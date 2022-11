Frasi sul futuro: brevi e positive, per guardare al domani insieme con ottimismo

Fonte: iStock Photos

Le frasi sul futuro sono l’ideale per un biglietto di auguri, per un appunto veloce da lasciare a una persona che si ama, ma anche per ricordarsi quanto speciale e unica sia la vita. Il futuro infatti è una parte di esistenza che non abbiamo ancora vissuto e che è tutta da scrivere.

A volte può fare paura, perché è incerto e ricco di cambiamenti, ma rappresenta comunque un’occasione per essere felici e per realizzare ciò che sogniamo. Non sappiamo mai cosa ci aspetta appena dietro l’angolo e la vita può cambiare da un momento all’altro, ciò che è certo è che dobbiamo essere sempre pronti ad accogliere il futuro con ottimismo e positività, convinti che, anche se ci spaventa, sapremo affrontarlo.

DiLei ha selezionato le frasi sul futuro, con le citazioni e gli aforismi più belli di intellettuali, personaggi famosi, poeti e scrittori. Grandi uomini pronti a svelarci che, se avremo fiducia e coraggio, riusciremo a vivere il futuro con grande intraprendenza, adattandoci a quello che ci concederà la vita.

Frasi positive sul futuro

Guardare al futuro con ottimismo non è sempre semplice, ma possiamo riuscirci. Il modo in cui ci poniamo di fronte ai fatti che ci accadono nella vita infatti determinano chi saremo. Essere positivi, credere nelle proprie capacità e nel proprio istinto: questi sono i segreti per affrontare ogni cosa con il giusto sprint.

Soprattuto nei momenti meno facili, guardare al futuro con ottimismo può sembrare impossibile. Ecco che un aiuto arriva dalle frasi positive sul futuro, un concentrato di coraggio e forza, da Seneca sino a Hemingway, per non smettere mai di sperare e crederci sempre.

La vita è breve: evitiamo, dunque, programmi troppo estesi: ogni giorno, ogni ora ci mostra la nostra nullità e ricorda a noi smemorati, con qualche nuovo argomento, la nostra fragile natura. Allora noi, che facciamo programmi come se la nostra vita fosse eterna, siamo costretti a pensare alla morte. Si volge, infatti, ad attendere il futuro solo chi non sa vivere il presente. (Seneca)

Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. È stato così tante volte. (Hemingway)

Mi piace il futuro perché lì possiamo essere forti e delicati e pieni di sogni e di vento in faccia.

E ci sono strade mai viste e fiori colorati e stagioni che soffiano giorni nuovi e polvere di stelle che si deposita sulle mani. (Fabrizio Caramagna)

E ci sono strade mai viste e fiori colorati e stagioni che soffiano giorni nuovi e polvere di stelle che si deposita sulle mani. (Fabrizio Caramagna) Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte. (Karl Popper)

Frasi sul futuro insieme

Il domani vissuto a qualcuno che si ama può fare meno paura. Per questo le frasi sul futuro insieme sono commoventi e romantiche, un concentrato di amore e di voglia di stare insieme per vivere quello che verrà con maggiore leggerezza e con la consapevolezza che non ci sarà mai solitudine.

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. (Pablo Neruda)

Coloro che vivono d’amore, vivono d’eterno. (Emile Verhaeren)

Il desiderio di due cuori che si amino veramente, non è vivere insieme, ma morire insieme. Aldous Huxley

Cosa c’è di meglio per due anime che sapersi unite per tutta la vita? (George Eliot)

Due mani che si cercano sono l’essenza di tutto il domani. (Andre Breton)

Se fossi certa che finita questa vita la mia e la tua continueranno a vivere, getterei la mia come una buccia e sceglierei con te l’eternità. (Emily Dickinson)

Canzoni sul futuro

Le canzoni sul futuro parlano di cambiamenti, di speranza e di voglia di ricominciare da sè stessi, ma anche di mutamenti che preludono qualcosa di migliore. Si parte da L’anno che verrà, da canticchiare e leggere a Capodanno per riflettere sull’inizio di un nuovo anno e su un futuro che sarà luminoso, passando poi per Domani degli Articolo 31 che parla di futuro dopo la fine di un amore. Per arrivare a Terra Promessa di Eros Ramazzotti che parla dei giovani e della loro voglia di guardare al futuro.

L’anno che verrà di Lucio Dalla

Caro amico ti scrivo

Così mi distraggo un po’

E siccome sei molto lontano

Più forte ti scriverò

Da quando sei partito

C’è una grossa novità

L’anno vecchio è finito ormai

Ma qualcosa ancora qui non va

Si esce poco la sera

Compreso quando è festa

E c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra

E si sta senza parlare per intere settimane

E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane

Ma la televisione ha detto che il nuovo anno

Porterà una trasformazione

E tutti quanti stiamo già aspettando

Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno

Ogni Cristo scenderà dalla croce

E anche gli uccelli faranno ritorno

Ci sarà da mangiare e luce tutto l’anno

Anche i muti potranno parlare

Mentre i sordi già lo fanno

E si farà l’amore ognuno come gli va

Anche i preti potranno sposarsi

Ma soltanto a un a certa età

E senza grandi disturbi qualcuno sparirà

Saranno forse i troppi furbi

E i cretini di ogni età

Vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico

E come sono contento di essere qui in questo momento

Vedi, vedi, vedi, vedi

Vedi caro amico cosa si deve inventare

Per poter riderci sopra

Per continuare a sperare

E se quest’anno poi passasse in un istante

Vedi amico mio come diventa importante

Che in questo istante ci sia anch’io

L’anno che sta arrivando tra un anno passerà

Io mi sto preparando

È questa la novità.

