Frasi sulla salute da condividere per ricordarci la sua importanza

“Quando c’è la salute, c’è tutto”. Una delle massime più diffuse, che ci suggerisce la saggezza popolare, ci fa comprendere sin da subito l’importanza della salute. Quest’ultima è il perno fondamentale della nostra vita: quando vacilla, quando qualcosa non va, quando qualcosa si incrina, ecco che ci sentiamo subito perduti.

Daremmo tutto pur di tornare a stare bene. Le frasi sulla salute, non a caso, parlano proprio di questo: la vera ricchezza non proviene da un cospicuo conto in banca, ma da una salute di ferro. DiLei ha raccolto per voi alcuni degli aforismi e delle citazioni sulla salute da conoscere assolutamente, da leggere e da condividere, per ricordarci quanto sia preziosa.

Frasi sulla salute: citazioni indimenticabili

Uno dei temi più discussi, un argomento che, alla fine, tocca davvero tutti noi: la salute. Dai filosofi agli scienziati, dai medici agli scrittori, tutti hanno voluto dedicare un pensiero o una riflessione alla salute. C’è chi lo ha fatto con una risata, cercando di esorcizzare la paura della malattia, e chi invece ha preferito ricordare a tutti l’importanza di rimanere in salute, scegliendo la strada della prevenzione.

Il segreto della salute fisica e mentale non sta nel lamentarsi del passato, né del preoccuparsi del futuro, ma nel vivere il momento presente con saggezza e serietà. La vita può avere luogo solo nel momento presente. Se lo perdiamo, perdiamo la vita. L’amore nel passato è solo memoria. Quello nel futuro è fantasia. Solo qui e ora possiamo amare veramente. Quando ti prendi cura di questo momento, ti prendi cura di tutto il tempo. Buddha

Se hai la salute, probabilmente sarai felice e se hai salute e felicità, hai tutta la ricchezza di cui hai bisogno anche se non è tutto ciò che desideri. Elbert Hubbard

La nostra salute è qualcosa che diamo spesso per scontato.Ma ci sono alcune cose nella vita che non dovrebbero mai essere date per scontate. Abbi cura di te. Catherine Pulsifer

La mattina quando vi alzate, fate un sorriso al vostro cuore, al vostro stomaco, ai vostri polmoni, al vostro fegato. Dopo tutto, molto dipende da loro. Thich Nhat Hanh

La salute è quel qualcosa di intangibile per la quale la gente spende con riluttanza il minimo indispensabile per mantenerla ma per la quale spenderebbe fino all’ultimo centesimo per riconquistarla una volta che l’abbia perduta. Daniel Frake

Penso che la prima cosa, la più importante sia la salute, la mia testa a posto e che lavori bene, non essere ammalati, la cosa più importante è stare bene, altrimenti non godi le cose della vita. Bulgari

La salute è come il denaro, non abbiamo mai una vera idea del suo valore fino a quando la perdiamo. Josh Billings

Il medico che è pure filosofo, è simile agli Dei. Tutte le qualità del buon filosofo devono trovarsi anche nel medico: disinteresse, contegno dignitoso, modestia, cognizione delle cose utili e necessarie, serietà, giudizio sereno, purezza di vita, affrancamento dalla superstizione, divina superiorità dello spirito. Ippocrate

L’odio è un veleno prezioso più caro di quello dei Borgia; perché è fatto con il nostro sangue, la nostra salute, il nostro sonno e due terzi del nostro amore. Charles Baudelaire

Bisognerebbe poter riunire i contrari: l’amore delle virtù con l’indifferenza per la pubblica opinione, il gusto del lavoro con l’indifferenza per la notorietà, e la cura della propria salute con l’indifferenza per la vita. Nicolas de Chamfort

La salute si basa sulla felicità: dall’abbracciarsi e fare il pagliaccio al trovare la gioia nella famiglia e negli amici, la soddisfazione nel lavoro e l’estasi nella natura delle arti. Patch Adams

La mia ricetta per la salute è meno burocrazia e più corsa a piedi nudi nell’erba. Leslie Grimutter

La cosa più bella è la giustizia. La più desiderabile è la salute e la più dolce avere ciò che si ama. Teognide

Il concetto di “salute mentale” nella nostra società è definito in gran parte dalla misura in cui un individuo si comporta in accordo con i bisogni del sistema senza mostrare segni di stress. Theodore Kaczynski

In genere, nove decimi della nostra felicità si basano esclusivamente sulla salute. Con questa ogni cosa diventa fonte di godimento Arthur Schopenhauer

