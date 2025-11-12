Facili da usare, anche per chi è alle prime armi, ma che regalano un effetto finale modulabile e - soprattutto - wow: le ciglia finte press on da provare

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Ciglia finte press on: quelle che devi provare (anche se sei alle prime armi)

Sogniamo tutte di sfoggiare uno sguardo che lascia il segno, indimenticabile e profondo. Grandi protagoniste, quindi, devono essere le ciglia: lunghe in maniera semplice e veloce, anche senza passare mascara.

Per chi ha sempre pensato “le ciglia finte non fanno per me: sono troppo difficili da usare”, la rivoluzione arriva dalle press on che si mettono con un solo gesto, non necessitano di colla e in un attimo ci regalano lo sguardo da cerbiatta che abbiamo sempre sognato.

In commercio le troviamo a prezzi per tutte le tasche e ci consentono di scegliere quanto evidenziare lo sguardo, grazie al fatto che sono modulabili e si presentano come piccoli ciuffi da applicare proprio dove ne abbiamo bisogno. Quattro prodotti che vale la pena provare.

Higu Clace: le ciglia senza colla

Si presentano come tanti ciuffetti di diverse dimensioni, sono le ciglia finte da applicare senza maneggiare la colla di Higu Clace. Autoadesive e preincollate, hanno un adesivo alla radice che ci permette di sistemarle dove vogliamo senza attendere che si asciughino. Tempo di preparazione: pochi secondi.

Nella confezione ce ne sono 120, sono di lunghezze differenti, che vanno dai 10 ai 16 millimetri, e possiamo scegliere anche di combinarle tra loro. Tra le caratteristiche vincenti del prodotto c’è il fatto che queste ciglia risultano morbide e naturali e che la colla è delicata. E si possono riutilizzare dalle 3 alle 5 volte. Risultato? Uno sguardo da cerbiatta da sfoggiare da sera a mattina.

Offerta Ciglia finte di Higu Clace 120 ciuffetti da applicare in pochi secondi

Obeyalash, le ciglia autoadesive e con pinzetta

Adatte alle principianti, ma anche ai truccatori professionisti, quelle di Obeyalash sono ciglia autoadesive e senza colla. Basta semplicemente prelevare i ciuffetti e applicarli dove più ne abbiamo bisogno, grazie alla comoda pinzetta in dotazione.

Un aspetto furbo di questa tipologia di ciglia finte è quello di regalare un effetto molto naturale al nostro sguardo, grazie al fatto che si possono usare a seconda dell’effetto finale che vogliamo ottenere. Promettono di non irritare, sono dotate di una tecnologia di assorbimento polimerico e si levano senza fatica e senza lasciare residui. Fantastiche.

Ciglia finte di Obeyalash Arrivano con un’apposita pinzetta in dotazione

Lzm, le ciglia finte morbide e leggere

Autoadesive anche le ciglia finte di Lzm, il che significa che non abbiamo la necessità di utilizzare una colla in più o di un prodotto per rimuoverle.

Tra i dettagli da sottolineare c’è il fatto che promettono di ridurre al minimo i residui, ma anche la facilità di applicazione: basta un solo passaggio per poi indossarle tutto il giorno e regalare ai nostri occhi la profondità che vogliamo. E poi sono morbide, leggere e regalano un finish naturale al nostro sguardo.

Ciglia finte di Lzm Morbide e leggere, sono facilmente modulabili

Ardell, le ciglia Press on lashes

Regalano un effetto wow ma naturale, anche le ciglia finte di Ardell, da posizionare sotto quelle naturali. Sono dotate di una tecnologia Speedesy, con fascia pre-incollata, una presa rapida e una tenuta sicura per tutta la durata della giornata.

Grazie a questo ci consentono di non dover utilizzare colla e di non dover attendere i tempi di asciugatura. Con la scatola ne arrivano 60 ciuffetti, suddivisi in cinque differenti lunghezze che variano dagli 8 ai 14 millimetri. Sono adatte anche alle principianti, che vogliono provare per la prima volta le ciglia finte.

Ciglia finte di Ardell Nella confezione ci sono 60 ciuffetti suddivisi in cinque lunghezze differenti

Se vuoi conoscere sconti e offerte imperdibili per la tua bellezza iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty e non perdere nessuna novità.