Domani degli Articolo 31

Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà (domani)

Però domani un altro bacio dimmi che sapore avrà? (domani)

Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà (domani)

Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà

Non so dove mi porterà questa marea

A largo o a riva non ne ho idea

Se con qualcuno o se con te

Non so domani neanche se sarò con me

Domani

Do-domani, do-do domani, do-domani, do-do domani

Domani, domani, do-do domani, domani

Ho fatto in tempo ad avere un futuro di Luciano Ligabue

Ho fatto in tempo ad avere un futuro

Che non fosse soltanto per me

Più che un’ipotesi era sicuro

Era per tutti, era con te

Ho fatto in tempo a perdere tempo

In cambio di un sogno, di un pezzo di idea

A conti fatti non ho perso niente

Era un buon cambio e la scelta era mia

Si trova sempre una ragione per brindare

O ricordare o dimenticare

Oppure stare solamente svegli

Al limite dei sogni, al limite dei sogni.

Terra Promessa di Eros Ramazzotti

Siamo ragazzi di oggi

Pensiamo sempre all’America

Guardiamo lontano

Troppo lontano

Viaggiare è la nostra passione

Incontrare nuova gente

Provare nuove emozioni

E stare amici di tutti

Siamo ragazzi di oggi

Anime nella città

Dentro i cinema vuoti

Seduti in qualche bar

E camminiamo da soli

Nella notte più scura

Anche se il domani

Ci fa un po’ paura

Finché qualcosa cambierà

Finché nessuno ci darà

Una terra promessa

Un mondo diverso

Dove crescere i nostri pensieri

Noi non ci fermeremo

Non ci stancheremo di cercare

Il nostro cammino.

Vivere di Vasco Rossi

Vivere, vivere (vivere)

E sperare di star meglio

Vivere, vivere (vivere)

E non essere mai contento

Vivere, vivere (vivere)

E restare sempre al vento a

Vivere e sorridere dei guai

Proprio come non hai fatto mai

E pensare che domani sarà sempre meglio.

La forza della vita di Paolo Vallesi

Quando toccherai

Il fondo con le dita

A un tratto sentirai

La forza della vita

Che ti trascinerà

Con se

Amore non lo sai

Vedrai una via d’uscita c’è.

Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti

Mi chiamano Gesù e faccio il pescatore

E del mare e del pesce sento ancora l’odore

Di mio Padre e mia Madre, su questa croce

Nelle notti d’estate, sento ancora la voce

E quando penso che sia finita

È proprio allora che comincia la salita

Che fantastica storia è la vita

Che fantastica storia è la vita.

Frasi brevi sul futuro

Il futuro è una parte di tempo prezioso che aspetta solo di essere vissuto ed è legato inesorabilmente al passato e al nostro presente. Ciò che ci riserva il futuro, dunque, è una conseguenza di quanto ci è successo in precedenza ed è un concentrato di sogni, obiettivi e speranze riguardo la nostra esistenza.

A volte tutto va per il verso giusto, altre invece ciò che ci riserva il destino sono prove più o meno dure da superare. Le frasi brevi sul futuro per cogliere l’attimo, per non tirarsi mai indietro e per ritrovare la speranza, sempre.

Il futuro inizia oggi, non domani. (Papa Giovanni Paolo II)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosvelt)

È bello poter far vedere il futuro agli altri in momenti in cui a loro sembra che il futuro non ci sia più. (Bebe Vio)

I semi di oggi saranno la foresta di domani. (Proverbio africano)

Ieri non è più, domani non è ancora. Non abbiamo che il giorno d’oggi. Cominciamo. (Madre Teresa di Calcutta)

L’educazione è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. (Malcom X)

Tentare di prevedere il futuro è come cercare di guidare in una strada di campagna, di notte, senza luci e con lo sguardo fisso allo specchietto retrovisore. (Peter F. Drucker)

Il passato è fatto di fatti… suppongo che il futuro sia solo speranza. (Isaac Marion)

L’amore è il solo futuro che gli dei offrono. (Victor Hugo)

Il futuro, significa perdere quello che si ha ora, e veder nascere qualcosa che non si ha ancora. (Haruki Muakami)

Nell’oggi cammina già il domani. (Samuel Taylor Coleridge)

Tutti dovremmo preoccuparci per il futuro, perché è là che dovremo passare il resto della nostra vita. (Charles Kettering)

Non indugiare sul passato; non sognare il futuro, concentra la mente sul momento presente. (Buddha)

Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato. (Nietzsche)

La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani. (Dylan Thomas)

Quando si effettua una scelta, si cambia il futuro. (Deepak Chopra)

Frasi sul guardare al futuro con ottimismo

Allenare al meglio l’ottimismo, quando si parla di futuro, è essenziale. Non sempre tutto va come avevamo sperato, a volte il destino ci butta a terra oppure ci mette alla prova. Sta a noi avere tenaci, nonostante le difficoltà, e provare a farcela, sfidando il destino.

Come? Con la tenacia, la combattività, ma soprattutto la volontà di guardare al futuro con ottimismo. Perché nonostante tutto, nonostante i problemi, le delusioni e i salti nel vuoto, l’esistenza è bella e vale la pena di essere vissuta per comprendere cosa ci attende.