La salute non ha mai prodotto niente. L’infelicità è un dono. Io mangio solo per nutrire il dolore. La preparazione alla morte dura una vita intera. Alda Merini

Procuriamo solo di essere di buon conto con Dio, e poi non temiamo nulla, perché siamo figli di un buon Padre, il quale desidera la nostra salute assai più di quanto possiamo desiderarla noi. Giuseppe Benedetto Cottolengo

Le regole della salute: dormire almeno sei ore, avere rispetto del corpo, curarlo. Dedicare dieci minuti al giorno ad ascoltarlo e capire cosa chiede. Fare esercizio, camminare. Non usare farmaci se non è assolutamente necessario. Se non è. Assolutamente. Necessario. Concita De Gregorio

La salute non è un’entità fissa. Essa varia per ogni individuo in relazione alle circostanze. La salute è definita non dal medico, ma dalla persona, in relazione ai suoi bisogni funzionali. Il ruolo del medico è quello di aiutare le persone ad adattarsi alle nuove condizioni. Georges Canguilhem

Se essere sani di mente significa pensare che ci sia qualcosa di sbagliato nell’essere diversi, preferisco essere completamente folle. Angelina Jolie

Frasi sulla salute e malattia

Eccoli, gli opposti: salute e malattia. Il corpo sano, il corpo malato. Un argomento spinoso, duro da accettare. Parlare di malattia fisica, o malattia mentale, non solo non è facile, ma è stato anche un tabù per troppo tempo. Gli aforismi sulla salute e malattia ci mostrano la realtà dei fatti: nuda, cruda.

Sì, i soldi possono concederti lo stile di vita che desideri, ma ti avverto che non possono comprarti l’amore, né una buona salute e neanche la la felicità. Linda Corby

Migliaia e migliaia di persone hanno studiato le malattie. Quasi nessuno ha studiato la salute. Adelle Davis

La salute dipende più dalle precauzioni che dalle medicine. Jacques-Bénigne Bossuet

C’è questa differenza tra queste due benedizioni temporali, la salute e il denaro. Il denaro è più invidiato ma il meno apprezzato; la salute è più apprezzata ma meno invidiata. E la superiorità di quest’ultima è ancora più evidente se pensiamo che l’uomo più povero non cederebbe parte della propria salute per denaro, mentre il più ricco cederebbe volentieri parte di tutte le sue ricchezze per avere la salute. Charles Caleb Colton

La salute non è più soltanto, ce lo dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità, assenza di malattia, ma pienezza del vivere nel senso che è ciò che ci appartiene dal punto di vista fisico, psichico e sociale. Stefano Rodotà

La salute non analizza se stessa e neppure si guarda nello specchio. Solo noi malati sappiamo qualche cosa di noi stessi. Italo Svevo

La malattia si può percepire, la salute no. Gerhard Uhlenbruck

I vecchi saggi raccontano che il corpo umano si tiene in equilibrio con la felicità e ogni volta che questa viene a mancare insorgono i disturbi, le malattie: la felicità è l’equilibrio dell’universo. Romano Battaglia

Sappiamo che il cibo è una medicina, forse la droga più potente del pianeta, capace di causare o curare la maggior parte delle malattie. Dott. Mark Hyman

Quando si tratta di mangiare in modo corretto e fare esercizio fisico, non c’è un “io inizierò domani.” Domani è la malattia. Terri Guillemets

Le grandi malattie dell’anima come quelle del corpo rinnovellano l’uomo; e le convalescenze spirituali non sono meno soavi e meno miracolose di quelle fisiche Gabriele D’Annunzio

Non si comprende la malattia se non si coglie la sua singolare affinità con la guerra e con l’amore, se non si riconoscono i compromessi, le finte, le necessità assolute, mescolati nel bizzarro e irripetibile amalgama di un temperamento e di un male. Marguerite Yourcenar

Frasi brevi sulla salute

Non solo pensieri e riflessioni, ma anche frasi brevi sulla salute: citazioni e aforismi incisivi, che ci spiegano in pochissime parole perché questo tema è uno degli elementi essenziali della nostra vita. Fin troppo spesso ce ne dimentichiamo, o ancora la sottovalutiamo, soprattutto quando stiamo bene e ci pensiamo – sbagliando – invincibili.

