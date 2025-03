Fonte: IPA Pietro Taricone e Cristina Plevani

Il Grande Fratello 2025 sta per volgere al termine. Sono trascorsi più di sei mesi dall’inizio di questa edizione e, si dice, la prossima potrebbe coinvolgere volti storici del reality. Un motivo in più per fare un salto nel passato e ricordare chi ha trionfato nella casa di Cinecittà. Alcuni di loro sono impressi nella storia della televisione italiana. Molti sono spariti e altri, pur senza aver vinto, hanno trovato spazio nel mondo dello spettacolo.

Grande Fratello 2000, Cristina Plevani

La vittoria di Cristina Plevani è storica, senza diritto di replica. Quell’edizione fu un esperimento sociale, con un gruppo di sconosciuti gettato in una casa senza la possibilità di contatto con l’esterno. Zero tecnologia e tanta immaginazione, necessaria per restare lucidi in quello stato di convivenza forzata.

Un’edizione che ricordiamo anche per Pietro Taricone, e dalla quale è venuto fuori anche Rocco Casalino, che ha poi intrapreso tutt’altra carriera, legando il suo nome anche al Movimento 5 Stelle. Cristina rientra nel gruppo degli ex concorrenti che hanno scelto di fare un passo indietro rispetto alla televisione.

Grande Fratello 2001, Flavio Montrucchio

Quello di Flavio Montrucchio non è il primo nome che salta alla mente quando si pensa ai vincitori del GF. È però di certo uno di quelli che ha saputo meglio posizionarsi nello spettacolo italiano. Da CentoVetrine a programmi su Discovery, come il famosissimo Primo Appuntamento. Un successo che gli ha anche consentito di trovare l’amore, avendo incontrato l’ex velina Alessia Mancini, oggi sua moglie.

Grande Fratello 2003, Floriana Secondi

Per un periodo è stata molto presente in televisione, soprattutto nei salotti di Barbara D’Urso, ma oggi Floriana Secondi è fuori dal mondo dello spettacolo.

Fonte: IPA

Romanaccia nel cuore, molto verace e fedele a se stessa. Al GF ha poi aggiunto un altro reality, L’Isola dei Famosi nel 2022.

Grande Fratello 2004, Serena Garitta

Serena Garitta è stata una delle vincitrici più simpatiche, anche grazie alla Gialappa’s Band.

Fonte: IPA

In seguito ha seguito la via dello spettacolo, da Lucignolo a La vita in diretta, passando per Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Grande Fratello 2004, Jonathan Kashanian

Per Jonathan Kashanian il GF è stato un trampolino di lancio per una carriera nel mondo della moda e dello stile, così come nello spettacolo, in quando opinionista.

Fonte: IPA

Anche lui, come Floriana, ha preso parte a L’Isola dei Famosi in seguito, nel 2018.

Grande Fratello 2006, Augusto De Megni

Un’edizione colma di personaggi futuri, con Filippo Bisciglia divenuto conduttore, Laura Torrisi attrice e Francesca Cipriani showgirl. Il vincitore Augusto De Megni, invece, ha fatto perdere le sue tracce, dopo una vittoria molto cospicua, pari a 900mila euro.

Grande Fratello 2007, Milo Coretti

La Gialappa’s Band ringrazierà sempre Milo Coretti, come altri prima di lui, per aver contribuito da solo a un’intera stagione di commenti al famoso reality. Anche lui ha fatto perdere le sue tracce in seguito. Si sono invece distinti in seguito Melita Toniolo e Alessandro Tersigni.

Grande Fratello 2008, Mario Ferretti

Il mondo dello spettacolo non è nel destino di tutti, anzi. Mario Ferretti, personaggio amato e odiato dai fan del reality, ne è l’esempio. Oggi infatti gestisce un agriturismo.

Grande Fratello 2009, Ferdi Berisa

Uno dei volti più puliti della storia del Grande Fratello. Ferdi Berisa ha vinto il reality, dal ricco montepremi, a soli 21 anni.

Fonte: IPA

Ha in seguito investito la somma nella realizzazione di Casa Elim, associazione con lo scopo di fornire aiuto e supporto alle persone che si trovano in condizioni particolarmente difficili.

Grande Fratello 2010, Mauro Marin

Mauro Marin sarà sempre ricordato per la sua capacità nel provocare gli altri. Tanti gli scontri all’interno della casa del Grande Fratello tra il 2009 e il 2010.

Fonte: IPA

Messi dei soldi da parte, e accumulate alcune apparizioni, ha poi deciso di tornare a casa e continuare a lavorare come oste.

Grande Fratello 2011, Andrea Cocco

Ci ha provato Andrea Cocco, ex modello, prendendo alcune lezioni di recitazione dopo il GF. Una linea già tracciata da Pietro Taricone. Non è però andato oltre alcuni cortometraggi. La sua vera passione, del resto, è la cucina.

Grande Fratello 2012, Sabrina Mbarek

Non di certo la favorita ma Sabrina Mbarek è riuscita a trionfare nell’edizione a cavallo tra il 2011 e il 2012. Ha infatti sopportato ben 13 nomination. In seguito ha proseguito gli studi, preferendo una vita normale a una dinanzi alle telecamere.

Grande Fratello 2014, Mirco Patrilli

Altro esempio di vincitore del GF che ha fatto poi ritorno alle origini. Mirco Patrilli era un contadino e il successo non lo ha cambiato. Ha investito i soldi vinti nella sua attività da agricoltore.

Grande Fratello 2015, Federica Lepanto

Nel corso della sua avventura, si è ritrovata coinvolta nel tanto discusso triangolo con Alessandro e Lidia. Federica Lepanto ha infine trionfato, senza grande sorpresa, ma è di fatto una delle concorrenti meno ricordate. Oggi è un’infermiera e una fashion influencer.

Grande Fratello 2018, Alberto Mezzetti

Non è difficile capire da dove venga fuori il soprannome “Tarzan di Viterbo”, data la folta chioma sfoggiata al GF. In precedenza Alberto Mezzetti era proprietario di un centro scommesse e in seguito ha preso parte ad alcuni programmi di Barbara D’Urso. In seguito, poi, ha visto conclusa di colpo la sua carriera televisiva.

Grande Fratello 2019, Martina Nasoni

Sappiamo di lei che è la destinataria della canzone La ragazza con il cuore di latta, portata da Irama a Sanremo. Dopo il successo nel reality, Martina Nasoni ha pubblicato un libro. È uscito nel 2020 e al suo interno racconta la convivenza con una malattia cronica al cuore. Oggi la sua vita professionale si svolge soprattutto sui social, dov’è un’influencer.

GF Vip, tutti i vincitori

