Frasi sulla dignità, uno dei valori fondamentali nella vita

Fonte: iStock Frasi e citazioni sulla dignità: la raccolta dei più bei pensieri

Uno dei valori più importanti nella vita è la dignità, la capacità di amarsi e rispettarsi, e di farsi rispettare dalle persone che ci circondano. Che sia nei rapporti interpersonali, famigliari o di lavoro, il rispetto e la dignità sono fondamentali per vivere in maniera serena, senza discriminazioni e umiliazioni. Vediamo alcune delle più belle frasi sulla dignità che DiLei ha selezionato.

Frasi sulla dignità femminile

Ogni donna dovrebbe riflettere sul suo valore, sulle caratteristiche che differenziano l’universo femminile da quello maschile, sulle potenzialità che ha. Tutte le donne hanno una dignità, in quanto essere umani, e non dovrebbe mai passare in secondo piano e non essere rispettate, per nulla e per nessuno al mondo.

Tra queste frasi sulla dignità delle donne che DiLei ha scelto per te, potrai individuare dei forti e dolci pensieri da dedicare alle donne della tua vita – amiche, mamme, sorelle e zie – persone forti e intraprendenti, che forse a volte perdono di vista l’obiettivo, ma che puoi aiutare a rispettarsi e farsi rispettare sempre, vivendo ogni situazione con dignità e coraggio, senza farsi mettere i piedi in testa da nessuno:

Le donne generalmente non negano i loro difetti. Solo li designano con nomi di virtù. (Ugo Bernasconi)

C’è un momento che devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata, o sei la guerriera che si salva da sé… Io credo di aver già scelto… Mi sono salvata da sola. (Marilyn Monroe)

La dignità e l’amore non si mischiano bene, e nemmeno vanno a lungo d’accordo. (Ovidio)

Dov’è la dignità di una donna che si vende e si propone in cambio di una trasmissione? Bisogna fare una lunga gavetta prima di arrivare al successo, una gavetta fatta di lacrime e sangue. (Simona Ventura)

La dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarli (Aristotele)

L’odio è un sentimento autolesionista. Ci toglie dignità e grandezza, è come una catena. (Ingrid Betancourt)

Il carattere – la volontà di accettare la responsabilità della propria vita – è la fonte dalla quale scaturisce il rispetto di se stessi. (Joan Didion)

Niente è indegno se il fine è degno. (Oriana Fallaci)

Frasi sulla dignità del lavoro

Il lavoro è l’attività che ci occupa la maggior parte del tempo nella nostra vita, il luogo dove passiamo più ore durante la giornata. Qualsiasi sia la nostra professione, la cosa importante è dedicarcisi con passione e volontà. L’autostima in questo caso è un valore fondamentale per farsi rispettare sul lavoro, da non sottovalutare mai, insieme alla personalità che ci contraddistingue.

Non bisogna mai perdere di vista l’obiettivo, il lavoro ci serve per vivere – è vero – ma questo non significa che dobbiamo sempre e solo sottometterci al volere degli altri. È importante andare avanti a testa alta, facendoci rispettare e rispettando gli altri, senza mai perdere la propria dignità, né prendersi gioco di quella delle persone che ci circondano.

Il lavoro è un diritto di tutti, oltre a essere un dovere. Serve a vivere una vita dignitosa, sempre a testa alta. Vediamo alcune delle più significative frasi sulla dignità del lavoro:

L’inizio è la parte più importante del lavoro. (Platone)

Il lavoro nobilita l’uomo. (Charles Darwin)

La dignità dell’uomo richiede che le sue opere siano frutto della sua libera scelta, senza nessuna coercizione esterna. (Papa Paolo VI)

Se lavorerete per il presente, il vostro lavoro resterà insignificante; bisogna lavorare pensando solamente al futuro. (Anton Čechov)

Pochi sono gli uomini che sanno andare a morte con dignità, e spesso non quelli che ti aspetteresti. (Primo Levi)

Lieve è l’operar se in molti è condiviso. (Omero)

È trattando gli altri con dignità che si guadagna il rispetto per sé stessi. (Tahar Ben Jelloun)

Un uomo deve morire con dignità quando non è più possibile vivere con dignità… (S.S. Van Dine)

Chi governa con dignità tutela la dignità del popolo. (Giacomo Pederbelli)

Se non si è convinti del proprio valore, non ci si farà mai rispettare. (Paolo Crepet)

Il saggio soltanto trae dalla vita e da ogni età tutto il suo sapore, perché ne sente la bellezza, la dignità e il prezzo. (H.F.Amiel)

Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo. (Lev Tolstoj)

Tutti dovranno vedere che abbiamo scelto di morire in piedi, pur di non vivere in ginocchio! (Sullivan Stapleton -Temistocle)

Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. (Confucio)

Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno. (Voltaire)