Se dipendesse da me renderei contagiosa la salute invece che la malattia. Robert Ingersoll

Se ci si prendesse cura della salute come ci prende cura del divertimento, nessuno si ammalerebbe mai. François Gervais

Siamo tutti malati in un modo o nell’altro: diciamo salute quando non riscontriamo sintomi di malattie. Salute è un termine relativo. Thomas Eliot

La vecchiaia nuoce gravemente alla salute. Pino Caruso

La salute, purtroppo, non è contagiosa. Pino Caruso

La cattiva salute ci fa vedere cose che la buona salute ci nascondeva. Ramon Eder

Questo bisogna chiedere nelle preghiere: una mente sana in un corpo sano. Decimo Giunio Giovenale

Godere dei piaceri quanto basta a conservare la salute. Baruch Spinoza

La malattia va affrontata sul nascere. Persio

Ci roviniamo la salute lavorando come forsennati per arricchirci e poi siamo costretti a spendere ingenti somme di denaro nel tentativo di riacquistarla.

Romano Battaglia

Romano Battaglia Ho deciso di essere felice perché fa bene alla mia salute. Voltaire

Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere. Jim Rohn

La salute non è tutto ma senza salute tutto è niente. Arthur Schopenhauer

I pazienti dovrebbero avere riposo, cibo, aria fresca ed esercizio fisico: il quadrangolo della salute. William Osler

Ridi sempre quando ti è possibile. È una medicina a buon mercato. Lord Byron

Frasi divertenti sulla salute

A volte, un sorriso ha l’intento di cancellare o esorcizzare le paure legate alla salute. In molti, nel corso degli anni, hanno provato a sdrammatizzare, perché, alla fine, dobbiamo dirlo, la risata è spesso considerata la migliore medicina, e per una buona ragione. Certo, rilasciamo endorfine, ma ridere è ciò che ci riempie il cuore di gioia, alleggerendolo di ogni preoccupazione.

I migliori medici della mia vita sono tre: il dottor Dieta, il dottor Riposo e il dottor Ottimismo. Jonathan Swift

Mi rifiuto di passare la mia vita preoccuparmi di ciò che mangio. Non c’è piacere a cui valga la pena rinunciare soltanto per un extra di tre anni nel reparto geriatrico. John Mortimer

Il letto è il posto più pericoloso del mondo: vi muore l’80% della gente. Mark Twain

Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana di più e in quella settimana pioverà a dirotto. Woody Allen

L’unico modo per mantenersi in buona salute è mangiare quello che non vuoi, bere ciò che non ti piace e fare ciò che non vorresti. Mark Twain

Beviamo alla salute di un altro e roviniamo la nostra. Jerome K. Jerome

La mia sola ginnastica, è di andare ai funerali dei miei amici che facevano della ginnastica per restare in buona salute. Georges Feydeau

Frasi sulla salute e il benessere

Salute e benessere sono due temi di cui spesso discutiamo, ma che tralasciamo quasi sempre. Quante volte abbiamo pensato di seguire una routine quotidiana? E quante volte lo abbiamo fatto davvero? Ben poche, in realtà, perché abbiamo sempre mollato “a un passo”, credendo di poterci prendere cura di noi in seguito. ” Il corpo umano è come un tempio”, si dice. E allora perché non iniziare subito a nutrirlo?

L’uomo ha ricevuto dalla natura la capacità di distruggere la salute e quella di preservarla. Paracelso

La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità. Organizzazione Mondiale della Sanità

Mangiare nel modo giusto non solo previene la malattia, ma genera anche la salute e un senso di benessere fisico e mentale. T. Colin Campbell

Se si riuscisse a dare a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico avremmo trovato la strada per la salute. Ippocrate

Bisognerebbe prendersi cura della salute come si prende cura del divertimento, allora non si sarebbe mai malati. François Gervais

Mangia poco a pranzo e meno ancora a cena, che la salute di tutto il corpo si costruisce nel laboratorio dello stomaco. Miguel de Cervantes

Il problema nel cercare di preservare la salute del corpo è che è così difficile da mettere in atto senza distruggere la salute della mente. GK Chesterton

Gli uomini spendono la loro salute per raggiungere il benessere economico. Poi spendono volentieri tutto quello che hanno guadagnato per ritornare in salute. Mike Murdock

Proverbi sulla salute

A volte, per iniziare a prendersi cura di se stessi, c’è bisogno di riflettere, o magari di ricevere una “spinta”: lasciarsi ispirare dalla saggezza popolare potrebbe essere un’ottima idea. Talvolta ci trascuriamo: dimentichiamo di prenderci cura del nostro benessere, della nostra salute. Ma ogni gesto può fare davvero la differenza: i proverbi sulla salute ci ricordano l’importanza di questa parte della nostra vita.