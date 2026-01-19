La famiglia è l'unica cosa che conta, aveva detto De Martino a Mara Venier: conosciamo quindi meglio sua mamma Mariarosaria Scassillo

La famiglia di Stefano De Martino sta vivendo un momento atroce. È infatti prematuramente morto Enrico De Martino, padre 61enne. A riportare la notizia è Fanpage, che evidenzia come da tempo le condizioni di salute dell’uomo fossero precarie. Conosciamo meglio la famiglia del celebre conduttore, concentrandoci su sua madre Mariarosaria Scassillo.

Mariarosaria Scassillo, chi è la mamma di Stefano De Martino

Si può facilmente dire che i genitori siano stati per Stefano De Martino delle colonne portanti. Se il padre Enrico gli ha trasmesso l’amore per la danza e il mondo dello spettacolo, sua madre è stata centrale per lui nel quotidiano.

Ha saputo assecondare il suo spirito, spingendolo a diventare ciò che è oggi, senza mai tarpargli le ali a caccia di qualcosa di più sicuro. Ma cosa sappiamo di lei? è originaria di Torre Annunziata, anche se la vita l’ha spinta anche a trasferirsi a Milano per stare più vicina a Stefano e a Santiago.

È ben nota per il suo impegno nel sociale, caratteristica che ha tentato di trasmettere anche ai figli. Pur essendo una persona ben distante dai riflettori, in passato ha preso la parola per esprimere tutto il suo affetto per il suo Stefano. Lo ha fatto con una lettera letta da Mara Venier nel 2019 a Domenica In.

La lettera per Stefano

Se il padre di Stefano De Martino ha spiegato d’aver faticato a esprimere i propri sentimenti, essendo cresciuto senza il proprio papà, Mariarosaria Scassillo questo ostacolo non l’ha mai avuto. Il complesso passo da compiere, per lei, è stato quello di porsi sotto i riflettori. Lo ha poi fatto per amore del suo ragazzo ed ecco le parole della splendida lettera scritta:

“Sei sempre stato generoso, onesto e per bene. Tu sai quanti sacrifici abbiamo fatto per aiutarti a realizzare i tuoi sogni e oggi vederti così felice e sereno è una cosa che ci riempie il cuore di gioia, ma soprattutto sei un papà sempre attento e presente”.

Parole che hanno colpito dritto nel segno, con Stefano a stento in grado di trattenere le lacrime. I suoi occhi lucidi però non mentono e, tra gli applausi del pubblico, a Mara dice ironico: “Poi non vi lamentate se non torno. Io ho un punto debole, che poi è il mio punto di forza. Più cresco e più mi rendo conto che la famiglia è l’unica cosa che conta”.