È troppo difficile pensare nobilmente quando si pensa a guadagnarsi da vivere. (Jean-Jacques Rousseau)

Il lavoro consiste in qualsiasi cosa il corpo sia obbligato a fare; il divertimento consiste in qualsiasi cosa che il corpo non sia obbligato a fare. (Mark Twain)

C’è altrettanta dignità nel coltivare un campo che nel comporre una poesia. (B. T. Washington)

Si sa che il lavoro ha sempre addolcito la vita: il fatto è che non a tutti piacciono i dolciumi. (Victor Hugo)

Il lavoro migliore non è quello che ti costerà di più, ma quello che ti riuscirà meglio. (Jean-Paul Sartre)

La noia è una malattia di cui il lavoro è un rimedio; il piacere è soltanto un palliativo. (Pierre-Marc-Gaston de Lévis)

Meglio una morte dignitosa che una vita umiliata. (Marco Aurelio)

Non si fa il proprio dovere, perché qualcuno ci dica grazie… lo si fa per principio, per sé stessi, per la propria dignità. (Camillo Benso, conte di Cavour)

Bisogna lavorare, se non per gusto, almeno per disperazione. Infatti, tutto ben considerato, lavorare è meno noioso che divertirsi. (Charles Baudelaire)

In fin dei conti il lavoro è ancora il modo migliore di far passare la vita. (Gustave Flaubert)

I più passano la maggior parte del tempo lavorando per vivere, e quel po’ di libertà che resta loro, li tormenta al punto da cercare ogni mezzo per liberarsene. (Johann Wolfgang Von Goethe)

La pigrizia può sembrare attraente, ma è il lavoro a darti le soddisfazioni. (Anne Frank)

Il lavoro intellettuale strappa l’uomo alla comunità umana. Il lavoro materiale, invece, conduce l’uomo verso gli uomini. (Franz Kafka)

Quando un’attività non lascia spazio a uno svago salutare, a un riposo riparatore, allora diventa una schiavitù. (Papa Francesco)

Senza ambizione non si inizia niente. Senza lavoro non si finisce niente. Il premio non ti sarà recapitato. Devi guadagnartelo. (Ralph Waldo Emerson)

L’uomo che si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto di se stesso. (Bertrand Russell)

L’ignorante non si conosce dal lavoro che fa, ma da come lo fa. (Cesare Pavese)

È con il lavoro che si paga la propria dignità umana. (Focilide di Mileto)

Un uomo senza lavoro è un uomo umiliato. (Enzo Biagi)

La vera dignità non viene mai acquistata con la posizione e non viene mai persa quando gli onori sono ritirati. (Philip Massinger)

Ho sempre avuto ben chiaro che dovevo lavorare, perché non esiste femminismo che si rispetti che non sia basato sull’indipendenza economica. (Isabel Allende)

Fa’ il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai. (Giovanni Verga)

Prega come se tutto dipendesse da Dio. Lavora come se tutto dipendesse da te. (Agostino d’Ipponia)

È indegno dell’uomo perdere la propria individualità e diventare una mera rotella nell’ingranaggio. (Mahatma Ghandi)

Il lavoro è fondamentale per la dignità. (Papa Francesco)

La vita ha due doni preziosi: la bellezza e la verità. La prima l’ho trovata nel cuore di chi ama e la seconda nella mano di chi lavora. (Khalil Gibran)

Diffida quando il lavoro di un uomo diventa più importante dei suoi obiettivi, quando l’uomo scompare dietro ai suoi doveri. (John Harington)

L’uomo di cultura deve reagire a tutto ciò che è offesa alla sua dignità, alla sua coscienza. Altrimenti la cultura non serve a nulla. (Sandro Pertini)

Nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. (Papa Francesco)

Frasi sulla dignità persa

Chi ha dignità, allora merita rispetto. Chi invece vive di corruzione, menzogne e prese di potere, allora si chiederà forse un giorno dov’è finita la sua dignità. Colui che non sa perdere e insulta i suoi avversari, in qualsiasi ambito della vita, sta agendo senza dignità alcuna. Chi invece accetta la sconfitta e si congratula con chi è più forte, allora ha un comportamento degno di rispetto.

