che accendeva le labbra della conduttrice televisiva.