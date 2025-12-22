Chi è Alejandro, il compagno di Rocco Casalino: “Pronto ad avere un figlio con lui”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Rocco Casalino

Alejandro è il compagno di Rocco Casalino e la persona che ha conquistato il cuore dell’ex portavoce del Governo ed ex gieffino. Un legame profondo e importante, vissuto lontano dai riflettori, diventato sempre più solido tanto da spingere Casalino a sognare una famiglia con il fidanzato.

Chi è Alejandro, l’amore di Rocco Casalino

Alejandro e Rocco Casalino sono legati da diverso tempo. Il loro amore è nato, come svelato dall’ex protagonista del Grande Fratello, grazie ad un incontro fortuito. Un colpo di fulmine che si è trasformato presto in una relazione solida e importantissima. Di Alejandro si sa però poco e niente. L’unica certezza è che è un imprenditore colombiano nel settore del caffè e vive attualmente in Colombia, proprio per questo quella con Casalino è una relazione a distanza. Oltre a lavorare nell’imprenditoria, Alejandro conduce anche un programma televisivo dedicato alla salute nel suo paese d’origine.

Ospite di Verissimo, Rocco Casalino ha parlato della sua storia d’amore con Alejandro, svelando quanto l’imprenditore sia riuscito a rubare il suo cuore. “In tutte le mie relazioni ero sempre convinto che la persona con cui stavo in quel momento non era la persona definitiva – ha confidato a Silvia Toffanin -, con cui potessi costruire veramente il futuro. Quando ho incontrato lui, dopo poco che ci siamo parlati, ho capito che lui rappresenta la persona che ho sempre desiderato. Tutti nella vita cerchiamo il fidanzato perfetto, quello che io chiamo l’unicorno. Poi a un certo punto della vita ti accontenti e ti dici che non esiste questo fidanzato perfetto. Io ho aspettato tanto e alla fine l’ho trovato questo unicorno. Lui mi ha dato la fiducia di credere nel futuro”.

Rocco Casalino e il sogno di diventare padre

La storia d’amore con Alejandro ha risvegliato in Rocco Casalino il desiderio di paternità. L’ex portavoce del Governo ha svelato a Silvia Toffanin che vorrebbe diventare padre, formando una famiglia insieme al compagno. “Io non ho mai desiderato di diventare papà – ha rivelato – perché non trovavo mai la persona con cui immaginavo di poter costruire una famiglia. Lui è l’unica persona con cui mi immagino papà. Io vivo con l’ansia di non essere un buon padre, non avendo avuto un buon padre – ha aggiunto -. Io sono sicuro che un figlio suo, visto che amo tanto lui, sarei in grado di amarlo tanto e quindi potrei essere un buon padre”.

Proprio a causa dei traumi subiti quando era piccolo, il giornalista non riesce a dormire da solo, come ha confessato alla Toffanin. “È imbarazzante da dire, devo ammetterlo – ha detto -, ma non riesco a dormire da solo, è più forte di me. E se succede, non chiudo un occhio. Ho bisogno di sapere che c’è sempre qualcuno in casa con me”.

Alejandro e Rocco Casalino vivono una relazione a distanza, ma presto si riuniranno. Il compagno dell’ex gieffino infatti si stabilirà in Italia per ben due mesi, durante i quali potranno trascorrere del tempo insieme e iniziare una convivenza. “Questi due mesi saranno importantissimi perché vivremo insieme e capiremo tante cose- ha aggiunto Rocco -. Sto scoprendo che il rapporto a distanza ha anche tante cose belle, perché poi quando si sta insieme si vive tutto a mille”.

