Frasi sulla mamma, le più dolci e commoventi da dedicare in ogni occasione

Dicono che fare la mamma sia il mestiere più duro del mondo: per 9 mesi ci culla nel suo ventre, e per il resto della vita ci porta nel suo cuore. È lei ad essere stata al nostro fianco quando abbiamo mosso i primi passi e quando tornavamo a casa da scuola con qualche brutto voto, quando abbiamo vissuto il primo batticuore e quando ci è piombata addosso una delusione d’amore. E ancora oggi è la nostra colonna, pronta a darci il suo sostegno senza mai giudicare. L’amore infinito di una madre è qualcosa di speciale, e adesso è giunto il momento di ricambiarlo. Se vuoi sorprendere la tua mamma, regalale una dedica particolare: su DiLei abbiamo raccolto alcune frasi dolcissime e citazioni famose che ti aiuteranno a dirle quanto le vuoi bene.

Frasi per la mamma brevi

Che si tratti del suo compleanno o semplicemente di un’occasione speciale in cui vuoi ringraziare tua mamma, puoi scegliere per lei un bel bigliettino da accompagnare ad una frase scritta di tuo pugno, che le scalderà il cuore. Ecco alcune frasi brevi perfette per questo.

Una mamma è una montagna di comprensione. (Jean Gastaldi)

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre. (Abraham Lincoln)

Più un figlio è costato lacrime agli occhi della madre, e più caro è al suo cuore. (Alexandre Dumas)

Maternità: tutto l’amore inizia e finisce qui. (Robert Browning)

Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice. (Adelbert von Chamisso)

La mamma ha inventato l’amore sulla terra. (Edmond Haraucourt)

Una madre che è veramente una madre non è mai libera. (Honoré de Balzac)

Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e i bambini, tra esse, ci dormono profondamente. (Victor Hugo)

Questo fanno le madri: sanno superare ostacoli e conflitti, sanno infondere pace. (Papa Francesco)

La migliore accademia, le ginocchia di una madre. (James Russell Lowell)

“Mamma”, la parola più bella sulle labbra dell’umanità. (Khalil Gibran)

Non c’è mai stato un grande uomo che non avesse una grande madre. (Olive Schreiner)

Dio non poteva essere ovunque, e quindi ha creato le madri. (Rudyard Kipling)

Una buona madre vale cento maestri. (George Herbert Palmer)

Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono. (Honoré de Balzac)

Mamma è il nome di Dio che i bambini hanno sulle labbra e nel cuore. (William Makepeace Thackeray)

La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo. (William Ross Wallace)

Frasi su mamma e figlia

Il rapporto tra una madre e sua figlia è sempre speciale, complice ed eterno. Vuoi celebrarlo ringraziando tua mamma per essere sempre stata al tuo fianco, amica e sostenitrice in ogni momento della vita? Puoi scegliere uno di questi aforismi che le regalerà una grandissima emozione.

Una madre e una figlia condividono sempre un legame speciale, che è inciso sui loro cuori.

Una madre che non si separi dalla figlia ogni fine stagione non la ama veramente. (Oscar Wilde)

Quando tua madre ti chiede: “Posso darti un consiglio?” si tratta di una mera formalità. Non importa se si risponde sì o no. Lei ha intenzione di dartelo comunque. (Erma Bombeck)

Le parole non bastano per esprimere l’amore incondizionato che esiste tra una madre e una figlia. (Caitlin Houston)

Una madre vuole sempre il meglio per sua figlia, ma non sempre sa cosa sia. (Lauren Tingley)

Una madre che irradia amore e accettazione di sé in realtà vaccina sua figlia contro la bassa autostima. (Naomi Wolf)

Quando ti rendi conto che tua madre aveva ragione, hai una figlia che pensa che tu abbia torto. (Sada Malhotra)

Una madre non è una persona su cui appoggiarsi, ma una persona su cui appoggiarsi non è necessario. (Dorothy C. Fisher)

Non sei una madre perfetta e non lo sarai mai. Non sono una figlia perfetta e non lo sarò mai.

Tutte le donne diventano come la loro madre. Questa è la loro tragedia. Gli uomini no. E questa è la loro tragedia. (Oscar Wilde)

Frasi per una mamma speciale

Ogni mamma è speciale per i propri figli, e questa è una verità sacrosanta. Quindi perché non dedicare alla tua una splendida citazione famosa che le ricordi il bene che le vuoi? Eccone alcune delle più toccanti e romantiche, tutte da copiare.

Se di tutti gli affetti gentili e di tutte le azioni oneste e generose di cui andiamo superbi si potesse scoprire il primo e vero germe, noi lo scopriremmo quasi sempre nel cuore di nostra madre. (Edmondo De Amicis)

Ci sono mamme che riempiono di baci e altre di sgridate, ma l’amore non cambia e in realtà la maggior parte delle mamme fa entrambe le cose. (Pearl S. Buck)

C’è una gran quantità di cose belle, che Dio ci può concedere due volte; ma la mamma è cosa tanto grande, che ce la dà una volta sola. (Harriet Beecher Stowe)

Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre. (Jill Churchill)

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. (Dalai Lama)

Si ama la propria madre quasi senza saperlo, senza comprenderlo, perché è naturale come vivere; e avvertiamo la profondità delle radici di tale amore solo al momento della separazione finale. (Guy de Maupassant)

Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo e la maestosità dell’amore materno. (Edwin Hubbell Chapin)

Tutte le mamme sono ricche quando amano i loro bambini. Non esistono madri povere, brutte o vecchie. (Maurice Materlink)

La madre è sublime perché è tutta istinto. L’istinto materno è divinamente animale. La madre non è donna, ma femmina. (Victor Hugo)

Una madre è colei che può prendere il posto di tutti gli altri, ma il cui posto nessun altro può prendere. (Gaspard Mermillod)

Una madre non è una persona su cui appoggiarsi, ma una persona che rende inutile il fatto di doversi appoggiare a qualcuno. (Dorothy Canfield Fisher)

Frasi sulla mamma canzoni

Viva la mamma è una delle canzoni più famose che puoi dedicare alla persona più importante della tua vita. Ma è anche la più scontata: se vuoi proprio sorprenderla, ne abbiamo tante altre tra cui scegliere. D’altronde, sono le mamme ad aver ispirato pressoché tutti i grandi cantanti di oggi e di ieri.