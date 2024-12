Fonte: IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta è uno dei volti più amati del mondo del commento calcistico italiano e ogni domenica intrattiene tutti gli appassionati di questo sport con le sue domande calzanti e la sua presenza affascinante a bordo campo. Così è stato anche il 22 dicembre 2024 quando la conduttrice televisiva è stata presente allo scontro tra Inter e Como.

Per l’occasione lavorativa Diletta Leotta ha scelto un outfit sorprendente che non rispecchiava il clima rigido della stagione invernale. La conduttrice televisiva, infatti, ha sfidato le temperature rigide con un coat dress verde bottiglia, caratterizzato da un vertiginoso spacco sulla gamba destra.

Diletta Leotta, il coat dress verde

Diletta Leotta ha anticipato le sue vacanze natalizie a inizio dicembre quando è volata a Miami insieme al marito Loris Karius. I due sono sembrati molto affiatati, anche se circolano insistenti voci di una crisi esistente tra di loro. Nel corso di quel viaggio all’estero Diletta Leotta ha anche sfoggiato un bikini, perfetto per le festività natalizie, in velluto color oro.

Tornata in Italia e sui campi da calcio, la conduttrice televisiva ha commentato una partita di serie A, che ha avuto luogo domenica 22 dicembre 2024, con un look che colpiva nel segno. Diletta Leotta, infatti, ha scelto di presentarsi in campo con un coat dress verde bottiglia con uno spacco tanto vertiginoso da raggiungere la vita della conduttrice.

Il capo d’abbigliamento di Diletta Letta era nella particolare sfumature del verde bottiglia, era firmato da Batakovic ed era animato da diverse fibbie metalliche, che si trovavano sia sui polsini del capospalla, che all’altezza del collo. Il trench era chiuso in vita da una cintura della stessa stoffa e presentava delle tasche sul davanti. Sotto il capospalla Diletta Leotta sembrava indossare soltanto un body.

Per impreziosire ulteriormente il suo look, la conduttrice televisiva ha scelto degli anelli in oro bianco, tempestati da brillanti, un paio di orecchini a boccola argento, coordinati al fermacapelli, anch’esso metallico. Un altro tocco seducente è stato dato all’outfit dal paio di stivali alti beije indossati da Diletta Leotta.

Diletto Leotta, le critiche del web

Diletta Leotta ha indossato un look davvero seducente nell’ultima partita di calcio da lei commentata. La conduttrice televisiva, infatti, ha scelto per l’occasione di accompagnare un trench con spacco solo con un body. Questa sua decisione di stile, però, non è piaciuta a molto che l’hanno trovato un po’ esagerata per il contesto: “É un campo di calcio, le sfilate di moda si svolgono in altri ambienti e con un altro tipo di pubblico”, “In campo anche meno” e ancora “Un abbigliamento sempre adatto al contesto”.

In particolare diversi utenti del web hanno detto la loro opinione sullo spacco troppo vertiginoso del coat dress: “Che sobrietà”, “Hai un giubbotto grande, ma non ci riesci a non far vedere la gamba” e ancora “Ma la gonna?… Sotto il trench? Niente?”.

Non sono mancati comunque i commenti positivi degli ammiratori di Diletta Leotta che hanno apprezzato anche la profonda apertura che si trovava nella parte inferiore suo look: “Che classe e che spacco”.