Ilary Blasi romantica dopo la fine di The Couple, il look mano nella mano con Bastian

Dopo la prematura fine di "The Couple", Ilary Blasi ha scelto di consolarsi con una romantica vacanza sul lago di Como insieme a Bastian Muller: i dettagli del look casual-chic

Come si reagisce alla chiusura anticipata – e del tutto improvvisa – del programma a cui si è alla conduzione? Lo sa Ilary Blasi che, mentre Mediaset annunciava ufficialmente la notizia riguardo alle infauste sorti di The Couple, si è data ad una romantica fuga d’amore con meta il lago di Como.

Quella che potrebbe essere appena una boccata d’aria fresca dopo settimane di incessanti voci in merito allo scarso successo dello show, è stata letta dal malizioso pubblico sui social come menefreghismo. Malelingue che parrebbero non aver affatto toccato la conduttrice, intenta nel godersi la sua vacanza in quel di Cernobbio in compagnia dell’amato Bastian Muller avvolta in un look casual-chic da manuale.

Ilary Blasi, la fuga d’amore a Como e il look casual-chic dopo la fine di The Couple

Nessuna pubblica dichiarazione o riferimento alla clamorosa chiusura di The Couple, alcun segno di cedimento solo silenzio, relax, lusso e natura: è così che Ilary Blasi ha scelto di affrontare il colpo di scena che l’ha coinvolta, mostrarsi serena e spensierata – almeno apparentemente – sui social. Gli scatti ed i video pubblicati sul suo profilo la ritraggono in un posto da sogno, sulle sponde del lago di Como, a Villa d’Este, in dolce compagnia del partner Bastian Muller.

Una fuga d’amore in piena regola, una meritata vacanza, una pausa dalla quotidianità che però dal pubblico è stata percepito alla stregua di distanza e disinteresse rispetto a quanto accaduto. La conduttrice romana, però, non è parsa affatto toccata dalla cosa ed ha proseguito nel godersi il panorama mozzafiato con tutta la sana dose di menefreghismo del caso: se alcune riprese social la ritraggono affacciata dalla finestra della sua camera, con uno scorcio suggestivo sull’imponente paesaggio naturale, i giardini secolari e le celebri piscine galleggianti del lago incorniciato dalle Prealpi, gli scatti rubati per le vie di Cernobbio parlano di un tenero quadretto romantico.

Dopotutto Villa d’Este, dimora cinquecentesca annoverata tra i migliori hotel del mondo, si dice essere il rifugio perfetto per ritrovare la serenità perduta e ricaricare le batterie, non a caso meta prediletta da star internazionali, capi di Stato e celebrità in cerca di discrezione, e non è la prima volta che l’ex moglie di Totti sceglie questa location per le sue pause dal mondo dello spettacolo, immersa nel silenzio della natura, tra storia e lusso sfrenato.

Fonte: IPA

Ancorata al braccio del suo bel Bastian, Ilary Blasi è apparsa sorridente e spensierata avvolta in un look casual-chic degno di nota: per godersi appieno le passeggiate, la scelta è ricaduta su di una comoda quanto sofisticata mise composta da dolcevita nero, jeans dal taglio baggy, sneakers, trench e tote bag. Una tenuta primaverile in piena regola, perfetta per fronteggiare l’incertezza del clima, insomma.

Addio The Couple: tutto sulla improvvisa chiusura del reality show

Con settimane di polemiche e voci a precederlo l’inedito reality game di Canale 5, The Couple, si è fermato dopo appena quattro puntate. Motivo di tale drastica decisione sarebbe il crollo costante degli ascolti, dal 18,6% del debutto fino al 7,7% dell’ultima messa in onda.

Numeri troppo bassi per sostenere il progetto, che Mediaset ed Endemol Shine Italy hanno deciso di arginare così dopo qualche cambio di palinsesto. L’ambito montepremi da un milione di euro verrà destinato all’ospedale Gaslini di Genova, una scelta accolta con favore dagli utenti, ma che non ha ovviamente comunque saputo arginare il chiacchiericcio sui social.