Frasi sulla perseveranza, le migliori per riflettere sull’importanza di essere tenaci

Fonte: iStock Le migliori frasi e citazioni sulla perseveranza

Che cos’è la perseveranza? È la capacità di resistere davanti alle avversità e di continuare a lavorare per raggiungere il proprio obiettivo, nonostante gli ostacoli e le inevitabili difficoltà che la vita ci pone davanti. È una qualità preziosa da possedere: essere perseveranti è l’unico modo per superare le nostre sfide e fare progressi nella nostra vita, sia professionale che personale.

Ma è anche un vero e proprio ingrediente per il successo e la felicità, perché aumenta la nostra autostima ed è fonte di motivazione per andare avanti. Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle più belle frasi sulla perseveranza, per ricordarti che non devi arrenderti nei momenti più bui: leggile quando ti senti in difficoltà, per ritrovare la forza e risollevare la testa.

Frasi sulla perseveranza

Se hai bisogno di uno sprone per andare avanti quando tutto sembra remarti contro, puoi lasciarti motivare da queste splendide citazioni famose sulla perseveranza: sono un ottimo spunto per ritrovare la voglia di combattere, anche se il mondo intero sembra ostile.

La perseveranza non è una corsa lunga; è costituita da tante gare brevi, una dopo l’altra. (Walter Elliot)

Non smettere mai di lottare finché non raggiungi il luogo a te destinato, ovvero l’unico te stesso. Abbi uno scopo nella vita, acquisisci continuamente conoscenza, lavora duro e abbi perseveranza per realizzare una grande vita. (APJ Abdul Kalam)

La perseveranza è il duro lavoro che fai dopo che ti stanchi di fare il duro lavoro che hai già fatto. (Newt Gingrich)

La vita non è facile per nessuno di noi. Ma che dire? Dobbiamo avere perseveranza e soprattutto fiducia in noi stessi. Dobbiamo credere che siamo dotati per qualcosa e che questa cosa va raggiunta. (Marie Curie)

La pazienza e la perseveranza hanno un effetto magico davanti al quale le difficoltà scompaiono e gli ostacoli svaniscono. (John Quincy Adams)

Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti. (Winston Churchill)

La perseveranza è, rispetto al coraggio, ciò che è la ruota rispetto alla leva: il perpetuo rinnovarsi del punto di appoggio. (Victor Hugo)

Il percorso dai sogni al successo esiste. Possa tu avere la visione per trovarla, il coraggio per affrontarla e la perseveranza per seguirla. (Kalpana Chawla)

Spesso noi continuiamo a soffrire senza fare uno sforzo per cambiare: ecco perché non troviamo pace durevole e appagamento. Se noi perseverassimo, saremmo certamente capaci di superare tutte le difficoltà. Dobbiamo fare lo sforzo, perché possiamo passare dalla miseria alla felicità, dallo sconforto al coraggio. (Paramhansa Yogananda)

Colui che sa essere costante, che sa perseverare, che ha misura nelle parole e autocontrollo, che mai alza la voce, ebbene, costui si avvicina all’elevazione. (Confucio)

La sconfitta non è il peggiore dei fallimenti. Non averci provato è il vero fallimento. (George Edward Woodberry)

La perseveranza è l’atto di continuare ad andare avanti, anche quando vorresti arrenderti. (Rachel Scott)

Con un talento ordinario e una straordinaria perseveranza, tutte le cose sono raggiungibili. (Thomas Fowell Buxton)

Frasi sulla perseveranza nel lavoro

La chiave del successo? Senza dubbio la perseveranza: a dirlo sono tanti autori e pensatori che, sul tema, ci hanno lasciato riflessioni potenti ed interessanti. Ne abbiamo raccolte alcune delle migliori, che potranno darti lo stimolo giusto per non arrenderti anche se ti trovi in difficoltà.

Le persone di successo e quelle di insuccesso non cambiano molto nelle loro capacità. Cambiano nei loro desideri di raggiungere il proprio potenziale. (John C. Maxwell)

La perseveranza è la capacità di mantenere un obiettivo abbastanza a lungo per raggiungerlo. (Andy Grove)

Molti dei fallimenti nella vita sono dovuti a persone che non si sono rese conto di quanto fossero vicine al successo quando hanno rinunciato. (Thomas Edison)

Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e soprattutto amore per ciò che stai facendo o imparando a fare. (Pelè)

Pazienza e perseveranza sono qualità essenziali per il successo e la realizzazione finale, per ogni cosa per cui valga la pena sforzarsi. (Joseph Pilates)

La fatica perseverante e la continua applicazione sono il cibo del mio spirito. Quando comincerò a riposare e a rallentare il mio lavoro, allora cesserò anche di vivere. (Francesco Petrarca)

Nessuno inizia come un eroe, questo non accade nemmeno nei film. Sono la passione, il duro lavoro e la perseveranza a fare la differenza. Sogna in grande, segui la tua passione e lavora duro per realizzarla, ti ripagherà bene. (Rakshit Shetty)

Ricorda, non sono i sognatori ad avere una bella vita: sono coloro che agiscono. Ricorda anche quelle che io chiamo le tre P del successo: passione, pianificazione e perseveranza. (Homer Hickam)

La chiave del successo è l’azione, e l’essenziale nell’azione è la perseveranza. (Sun Yat-sen)

Lascia che ti sveli il segreto che ha portato al mio obiettivo. La mia forza risiede esclusivamente nella mia tenacia. (Louis Pasteur)

Nessuno riesce senza sforzo. Coloro che riescono devono il loro successo alla perseveranza. (Ramana Maharshi)

Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza. (Steve Jobs)

La vita imprenditoriale è fatta di sfide, lavoro, dedizione, perseveranza, euforia, agonia, realizzazione, fallimento, sacrificio, controllo, impotenza… ma, in definitiva, straordinaria soddisfazione. (David S. Rose)

Non penso che ci sia altra qualità così essenziale per il successo di qualsiasi tipo come la perseveranza. Supera quasi tutto, anche la natura. (John D. Rockefeller)

Sviluppa il successo dai fallimenti. Lo scoraggiamento e il fallimento sono due dei trampolini di lancio più sicuri verso il successo. (Dale Carnegie)

Ci sono due modi per raggiungere un fine importante: la forza e la perseveranza. Il potere silenzioso di quest’ultima diventa irresistibile con il tempo. (Sophie Swetchine)

Personalmente, ho imparato cos’è la perseveranza: quando senti la parola “no” e quando ricevi un rifiuto, non è sempre definitivo. E quel tempismo è tutto, devi mantenere la rotta e continuare a lavorare sodo, e sapere che, quando arriverà il tuo momento, sarà dolce e sarà il momento perfetto. (Angela Robinson)

Frasi sulla perseveranza in amore

A volte, anche in amore è importante saper perseverare – mentre in alcuni casi bisogna imparare a lasciar andare, quando proprio non ne vale la pena. Se ti senti giù e non sai cosa fare, lasciati ispirare da queste bellissime frasi che, ne siamo sicuri, ti daranno di nuovo la spinta giusta per ripartire.

Se in mezzo alle avversità il cuore persevera con serenità, gioia e pace, questo è l’amore. (Santa Teresa d’Avila)

Quante strade e quante ragioni crea il cuore per arrivare a quello che vuole! (Alexandre Dumas)

In amore, se l’incostanza può essere piacevole, solo la costanza dà felicità. (Pierre-Claude-Victor Boiste)

Purezza, pazienza e perseveranza sono i tre elementi essenziali per il successo e soprattutto per l’amore. (Swami Vivekananda)

Prendi la decisione di amare ogni giorno, che tu senta la magia o meno. È la decisione che crea la perseveranza, non il sentimento dell’amore in sé, perché a volte le farfalle non bastano. (Ufuoma Apoki)

Perseverate nell’amore. (Paolo di Tarso)

La perseveranza applicata in amore produce disastrosi effetti collaterali. (Fabrizio Caramagna)

In amore la costanza è necessaria, la fedeltà è un lusso. (Massimo Taparelli d’Azeglio)

Non si ha la possibilità di scegliere di chi innamorarsi. Il cuore decide con una perseveranza superiore alla forza umana. (K.J. Bell)

La vera prova d’amore è amare coloro che riteniamo essere i più difficili da amare. (Criss Jami)

Quando l’essere amato va troppo lontano nel tradimento di se stesso e persevera nell’inganno di sé, l’amore non lo segue più. (Jacques Lacan)

Il vero amore si riconosce da due segni caratteristici, la costanza e l’oblio di se stessi. (Henri-Frédéric Amiel)

Così dovrebbe essere la vita. Quando una persona si perde d’animo, l’altra deve avere abbastanza cuore e coraggio per entrambi. (José Saramago)