La dignità umana in teoria ci dovrebbe distinguere dagli animali. Vediamo alcuni aforismi, citazioni e frasi sulla dignità che DiLei ha raccolto per te:

Le cose che non dici per non ferire, feriscono la tua dignità. (Fabrizio Caramagna)

La delicatezza e la dignità non s’imparano dal maestro di ballo ma alla scuola del cuore. (Fëdor Dostoevskij)

L’orgoglio è amore di sé; la dignità, rispetto. (Roberto Gervaso)

Decolliamo, entriamo nella turbolenza con più dignità possibile e ci schiantiamo. (Hasier Agirre)

Che tu vinca o che tu perda, porta sempre a casa una cosa: la dignità. (Franz Beckenbauer)

A volte entri dentro delle tempeste che ti scuotono

e non hai protezioni né maschere,

ma solo dignità,

e spesso soccombi,

ma vuoi mettere il profumo di pulito che ti resta addosso. (Fabrizio Caramagna)

e non hai protezioni né maschere, ma solo dignità, e spesso soccombi, ma vuoi mettere il profumo di pulito che ti resta addosso. (Fabrizio Caramagna) La dignità con cui muoiono gli animali: non hanno nulla da lasciare. (Casimiro De Brito)

Quanto più siamo capaci di dire di no a noi stessi, tanto più aumenta il nostro senso della dignità. (Abraham Joshua Heschel)

L’uomo deve camminare col viso rivolto al sole in modo che questo, bruciandolo, lo segni della sua dignità. Se l’uomo abbassa la testa, perde questa dignità. (Che Guevara)

La dignità di una persona si può valutare dalla prima impressione che dà. C’è dignità nello sforzo e nell’assiduità, nella serenità e nella discrezione. C’è dignità nell’osservazione delle regole del codice e nella rettitudine. C’è dignità anche nello stringere i denti e mantenere gli occhi aperti: tutti questi atteggiamenti sono esteriormente visibili. Ciò che è di importanza è agire sempre con dignità e sincerità. (Yamamoto Tsunetomo)

Onore e dignità sono delle parole che arrossiscono se vengono messe al plurale. (Fabrizio Caramagna)

Ognuno di noi, quando è faccia a faccia con gli altri uomini, è vestito di una certa sorte di dignità, ma solo noi sappiamo fin troppo bene le indicibili cose che accadono nel cuore. (Luigi Pirandello)

Tutte le persone osannate perdono dignità se osservate da vicino. (Napoleone Bonaparte)

Mi sono interessato a fondo della dignità umana: ho disposto nel mio laboratorio le analisi più disparate sull’argomento. Tutti i tentativi sono falliti miseramente a causa della difficoltà che ho incontrato a procurarmi il materiale occorrente. (Karl Kraus)

Dignità è una parola che non ha plurale. (Paul Claudel)

Chi negl’incontri della vita giornaliera teme sempre di vedere compromessa e sciupata la dignità propria, mostra che la dignità per lui non altro è che un vestito. (Arturo Graf)

La maggior parte della gente consuma metà delle proprie energie cercando di proteggere una dignità che non ha mai posseduto. (Raymond Chandler)

La vera dignità non viene mai acquistata con la posizione, e non viene mai persa quando gli onori sono ritirati. (Philip Massinger)

C’è una dignità immensa, nella gente, quando si porta addosso le proprie paure, senza barare, come medaglie della propria mediocrità. (Alessandro Baricco)

Senza la dignità, l’identità viene cancellata. (Laura Hillenbrand)

Sii mite coi miti, scaltro con gli scaltri, confidente con gli onesti, duro coi ruffiani, e impietoso con i bugiardi. Ma in tutto questo, non trascurare mai la tua stessa dignità. (John Brown)

Non poter portare il pane a casa toglie la dignità (Papa Francesco)

Sopporta che ti siano pari nella dignità quelli che sono inferiori a te per valore. (Fedro)

Esistono dignitose povertà, non dignitose ricchezze. (Pino Caruso)

La dignità è una maschera che indossiamo per nascondere la nostra ignoranza. (Elbert Green Hubbard)

L’alterigia e l’arroganza possono, agli occhi dei meno esperti, somigliare alla dignità, ma della dignità non sono neanche parenti lontane. (Arturo Graf)

Un uomo senza onore è peggio che morto. (Miguel de Cervantes)

La sola vera dignità dell’uomo è la capacità di disprezzarsi. (George Santayana)

Ho sempre preferito la felicità alla dignità. (Charlotte Brontë)

Credendo difendere la mia dignità, mi prodigo nei miei difetti. (Erika Martinez)

Per favore, un po’ meno d’amore e un po’ più di dignità. (Kurt Vonnegut)

Gente senza dignità: aforismi e citazioni

La dignità è un valore fondamentale nella vita di ognuno di noi, bisogna stare attenti a non incappare in quei comportamenti che pian piano si portano via la nostra dignità, che ci calpestano e ci fanno soffire, come subire molestie, diventare vittime di mobbing e gerarchia sociale, o ancora accettare di essere intimiditi da terzi, subire sessismo e discriminazioni di ogni genere.

Non bisogna permettere a nessuno di avere tali atteggiamenti nei propri confronti, la dignità è sacra e, come tale, non deve essere persa.

E quindi è nostro dovere riflettere sempre sulla possibilità e sulla capacità di comportarci nel modo più corretto ed equilibrato con noi stessi e con gli altri. Essere degni vuol dire imparare a rispettare se stessi e il prossimo. Vediamo alcune frasi sulla dignità scelte da DiLei: