Diletta Leotta, il look scintillante (e costoso) per l’ultima puntata de La Talpa

È andata in onda in prima serata l'ultima puntata de "La Talpa" e Diletta Leotta ha stupito il pubblico con una mise scintillante, eccone i dettagli

Giunge al suo prematuro epilogo La Talpa – Who is the Mole, il reboot del reality cult anni Duemila a tema avventura riapprodato su Canale 5 dopo ben sedici anni di fermo. Benché il risultato non sia stato esattamente ciò che ci si auspicherebbe, quella appena conclusa resta un’esperienza preziosa quantomeno per la sua conduttrice: Diletta Leotta. Non si trattava soltanto della sua prima volta sul canale Mediaset, ma soprattutto del suo esordio alla conduzione in prima serata. Motivo per il quale un’occasione tanto cruciale meritava senza ombra di dubbio una cura particolare dell’immagine. Ebbene: obiettivo raggiunto. Dopo tutta una serie di magnifiche mise, abbiamo visto la cronista sportiva letteralmente scintillare per l’ultima puntata.

Diletta Leotta letteralmente brillante per l’ultima puntata de La Talpa

Per celebrare un così grande traguardo di carriera Diletta Leotta si è affidata ciecamente alle mani del suo fidato stylist, Nicolò Grossi, nella messa a punto di ogni suo look. Il professionista ha saputo valorizzare lo stile della conduttrice nei minimi dettagli senza farla apparire mai uguale a sé stessa, alternando strategicamente sobrietà e sensualità con grande nonchalanche. Ovviamente non sono mancate nemmeno le tenute casual – anche queste ricercatissime – dedicate alle missioni esterne che il programma prevedeva, le quali incarnavano per filo e per segno il mood avventura a caratterizzarlo.

Si potrebbe dunque dire che, da buona padrona di casa, sia stata proprio Diletta Leotta la grande protagonista de La Talpa. E, vista la sua notevole abilità nel calzare perfettamente outfit di stampo glamour o più sofisticati, per il gran finale su Canale 5 non poteva che sfoderare un look scintillante. Ma andiamo per gradi.

Nel momento dell’annunciazione dei finalisti Diletta ha sfoggiato un ensemble di gusto mannish da manuale, completo di elegante smoking con tanto di papillon ma accostato a tacchi a spillo. Durante gli ultimi attimi, quelli decisivi ed in cui avrebbe da un momento all’altro rivelato il nome della Talpa, vi è stato un notevole cambiamento: la raffinata tenuta maschile è stata prontamente sostituita da un lungo abito interamente tempestato di cristalli, a portare la firma Retrofête. Si trattava di uno slip dress a sfiorare la caviglia e caratterizzato da una silhouette fasciante, con spalline sottili e scollatura profonda.

Il fattore brillante era restituito da tutta una serie di catenine scintillanti a disegnare fedelmente le forme della conduttrice. A chiudere il tutto con coerenza ci pensavano dei tacchi alti e dei gioielli luminosi, stavolta vintage e firmati Aurea Selection.

La Talpa 2024: chi era e chi ha vinto il programma

Ma passiamo alla domanda importante, quella che ci ha ossessionato sin dal primo appuntamento: chi era La Talpa? Nella puntata finale del reality appena andata in onda è stata finalmente svelata l’identità del misterioso personaggio: Lucilla Agosti.

La concorrente è stata abilissima nel mantenere il segreto per tutto il corso del programma, sabotando continuamente gli altri concorrenti senza mai destare il minimo sospetto. A vincere il montepremi, però, è stato Alessandro Egger aggiudicandosi ben 38 mila euro e superando persino la sua astuta rivale, finita al secondo posto.