Cercare l’amore richiede perseveranza. (Marshall Sylver)

Innamorarsi era semplice, bastava cedere. Capire un’altra persona, tuttavia, e sostenere l’amore era un lavoro dannato, e per niente facile. (Hanif Kureishi)

Ciò che otteniamo a buon mercato lo stimiamo con troppa leggerezza. È soltanto l’amore che dà a ogni cosa il suo valore. (Thomas Paine)

La cosa più dolorosa è perdere te stesso nel processo di amare troppo qualcuno e dimenticare che anche tu sei speciale. (Ernest Hemingway)

L’arte dell’amore è in gran parte l’arte della tenacia. (Albert Ellis)

L’amore vince, alla lunga. Non serve diventare impazienti: aspetta, aspetta. La pazienza è destinata a dare successo. (Swami Vivekananda)

Frasi sulla costanza e sulla determinazione

Credi in te stesso e nelle tue potenzialità, non arrenderti mai e sarai sicuramente sulla strada giusta per il successo: qualche volta ti troverai in crisi, ma non dubitare mai della tua forza e continua a perseguire i tuoi obiettivi. Ecco alcune frasi sulla costanza e sulla determinazione, due qualità importanti per far fronte agli ostacoli della vita.

La più grande gloria nella vita non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarsi ogni volta che cadiamo. (Nelson Mandela)

La perseveranza è il perseguimento costante di un obiettivo nonostante ostacoli, difficoltà o scoraggiamenti. (Albert Schweitzer)

Il talento non basta: occorre tenacia. Tra una persona talentuosa senza tenacia e un’altra tenace, ma senza talento, sarà quest’ultima a ottenere i risultati migliori. (Beppe Severgnini)

Il successo è figlio della fatica e della perseveranza. Non può essere blandito o corrotto: paga il prezzo ed è tuo. (Orison Swett Marden)

Un momento difficile può essere sopportato più facilmente se manteniamo la convinzione che la nostra esistenza ha uno scopo: una causa da perseguire, una persona da amare, un obiettivo da raggiungere. (John C. Maxwell)

Un fallimento non è sempre un errore. Potrebbe semplicemente essere la cosa migliore che si possa fare date le circostanze. Il vero errore è smettere di provarci. (B.F. Skinner)

Un po’ più di tenacia, un po’ più di sforzo e quello che sembrava un fallimento senza speranza potrebbe trasformarsi in un glorioso successo. (Elbert Hubbard)

Il successo dipende quasi totalmente dalla spinta e dalla perseveranza. (Denis Waitley)

Nel confronto tra il ruscello e la roccia, il ruscello vince sempre: non con la forza, ma con la perseveranza. (H. Jackson Brown)

Quando ti trovi in una situazione difficile e tutto va contro di te… non mollare mai, perché quello è proprio il luogo e il momento in cui la marea cambierà. (Harriet Beecher Stowe)

Nel regno delle idee tutto si basa sull’entusiasmo. Nel mondo reale tutto si basa sulla perseveranza. (Johann Wolfgang von Goethe)

La differenza tra una persona di successo e un’altra non è una mancanza di forza o una mancanza di conoscenza, ma piuttosto una mancanza di volontà. (Vince Lombardi)

Devi avere fiducia nelle tue capacità, e poi essere abbastanza tenace da esplicarle. (Rosalynn Carter)

Niente in questo mondo può prendere il posto della perseveranza. Il talento no: niente è più comune degli uomini dotati di talento e senza successo. (Calvin Coolidge)

La perseveranza è un grande elemento di successo. Se solo bussate abbastanza a lungo e abbastanza forte al cancello, sveglierete sicuramente qualcuno. (Henry Wadsworth Longfellow)

La semplice verità è che per diventare bravo devi essere ossessionato. Devi dedicare un sacco di tempo e di duro lavoro, abbinati al desiderio e alla perseveranza instancabile. (Yngwie Malmsteen)

La perseveranza è ciò che rende l’impossibile possibile, il possibile probabile e il probabile certo. (Robert Half)

Frasi brevi sulla perseveranza

Infine, ecco alcune frasi brevi sulla perseveranza: sono perfette da ricopiare a mano su qualche bigliettino da tenere in agenda o su un post it da appendere sul pc, sul frigo o dovunque tu voglia. Ti basterà leggere queste poche parole per ritrovare la motivazione quando sei in una situazione difficile e non sai come uscirne.