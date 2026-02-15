Un’interessante intervista, quella di Rocco Casalino a Verisismo. Nello studio Mediaset, faccia a faccia con Silvia Toffanin, ha parlato d’amore e di come avesse quasi rinunciato all’idea di poter essere davvero felice. In studio con lui, anche Mr. 0,00001%, ovvero Alejandro Martinez.

Il primo amore di Rocco Casalino

La prima esperienza seria con un uomo sembrava poter essere anche l’ultima. Rocco Casalino ha vissuto una fase in cui credeva che l’uomo che aveva al fianco fosse quello giusto. Una storia sfociata anche in una convivenza e durata due anni, purtroppo macchiata in maniera gravosa.

“Lui era molto cattolico e viveva male questa storia. Con lui sono stato per la prima volta con un uomo, abbiamo convissuto e poi tutto è finito. Lui oggi è sposato con una donna e mi ripeteva al tempo di essere etero. Un giorno mi disse che ero la prova dell’esistenza del suo dio, perché ero una tentazione demoniaca posta sul suo cammino. Il giorno dopo sono andato via da quella casa”.

Era dunque decisamente disilluso e non riteneva di poter incontrare il “principe azzurro”. Ciò non vuol dire vivere in solitudine ma, di fatto, rinunciare all’idea del grande amore da film. Qualcosa però è cambiato di colpo: “Trovare l’anima gemella, secondo il mio calcolo matematico, ha una probabilità dello 0,00001%. A un certo punto mi sono detto che non si poteva trovare e invece credo d’esserci riuscito e oggi sono felice”.

Chi è Alejandro Martinez

Un grande amore che però sente anche un po’ il peso della pressione pubblica. Lo dimostra il fatto che i due, ritrovatisi in studio, non sanno bene se abbracciarsi, stringersi la mano o darsi un bacio. Casalino non lascia andare in silenzio questa cosa e ribadisce: “Come vedi c’è un po’ di imbarazzo. Baciarci in pubblico anche no”.

Casalino inizia poi a parlare del loro primo incontro. Almeno per lui si è trattato di un colpo di fulmine. Tutto ha inizio con un generale ricalcolo della sua vita fino a quel punto. Cambio di rotta sul fronte personale e lavorativo, segnato da un lungo viaggio negli Stati Uniti prima e in Sud America poi. In Colombia, entrato in un locale, vede Alejandro e, senza pensarci troppo, gli si avvicina e gli chiede il numero di telefono: “Sei la persona che ho sognato per tutta la vita e sempre cercato”.

I due si osservano con uno sguardo innamorato e dolcissimo, con Rocco che è quasi imbarazzato dal grado di felicità che prova. Sappiamo di Alejandro che ha un’azienda di caffè e liquori in Sud America. Una realtà nel cuore della giungla, da come l’ha descritta Casalino, difficile da raggiungere. Ecco dunque la prima prova d’amore. Rocco si è infatti cimentato in un viaggio di 8 ore, tra andata e ritorno, solo per rivederlo e pranzare insieme.

Di lui sappiamo inoltre che era anche un inviato per la televisione colombiana. Occorre parlare al passato perché ha rinunciato a quel lavoro per restare in Italia. Se l’azienda ha modo di gestirla da remoto, infatti, per quell’impiego sarebbe dovuto tornare in Sud America. L’amore in questo caso ha avuto la meglio. Che dire, l’inizio di una splendida favola d’amore.

La lettera d’amore per Rocco Casalino

Lacrime trattenute a stento e nuovo momento imbarazzato, per un bacio che vorrebbe essere sulle labbra ma termina sulla guancia. Alejandro poi sfoggia la sua sorpresa, una lettera d’amore, che di fatto dà il colpo di grazia al suo compagno, che cede infine all’emotività e a un pianto a dirotto.

“Ciao amore mio, sono solo 6 mesi eppure sembrano 10 vite condivise. Al tuo fianco ho imparato davvero a vivere, ad assaporare ogni istante e non dare per scontato nemmeno un secondo del mio presente. Sai che sono sempre stato una persona felice, ma non avrei mai immaginato di innamorarmi così profondamente di qualcuno. È come volare senza paura di cadere, come avere i superpoteri, come scoprire all’improvviso che la solitudine non esiste più. Con te mi sento invincibile, completo e a casa. Questo tempo insieme mi ha insegnato una cosa bellissima. La versione migliore di me non esiste quando sono da solo. Esiste quando vedo il tuo sorriso illuminarsi, la tua felicità quando torni a casa, quando ti do un bacio prima di dormire, e penso che il mondo è esattamente dove deve essere. Sei il mio rifugio, il luogo dove sono al sicuro e posso abbassare le mie difese, essendo me stesso. Ti amo e ti scelgo oggi e ogni singolo giorno della mia vita”.

Un momento splendido e onesto, che abbatte infine anche quel velo di reticenza nel mostrare un gesto intimo e privato dinanzi alle telecamere. Rocco si lascia così andare a un bacio sentito e un abbraccio estremamente sincero. Le lacrime fanno fatica a fermarsi, perché tutto sembra così perfetto e lui reputa di fatto di non meritarsi una felicità così grande. Ha il cuore colmo di gioia e sembra davvero che lo stesso valga per il suo Alejandro.

