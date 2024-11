Paola Perego, il post che fa discutere su La Talpa. Diletta Leotta: “Non credo sia arrabbiata”

Fonte: Getty Images Paola Perego, il post su Instagram che ricorda La Talpa

Con il ritorno imminente de La Talpa, Paola Perego, figura emblematica delle precedenti edizioni, ha scelto di dire la sua. Ma, a sorpresa, non lo fa con frecciate o rimpianti. Nel pomeriggio di martedì 5 novembre, l’ex conduttrice del reality ha pubblicato su Instagram un post che sa di passaggio di testimone, rivolgendosi alla nuova protagonista, Diletta Leotta.

Nessun segno di rancore o parole pungenti: solo un augurio, pronunciato con quel garbo che poche figure televisive sanno ancora incarnare.

Il messaggio di Paola Perego: stile e distacco in un mondo di rivalità

Paola Perego si è mostrata con un’immagine scattata ai tempi in cui, 16 anni fa, era lei stessa alla guida del programma, accompagnata da un messaggio di buon auspicio per la Leotta e per l’autore Marco Salvati.

Un gesto che, a detta di molti, è tutto fuorché scontato in un ambiente dove la tensione tra colleghi può trasformarsi in una lotta silenziosa. La risposta del pubblico non si è fatta attendere: migliaia di commenti che inneggiano all’eleganza della Perego, una donna capace di mantenere il sangue freddo, rimanendo al di sopra di quelle logiche di antagonismo che spesso dominano il piccolo schermo.

D’altra parte, sarebbe stato strano il contrario. Dopo 16 anni dall’ultima edizione de La Talpa, e con una carriera solida alle spalle, Paola ha continuato a lavorare, così come la sua “sostituta” Diletta Leotta. Entrambe hanno conquistato il proprio spazio sullo schermo, e prendersela per un cambio di conduzione sarebbe quasi assurdo. In fondo, chi ha davvero il potere sui format se non Maria De Filippi? Solo poche icone possono vantare una simile influenza, mentre la maggior parte dei volti noti, anche quelli di rilievo, si adatta alle logiche mutevoli del palinsesto.

Diletta Leotta: “Un onore ereditare la sua conduzione”

Lontana dai dissapori, anche Diletta Leotta ha voluto chiarire la sua posizione. Intervistata dal Corriere della Sera, la presentatrice siciliana ha dichiarato di ammirare Paola Perego per la professionalità con cui ha guidato le precedenti edizioni di La Talpa. “È stata una padrona di casa incredibile”, ha ammesso la Leotta, aggiungendo di non aver percepito nessuna ostilità.

Un rispetto reciproco che sfida le convenzioni della televisione e affascina i fan, curiosi di scoprire se questo nuovo capitolo sarà all’altezza del passato.

La Talpa, un format che ha fatto storia

Per chi non ricordasse, La Talpa ha debuttato nel 2004 su Rai Due con Paola Perego al timone, passando poi su Italia 1 nelle due edizioni successive, del 2005 e 2008. Da allora, il format è rimasto in sospeso, tra progetti e rinvii, fino ad oggi, quando torna finalmente sui piccoli schermi.

Questa nuova versione promette una formula rinnovata e più snella: addio alla diretta e allo studio, per un’esperienza televisiva più concentrata. Il nuovo capitolo si apre con un cambio al vertice e, per una volta, con la benedizione di chi ha scritto le prime pagine di questo reality.

I concorrenti vivranno insieme per sei settimane, affrontando prove di abilità e resistenza, con l’obiettivo di scoprire chi tra loro è la “talpa”, ovvero il sabotatore segreto.