Le più famose frasi sui sogni da realizzare: citazioni emozionanti

Questo articolo è per tutti i sognatori, coloro che hanno un desiderio da realizzare, e lo tengono nel cassetto da tempo; aspettano il momento giusto, quell’occasione unica che la vita ci don e che dobbiamo essere in grado di cogliere al volo. Quanto è bello sognare, anche a occhi aperti, e condividere emozioni e ambizioni con gli amici e con le persone care.

Quando si ha un sogno da realizzare, è importante crederci fino in fondo, fare sacrifici e lavorare sodo, fino a trasformare quel desiderio in realtà. Concedersi la libertà di sognare a occhi aperti è una cosa meravigliosa, che ci rende sereni. C’è chi sogna un lavoro nuovo, una vita diversa, chi desidera avere più coraggio o la forza di intraprendere più avventure. E credere ardentemente in qualcosa significa anche impegnarsi affinché i sogni diventino realtà. Sigmund Freud è l’inventore della teoria e dell’interpretazione dei sogni, ma DiLei ha scelto per te altre citazioni famose e profonde.

Frasi sui sogni nel cassetto: le più profonde

Chi di noi non ha o non ha mai avuto un sogno nel cassetto? Un desiderio meraviglioso che si tiene custodito in un angolo del proprio cuore. Un sogno che vogliamo ardentemente ma che, con un pizzico di scaramanzia, teniamo protetto dal mondo, per paura di non riuscire a realizzarlo. E così passiamo il tempo aspettando il momento giusto per rendere quel sogno realtà, portarlo alla luce del sole, e trasformare la nostra vita. Ecco alcune delle più belle frasi dedicate ai sogni nel cassetto:

Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni. (Ralph W. Emerson)

Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney)

Se insisti a sognare insisti a ravvivare il fuoco della tua vita. (Rubén Darío)

Tutto l’universo cospira affinché chi lo desidera con tutto sé stesso possa riuscire a realizzare i propri sogni. (Paulo Coelho)

Fate in modo che i vostri sogni divorino la vostra vita così che la vita non divori i vostri sogni. (Antoine de Saint-Exupéry)

State molto attenti con i vostri sogni, perché corrono il rischio di avverarsi. (Leo Buscaglia)

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. (Edgar Allan Poe)

Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. (Michel Foucault)

Devi avere un sogno per svegliarti la mattina. (Billy Wilder)

Tutto ciò che puoi immaginare è reale. (Pablo Picasso)

I sogni si realizzano; senza questa possibilità, la natura non c’inciterebbe a farne. (John Updike)

Insegui i tuoi sogni: le citazioni più belle

Le persone che inseguono i propri sogni e desideri, le proprie ambizioni, sanno così dare un senso alla loro vita, alle loro giornate, mosse da quella voglia folle di esaudire ogni fantasia. Sognare è fondamentale, è la linfa della nostra esistenza. Per realizzare ciò che davvero si desidera ci vogliono determinazione e coraggio e, perché no, anche un pizzico di pazzia. Vediamo alcune belle frasi motivazionali da leggere nei momenti in cui stiamo per abbatterci e non crederci più fino in fondo:

I sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là. (Jim Morrison)

Guarda nel tuo cuore perché chi guarda fuori sogna, ma chi guarda dentro si sveglia. (Jane Austen)

Nei sogni inizia la responsabilità. (W.B. Yeats)

A chi crede nei sogni, basta un gradino per raggiungere le stelle. (Antonio Aschiarolo)

Per compiere grandi passi, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare, non solo pianificare, ma anche credere. (Anatole France)

Un vincitore è un sognatore che non si è arreso. (Nelson Mandela)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleonor Roosvelt)

Un uomo senza sogni, senza utopie, senza ideali, sarebbe un mostruoso animale, un cinghiale laureato in matematica pura. Il sogno è un tentato appagamento di un desiderio. (Fabrizio De André)

Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno. (C.S. Lewis)

Sì: sono un sognatore. Un sognatore è colui che riesce a trovare la sua strada solo al chiaro di luna, e la sua punizione è che vede l’alba prima del resto del mondo. (Oscar Wilde)

Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo. (James Matthew Barrie)

Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire. (Paulo Coehlo)

Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita. (William Shakesperare)

Le più emozionanti frasi sui desideri da realizzare

A volte, nei nostri cassetti, si nascondono sogni che nessuno conosce, che non abbiamo mai avuto il coraggio di condividere con altri. Tra i desideri da realizzare, è difficile scegliere quello che per noi vale di più, a cui teniamo maggiormente. Quando abbiamo bene in mente qual è il sogno che vogliamo esaudire al più presto, prima di tutti gli altri, allora è fondamentale fare in modo che sul nostro percorso non ci siano ostacoli, o sapere che dovremo sempre essere in grado di trovare la forza di superarli e arrivare dritti all’obiettivo, senza farci influenzare da niente e nessuno. Se vuoi puoi, è la verità. Tutti i sogni possono diventare realtà, bisogna crederci. Di seguito una selezione delle più belle frasi sul tema:

Una volta lei mi disse che la chiave della felicità stava nell’avere sogni realizzabili. (Nicholas Sparks)

Mai ti è dato un desiderio senza che ti sia dato anche il potere di realizzarlo. (Richard Bach)

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza (Goethe)

Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno. (Vincent Van Gogh)

Si può dire di essere invecchiati solo quando i rimpianti superano i propri sogni. (Einstein)

Nell’ozio, nei sogni, la verità sommersa viene qualche volta a galla. (Virginia Woolf)

Il modo migliore per realizzare i tuoi sogni è svegliandoti. (Paul Valéry)

Mi piace di più essere un sognatore fra i più umili, provando a immaginare ciò che accadrà, piuttosto che essere signore di quelli che non hanno sogni e desideri. (Kahlil Gibran)

Qualunque desiderio o bisogno ha l’effetto di inibire il sonno. (Sigmund Freud)

Non esiste nulla di reale, oltre al sogno e all’amore. (Anna de Noailles)

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. (Arthur Shopenhauer)

Il mio obiettivo non è mai stato registrare i miei sogni, ma solo realizzarli. (Man Ray)

È sognare che ci rende saggi, è uno dei vantaggi di una vita imprecisa. (Articolo 31)

Frasi sui sogni da realizzare tratte dai film

