Emma Marrone su Instagram: “Ho la labirintite”, come sta la cantante

IPA Emma Marrone

Emma Marrone su Instagram svela di avere la labirintite, una patologia che la sta costringendo a rimanere a letto. La cantante, con la consueta ironia, ha raccontato ai fan come sta.

Emma Marrone con la labirintite, le sue parole su Instagram

La cantante ha pubblicato una Storia in cui si mostra in camera sua, con il viso coperto da una mano. “Scusate sono a letto con la labirintite – ha scritto -. Che è come stare su una barchetta in mezzo al mare forza nove. Però volevo dirvi che se shazzammate Brutta Storia vi fate due risate. Oppure vi è bastata questa storia”.

La labirintite è una infiammazione del labirinto dell’orecchio interno. Questa zona dell’orecchio è deputato al controllo dell’udito e dell’equilibrio. Viene da sé che una infiammazione in questa area può provocare tantissimi problemi, con sintomi come nausea, vertigini, acufeni e persino la perdita dell’udito. Solitamente la fase acuta dura due o tre giorni, ma i sintomi possono continuare per settimane.

L’artista è reduce da un periodo intenso e da una esibizione grandiosa sul palco di X Factor dove ha cantato Brutta Storia e Apnea, dimostrando, ancora una volta, grinta e talento.

Emma Marrone, l’amore per De Martino (cambiato) e i tanti dolori

Nonostante questo piccolo problema di salute – di certo piuttosto fastidioso – Emma non ha perso la sua consueta voglia di ridere e di scherzare, come emerge dalla frase rivolta ai fan. D’altronde la cantante ha sempre dimostrato una grande forza di volontà e un coraggio senza pari.

I periodi duri d’altronde nella sua vita non sono mancati, come ha raccontato lei stessa più volte. A 24 anni, nel 2009, la scoperta di un tumore alle ovaie e l’inizio di una battaglia, durata anni, contro quel male che si è presentato per ben tre volte.

Poi, nel 2022, la morte dell’amato papà. Un colpo al cuore per Emma Marrone che era legatissima al signor Rosario, musicista appassionato e suo primo fan. La cantante salentina è crollata, ma si è rialzata, più volte, senza darsi mai per vinta.

Accanto a lei, in questi anni, gli amici di sempre. Prima di tutto Alessandra Amoroso, conosciuta negli studi di Amici e diventata come una sorella, ma anche Francesca Savini, sua manager, e Maria De Filippi, con cui l’artista ha creato un rapporto vero e profondo, inossidabile.

Infine c’è Stefano De Martino, legato ad Emma dai tempi di Amici, prima ballerino, ora showman di successo e volto di punta della Rai. Dopo la fine del loro amore, tanti gossip e una vera e propria bufera mediatica, Emma e Stefano si sono ritrovati. Non a caso di recente la cantante e il conduttore di Affari Tuoi sono stati avvistati insieme a cena. Con loro anche Gilda Ambrosio, grande assente Caroline Tronelli, compagna di De Martino che, a quanto pare, sarebbe già diventata sua ex.