Diletta Leotta osa con stile: stivali animalier e trench di pelle a bordo campo

La conduttrice Dazn non sbaglia un colpo: per il match Napoli-Juventus Diletta ha sfoggiato un trench di pelle e dei maxi stivali animalier

Fonte: IPA Diletta Leotta

Osare ma con stile: sono queste le parole d’ordine per Diletta Leotta, che sa sempre come mixare perfettamente capi di tendenza con la giusta dose di sensualità. Per il match Napoli-Juventus la conduttrice di Dazn ha sfoggiato un look che ha lasciato tutti senza fiato, con trench in pelle e maxi stivali animalier.

Diletta Leotta, il look per il match Napoli-Juventus

Sa sempre come stupire e lasciare a bocca aperta Diletta Leotta, che per una delle partite più attese e importanti del campionato, quella che ha visto Napoli e Juventus battersi, ha scelto un look di tendenza che gioca bene con volumi e lunghezze, senza rinunciare a un pizzico di sensualità.

Per commentare a bordo campo il match, la conduttrice sportiva ha scelto un outfit dai toni scuri e ovviamente di super tendenza, come è solita fare in queste occasioni. E così, dopo averla vista con indosso il coat dress verde bottiglia dallo spacco vertiginoso, questa volta ha scelto un trench in pelle nera – che lasciava intravedere un dolcevita dello stesso colore – stretto in vita da una cintura, con maniche a tre quarti e leggermente over nella parte superiore.

E per slanciare ancora di più la figura, ha optato per dei maxi stivali sopra il ginocchio a punta con tacco largo. Il dettaglio che fa la differenza? I cuissardes sono animalier, con fantasia maculata, un classico intramontabile che riesce a dare quel tocco in più anche ai look più semplici ed essenziali. Per completare l’outfit calze velate e maxi orecchini a cerchio che fanno capolino dai capelli lasciati sciolti con onde morbide.

Diletta Leotta, i progetti lavorativi e la lontananza da Karius

Archiviata l’esperienza televisiva de La Talpa – che non ha avuto i risultati che tutti speravano – oltre a continuare come volto di Dazn, ha ripreso in mano il suo podcast dedicato alla genitorialità, Mamma Dilettante, di cui è stata rilasciata sulle piattaforme la quarta edizione.

Se sul versante professionale la conduttrice continua ad avere grandi soddisfazioni, la vita privata invece non sta procedendo nel migliore dei modi. Nessuna crisi con il marito Loris Karius, come si vociferava qualche tempo fa, ma i due dovranno continuare a vivere una relazione a distanza.

Il portiere infatti ha firmato un contratto che lo lega alla squadra tedesca Schalke 04 fino a giugno, anche se sia lui che Diletta avrebbero preferito un ingaggio in Italia per stare finalmente tutti insieme. “Sono molto contento di questo nuovo impegno, è un’esperienza importante”, ha dichiarato al Corriere della Sera. “Soprattutto sono felice di tornare in campo perché mi è mancato molto. Sono giovane e posso ancora giocare qualche anno. Mi sposterò in Germania, ma ogni giorno di pausa raggiungerò la mia famiglia“.

Del resto Karius è innamorato della piccola Aria: “È tutta il papà. È una signorina attivissima, più che camminare corre. Con lei mi diverto molto, ma non saprei tenerla da solo, senza Diletta e senza nonni. È una spugna che impara tutti i giorni, e io voglio essere un esempio positivo per mia figlia”. La voglia di allargare la famiglia c’è: “A piccoli passi, perché no? Ora Aria è la principessa di casa: è difficile dirle di no“.