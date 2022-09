Frasi motivazionali sport: le migliori per l’allenamento e in inglese

Fonte: iStock Photos

Le frasi motivazionali sport sono il modo migliore per trovare la voglia e la forza di allenarsi e di combattere sino alla fine. L’attività sportiva spesso ci mette alla prova e trovare la motivazione giusta per continuare a muoversi e a non mollare è difficile…ma non impossibile!

DiLei ha raccolto le frasi motivazionali più belle pronunciate da intellettuali e sportivi di tutti i tempi per trovare la giusta grinta e affrontare con slancio ogni sfida.

Frasi motivazionali corte sullo sport

Vincere, sia in campo che fuori, non è mai semplice e spesso si rischia di perdere la motivazione e la voglia di andare avanti. Piccole cadute e problemi possono capitare, la fatica spesso si fa sentire, ma non bisogna mai mollare! Le frasi motivazionali corte sono l’ideale per affrontare una sessione di allenamento oppure una partita importante senza perdere la voglia di farcela. Dal calcio al basket, sino al tennis: gli aforismi famosi per ritrovare l’energia e lo slancio.

Se puoi vincere, devi farlo! (Marco Pantani)

Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi dicevo: non rinunciare. Soffri ora e vivrai il resto della tua vita come un campione. (Muhammad Ali)

Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te. (Kobe Bryant)

Sono il migliore, è vero. Io però penso ancora a migliorare. Quando credi di essere perfetto vuol dire che sei finito. (Valentino Rossi)

Vola come una farfalla, pungi come un’ape. (Muhammad Ali)

Credi in te stesso quando nessun altro lo fa. Ciò ti rende all’istante un vincitore. (Venus Williams)

Non puoi mettere limiti a niente. Più sogni, più andrai lontano. (Michael Phelps)

Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. (Nelson Mandela)

Credere di potere è essere già a metà strada. (Theodore Roosevelt)

Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza. (Lucrezio)

Fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l’invisibile nel visibile. (Anthony Robbins)

Non importa chi tu sia, o da dove tu venga. La capacità di trionfare inizia con te. Sempre. (Oprah Winfrey)

Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney)

Sogna in grande, sii te stessa, fidati del tuo istinto. (Jessica Alba)

Non importa quanto vai piano, l’importante è non fermarsi. (Confucio)

Il successo: fare quello che amo e divertirmi. (Julianne Hough)

Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. (Milton Berle)

Devi imparare le regole del gioco. E poi devi giocare meglio di chiunque altro. (Albert Einstein)

Frasi motivazionali per l’allenamento

L’allenamento può rivelarsi a volte davvero faticoso e la voglia…poca! La corsa, la serie di addominali o il workout ti mettono alla prova? Ritrova la forza di muoverti e di non mollare usando le frasi motivazionali per l’allenamento: spunti fondamentali per non perdere la carica!

Il successo non è definitivo e l’insuccesso non è fatale. L’unica cosa che conta davvero è il coraggio di continuare. (Winston Churchill)

Quando i “vorrei” diventano “voglio”, quando i “dovrei” diventano “devo”, quando i “prima o poi” diventano “adesso”, allora e solo allora i desideri iniziano a trasformarsi in realtà. (Anthony Robbins)

Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello sport come nella vita. (Pietro Mennea)

Se non credi in te stesso, troverai sempre un modo per non vincere. (Carl Lewis)

La vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport dà possibilità incredibili per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni. (Alex Zanardi)

Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. (Michael Jordan)

Posso accettare la sconfitta, tutti falliscono in qualcosa. Ma non posso accettare di rinunciare a provarci. (Michael Jordan)

Frasi per gli sport di squadra

Gli sport di squadra richiedono comunicazione, condivisione e forza. Si vince e si perde insieme, affrontando a testa alta le sfide e sostenendosi a vicenda. A volte però si rischia di perdere la motivazione per via di problemi e scontri: le frasi per gli sport di squadra da usare prima di una partita o un incontro importante.

Non puoi solo andare là fuori e battere l’avversario. Devi impressionarlo al punto che non vorrà mai più vederti. (George Best)

Cadi sette volte, rialzati otto. (Proverbio giapponese)

Oltre alla condizione fisica occorrono la voglia, la rabbia, la passione, la cattiveria agonistica, la felicità interiore, perché un atleta triste è un atleta che parte sconfitto. (Alessandro Del Piero)

Non puoi attraversare il mare semplicemente stando fermo e fissando le onde. (Rabindranath Tagore)

Abbiamo quaranta milioni di ragioni per fallire, ma non una sola scusa. (Rudyard Kipling)

La parola leader non mi è mai piaciuta, io mi metto a disposizione della squadra. (Francesco Totti)

Più dura è la battaglia, più dolce è la vittoria. (Les Brown)

Un uomo può valerne cento e cento non valerne uno. (Proverbio greco antico)

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio. (Samuel Beckett)

Corri quando puoi, cammina se devi, gattona se necessario; semplicemente non mollare mai. (Dean Karnazes)

Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino. (Martin Luther King)

Senza ambizione non si inizia nulla. Senza lavoro non si finisce nulla. Il successo non ti verrà regalato. Devi conquistarlo. (Ralph Waldo Emerson)

Il fallimento non è il contrario del successo, ma una parte del successo. (Zlatan Ibrahimović)

La volontà di vincere è importante, ma la volontà di prepararsi è vitale. (Joe Paterno)

La volontà di vincere, il desiderio di riuscire, l’impulso a raggiungere il tuo pieno potenziale… queste sono le chiavi che apriranno la porta all’eccellenza personale. (Confucio)

Frasi motivazionali in inglese

Le frasi motivazionali in inglese sono dirette e arrivano dritte al punto. A pronunciarle sono state non solo grandi sportivi, ma anche intellettuali, politici e personaggi famosi che con le loro parole hanno colto l’essenza del coraggio e della dedizione.

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.

Trad: Tieni gli occhi fissi sulle stelle e i piedi per terra. (Theodore Roosevelt)

You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore.

Trad: Non potrai mai attraversare l’oceano se non hai il coraggio di perdere di vista la riva. (Cristoforo Colombo)

Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you.

Trad: Tieni il viso rivolto sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. (Walt Whitman)

We aim above the mark to hit the mark.

Trad: Puntiamo sopra il bersaglio per colpire nel segno. (Ralph Waldo Emerson)

Falling down is not a failure. Failure comes when you stay where you have fallen.

Trad: Cadere non è un fallimento. Il fallimento è rimanere là dove si è caduti. (Socrate)

Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve.

Trad: Qualunque cosa la mente possa concepire e credere, la può raggiungere. (Napoleon Hill)

Whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it. Begin it.

Trad: Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. (Johan Wolfgang von Goethe)

All limitations are self-imposed.

Trad: Tutti i limiti sono autoimposti. (Oliver Wendell Holmes)

Our business in life is not to succeed, but to continue to fail in good spirits.

Trad: Il nostro compito nella vita non è di trionfare, ma di continuare a cadere serenamente. (Robert Louis Stevenson)

Life is what we make of it.

Trad: La vita è ciò che facciamo di essa. (Fernando Pessoa)

To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.

Trad: Per compiere grandi passi, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare, non solo pianificare, ma anche credere. (Anatole France)

Stay hungry. Stay foolish.

Trad: Siate affamati, siate folli. (Steve Jobs)

Success is not always the accompaniment only of victory, but also of the desire for victory.

Trad: Il successo non viene solo con la vittoria, ma anche dal desiderio di vincere. (Friedrich Nietzsche)

Frasi per incoraggiare bambini e ragazzi

Lo sport può essere una grande palestra di vita per i più giovani, aiutandoli a comprendere cosa significhi la fatica e la necessità di lottare per qualcosa di importante. Per incoraggiare bambini e ragazzi nello sport ci sono numerose frasi che si possono usare come fonte d’ispirazione.

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Charles R. Swindoll)

Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. (Proverbio arabo)

La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi. (H. Jackson Brown Jr.)

Ci sono due regole nella vita: 1. Non mollare mai; 2. Non dimenticare mai la regola n° 1. (Duke Ellington)

Se qualcosa non ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. Non lamentarti. (Maya Angelou)

Il primo passo che devi fare se vuoi essere una persona di successo è decidere che tipo di persona vuoi essere. Esistono 3 tipi di persone: coloro che fanno accadere le cose; coloro che guardano accadere le cose e coloro che si meravigliano di ciò che accade. (John M. Capozzi)

Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante…Superarle è ciò che le dà significato. (Joshua J. Marine)

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. (Thomas Jefferson)

Non essere una “se-potessi-sarei o una se-volessi-potrei-essere”. Sii e basta. (Sarah Ban Breathnach)

Piccole opportunità sono spesso l’inizio di grandi imprese. (Demostene)

Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci. (Mahatma Gandhi)

Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite. (Mark Twain)

È nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino. (Anthony Robbins)

Niente è davvero difficile se lo si divide in tanti piccoli pezzettini. (Henry Ford)

Frasi sul calcio

Il calcio è senza dubbio uno fra gli sport più amati in Italia. Questa attività sportiva può essere una metafora di vita e nel corso degli anni sono tante le frasi pronunciate al riguardo che possono valere in tante occasioni, fra motivazione e voglia di vincere.