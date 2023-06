Frasi sui soldi, le più famose da condividere

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Le più belle frasi sui soldi

Soldi, gioie e dolori: c’è chi ne ha troppi e non sa come usarli, chi invece non arriva alla fine del mese, e tuttavia non ha mai perso il sorriso. Il denaro in effetti non fa la felicità, anche se aiuta a vivere più serenamente, senza dover fare troppe rinunce. Ma quant’è davvero importante averne in abbondanza? Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle più belle frasi famose sui soldi, che ti daranno uno spunto per riflettere – e magari ti strapperanno una fragorosa risata.

Frasi sui soldi

Lavorare duramente per guadagnare è senza dubbio una delle soddisfazioni più grandi della vita: sono questi i soldi che ti godrai di più, perché arrivano dal sudore della tua fronte e sai di averli davvero meritati. Ma non dovrai mai diventarne succube, perché questa è la strada per l’infelicità. Leggiamo insieme queste profonde citazioni sui soldi.

Non spendere mai i tuoi soldi prima di averli. (Thomas Jefferson)

Se comandiamo la nostra ricchezza, saremo ricchi e liberi. Se la nostra ricchezza ci comanda, siamo davvero poveri. (Edmund Burke)

Il denaro è un pessimo padrone ma un ottimo servitore. (P.T. Barnum)

Molte persone non si prendono cura dei loro soldi finché non arrivano quasi alla fine, e altri fanno lo stesso con il loro tempo. (Johann Wolfgang von Goethe)

Chi perde denaro, perde molto. Chi perde un amico, perde molto di più Chi perde la fede, perde tutto. (Eleonore Roosevelt)

La ricchezza non è di chi la possiede, ma di chi la gode. (Benjamin Franklin)

Se il denaro è la tua speranza per l’indipendenza, non l’avrai mai. L’unica vera sicurezza che un uomo avrà in questo mondo è una riserva di conoscenza, esperienza e capacità. (Henry Ford)

I ricchi hanno piccoli televisori e grandi biblioteche, mentre i poveri hanno piccole biblioteche e grandi televisori. (Zig Ziglar)

Per diventare ricco, devi fare soldi mentre dormi. (David Bailey)

L’uomo più ricco è quello i cui piaceri sono più economici. (Henry David Thoreau)

Il denaro è una garanzia che potremo avere ciò che vogliamo, in futuro. Sebbene non abbiamo bisogno di nulla al momento, ci assicura la possibilità di soddisfare un nuovo desiderio quando sorge. (Aristotele)

Il capitale in quanto tale non è un male, è il suo uso sbagliato che è cattivo. Il capitale in una forma o nell’altra sarà sempre necessario. (Mahatma Gandhi)

Frasi sui soldi che non fanno la felicità

Lo si dice sempre, ma quanto c’è di vero in questa frase? In effetti, la felicità non si nasconde in un bel gruzzolo di denaro, anche se avere soldi permette di togliersi qualche soddisfazione e avere accesso ai migliori servizi (soprattutto quando si parla di cose importanti come la salute). Ma c’è sicuramente qualcosa di più importante da proteggere con tutte le tue forze: ecco qualche bella frase che te lo ricorderà.

Troppe persone spendono i soldi che hanno guadagnato per comprare cose che non vogliono, per impressionare persone che non gli piacciono. (Will Rogers)

La ricchezza non consiste nell’avere grandi beni, ma nell’avere pochi bisogni. (Epitteto)

Il denaro non ha mai reso felice un uomo, né lo farà. Più un uomo ha, più vuole. Invece di riempire un vuoto, ne crea uno. (Benjamin Franklin)

Il denaro è solo uno strumento. Ti porterà dove vuoi, ma non ti sostituirà come autista. (Ayn Rand)

Non è l’uomo che ha troppo poco, ma l’uomo che brama di più, ad essere povero. (Seneca)

La felicità non è nel semplice possesso del denaro. Sta nella gioia del successo, nel brivido dello sforzo creativo. (Franklin D. Roosevelt)

Se vivi per avere tutto, quello che hai non è mai abbastanza. (Vicki Robin)

La ricchezza dopotutto è una cosa relativa, poiché chi ha poco e vuole meno è più ricco di chi ha molto e vuole di più. (Charles Caleb Colton)

Non tutto ciò che si può contare conta, e non tutto ciò che conta si può contare. (Albert Einstein)

Nessuna ricchezza potrà mai mettere un uomo cattivo in pace con se stesso.

La ricchezza non consiste nell’avere molti soldi, ma nell’avere molte possibilità. (Chris Rock)

Tutti i soldi del mondo non possono ridarti una buona salute. (Reba McEntire)

Il tempo vale più del denaro. Puoi avere più soldi, ma non puoi avere più tempo. (Jim Rohn)

Il denaro non può comprare la tranquillità. Non può sanare relazioni rotte o dare significato ad una vita che non ne ha. (Richard M. DeVos)

Frasi sui soldi e i parenti

Sembra quasi una legge non scritta: non appena riesci a fare soldi, ecco che i parenti (ma anche gli amici) ricompaiono nella tua vita. E ovviamente vale anche il contrario, visto che tutti ci sentiamo improvvisamente più vicini ai familiari che hanno messo su fortuna. Con un po’ di ironia, molti grandi autori hanno esplorato questo misterioso legame tra soldi e parenti.

Parenti e soldi: un’equazione complicata da risolvere. (Giovanni Boccaccio)

Ho fatto i miei soldi alla vecchia maniera. Sono stato molto gentile con un parente benestante poco prima che morisse. (Malcolm Forbes)

I soldi possono creare divisioni anche tra parenti affini. (Seneca)

Chi è che vive più a lungo? Un parente ricco. (Robert Orben)

Il principale difetto del denaro è che t’aumenta i parenti. (Mirko Badiale)

Che differenza c’è tra i delinquenti e i parenti acquisiti? I primi almeno non promettono di restituirti i soldi. (Kin Hubbard)

Con i soldi puoi comprare molte cose, ma non l’affetto dei tuoi parenti. (Paulo Coelho)

Risparmiando per tutta la vita, anche noi un giorno ci potremo permettere di avere dei parenti avidi, che attendono con impazienza la nostra morte. (Bilbo Baggins)

I soldi possono cambiare il modo in cui i parenti si relazionano tra loro. (Giovanni Verga)

Non prestare mai denaro ad amici o familiari se non sei in grado di dimenticarlo. (Emily Yoffe)

Non disprezzare i parenti poveri, un giorno potrebbero diventare ricchi di colpo. (Josh Billings)

Ogni bambino somiglia al parente che ha più soldi. (Luke McLuke)

I soldi possono mettere alla prova la solidità dei legami familiari. (Niccolò Machiavelli)

Parenti e soldi: una combinazione che può svelare la vera natura delle persone. (Honoré de Balzac)

I soldi possono avvicinare o allontanare i parenti, ma l’amore vero è inestimabile. (William Shakespeare)

Con i soldi puoi aiutare i tuoi parenti, ma non puoi comprare il loro amore e rispetto. (Giuseppe Ungaretti)

Frasi sulle persone attaccate ai soldi

Uno dei difetti più grandi al mondo è l’avarizia: a cosa serve avere tanti soldi, se poi non si ha alcuna intenzione di spenderli per rendere la propria vita (e quella di chi ci circonda) un po’ più spensierata? Ecco alcuni aforismi celebri sulle persone eccessivamente attaccate al denaro.

Una persona saggia dovrebbe avere i soldi nella testa, ma non nel cuore. (Jonathan Swift)

È bello avere soldi e le cose che i soldi possono comprare, ma è anche bello controllare una volta ogni tanto e assicurarsi di non aver perso le cose che i soldi non possono comprare. (George Lorimer)

La disdetta dell’avaro è che non riesce a infilarsi nella fessura del salvadanaio. (Dino Basili)

La ricchezza è come l’acqua di mare, più beviamo e più diventiamo assetati, e lo stesso vale per la fama. (Arthur Schopenhauer)

Il denaro ti avvelena quando ce l’hai e ti fa morire di fame quando non ce l’hai. (D.H. Lawrence)

Non è la creazione di ricchezza che è sbagliata, ma l’amore per il denaro fine a se stesso. (Margaret Thatcher)

Alla povertà mancano molte cose, all’avarizia tutte. (Publilio Siro)

L’evitamento del denaro è tanto psicotico quanto l’attaccamento ai soldi. (Robert T. Kiyosaki)

Il denaro è come l’amore: uccide dolorosamente e lentamente colui che lo trattiene e ravviva colui che lo rivolge al suo prossimo. (Khalil Gibran)

Quello che mi fa davvero ribollire il sangue è che non è che papà non avesse soldi, ma non riusciva mai a pensare a un solo buon motivo per spenderli. (Marlon James)

Stai lontano dalle persone avare. Sono intrappolate in piccole anime. (Anne Fortier)

Non puoi mai avere troppi soldi. (Jess C. Scott)

Lo smodato amore di ricchezze, se contro giustizia, è empio, e se con giustizia, è vergognoso. Perché è condotta indecorosa risparmiare in modo sordido, anche se in conformità con la giustizia. (Epicuro)

Meglio vivere da ricchi che morire da ricchi. (James Boswell)

C’è un solo modo di buttare via il proprio denaro: non spenderlo. (Mirko Badiale)

Pare che per molti il desiderio maggiore sia quello di essere il più ricco al cimitero. (Mary Barbara Hamilton Cartland)

Frasi sul risparmiare soldi

Abbiamo visto che l’avarizia è un difetto, ma saper risparmiare è invece una vera virtù. Dove sta la sottile differenza? Pensare al futuro è fondamentale, senza però dover soffrire oggi privandosi di ciò che serve per vivere con serenità. Leggiamo insieme queste frasi sul risparmio, da cui potrai lasciarti ispirare.

L’abitudine al risparmio è essa stessa educazione: promuove ogni virtù, insegna l’abnegazione, coltiva il senso dell’ordine, educa alla previdenza e così allarga la mente. (T.T. Munger)

Se stai risparmiando, hai successo. (Steve Burkholder)

Cerca di risparmiare qualcosa mentre il tuo stipendio è basso. È impossibile risparmiare quando inizi a guadagnare di più. (Jack Benny)

Fare economia è metà della battaglia della vita. Non è così difficile guadagnare del denaro quanto spenderlo bene. (Charles Haddon Spurgeon)

È parsimonioso prepararsi oggi per i bisogni di domani. (Esopo)

Non essere avidi è una ricchezza, non avere la smania di comprare è una rendita. (Cicerone)

Non privarti di nulla di necessario per il tuo benessere, ma vivi in una onorevole semplicità e frugalità. (John McDonough)

Se vuoi essere ricco, pensa a risparmiare oltre che a guadagnare. (Benjamin Franklin)

Se desideri diventare ricco, risparmia ciò che guadagni. Uno sciocco può guadagnare denaro, ma ci vuole un uomo saggio per risparmiarlo e disporne a proprio vantaggio. (Brigham Young)

Un uomo che spende e risparmia denaro è l’uomo più felice, perché ha entrambi i piaceri. (Samuel Johnson)

Pensa a lungo termine. Pianifica e risparmia ora per una vita sicura e indipendente domani. (Brian Tracy)

Non risparmiare ciò che rimane dopo aver speso, ma spendi ciò che rimane dopo aver risparmiato. (Warren Buffett)

La tranquillità finanziaria non è determinata da quanto guadagniamo, ma dipende da quanto spendiamo. (Marvin J. Ashton)

Nei confronti delle ricchezze l’uomo si dimostra avveduto in quattro maniere: nell’acquistarle, nel conservarle, nell’accrescerle e nell’usarle bene. (Plutarco)

Risparmia: quando sarai vecchio avrai bisogno del doppio dei soldi che ora pensi di dover mettere da parte. (Sir Michael Caine)

Frasi sui soldi divertenti

Il denaro ispira moltissime citazioni divertenti, che sapranno strapparti un sorriso anche nei momenti più bui. Ecco alcune delle più belle e spiritose, da leggere e rileggere anche quando i tuoi risparmi sembrano vivere un periodo difficile.

La regola n.1 è non perdere mai soldi. La regola n.2 è non dimenticare mai la regola n.1. (Warren Buffett)

Il denaro spesso costa troppo. (Ralph Waldo Emerson)

Mi piacerebbe vivere da povero con tanti soldi. (Pablo Picasso)

Il denaro non può comprare la felicità, ma sicuramente ti darà ricordi migliori. (Ronald Reagan)

Se pensi davvero che l’ambiente sia meno importante dell’economia, prova a trattenere il respiro mentre conti i tuoi soldi. (Guy McPherson)

Il modo sicuro per raddoppiare i tuoi soldi è piegarli a metà e metterli in tasca. (Kin Hubbard)

La gente dice che i soldi non sono la chiave della felicità, ma ho sempre pensato che se hai abbastanza soldi, puoi farti fare anche una chiave. (Joan Rivers)

Un uomo ricco non è altro che un uomo povero con denaro. (W.C. Fields)

Il denaro non è la cosa più importante al mondo. L’amore sì. Fortunatamente, amo i soldi. (Jackie Mason)

Chiunque abbia detto che i soldi non possono comprare la felicità non sapeva dove fare acquisti. (Gertrude Stein)

Ho tutti i soldi di cui avrò mai bisogno, se muoio entro le quattro. (Henny Youngman)

Nella vita ci sono cose ben più importanti del denaro. Il guaio è che ci vogliono i soldi per comprarle. (Groucho Marx)

Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza del metrò. (Marilyn Monroe)

Frasi sui soldi in inglese

Infine, ecco alcune bellissime frasi in inglese (con traduzione) sui soldi e sulla loro importanza, senza mai dimenticare che il denaro non è tutto nella vita. Leggile e lascia che ti aiutino a riflettere sulle cose davvero fondamentali.