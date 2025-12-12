Emma Marrone e il dolore della malattia: “In sala operatoria sei sola”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Emma Marrone

Emma Marrone torna a parlare, con coraggio e forza, della sua malattia e di momenti che l’hanno segnata per sempre. La cantante, ospite del podcast Pezzi: dentro la musica, ha condiviso un racconto intimo e privato, ricordando la diagnosi di tumore, arrivata nel 2009 quando stava per entrare ad Amici, e la battaglia durata anni.

Emma Marrone: “In sala operatoria sei sola”

Ospite di Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi, Emma Marrone ha parlato di un periodo della sua vita di cui porta ancora le ferite. Era il 2004 ed la cantante aveva solamente 24 anni quando ricevette la diagnosi. Era solo l’inizio di un percorso lungo e difficile che l’avrebbe portata a confrontarsi con la malattia nuovamente nel 2013 e poi ancora nel 2019 con una operazione chirurgica per asportare le ovaie.

“Non mi lascio a grandi pietismi, io sono così – ha spiegato Emma -. Vedermi in lacrime su Instagram è difficile, sul palco invece non voglio fare la dura a tutti i costi. Nella vita mi permetto poco lacrime ma perché sono così di carattere. Anche quando ho scoperto la malattia, non so perché succeda ma probabilmente sono nata così e ho l’esempio di mia madre molto generale, di ferro. Se mi chiedi chi è la mia icona, io ti dico mia madre: sempre tutta d’un pezzo e molto rigorosa. Io da bambina volevo essere quella donna lì, lei non hai mollato, forse quello mi ha spinto a essere quello che sono”.

“Quando ti succedono queste cose sei solo al mondo – ha chiarito la cantante -. Sei tu contro il mondo e la malattia. Che tu sia noto o poco noto, quando sei in sala operatoria sei comunque una persona in carne e ossa con un male da sconfiggere”.

Emma Marrone non ha mai nascosto nulla riguardo la sua malattia e in tanti hanno cercato di restare al suo fianco durante questa battaglia. Dall’amica Alessandra Amoroso, a cui è legatissima, a Maria De Filippi, sino ad arrivare ai fan che su Instagram le hanno inviato tantissimi messaggi.

“Chi mi è stato più vicino? Tanti colleghi e amici, vanto con orgoglio tanti amici nella musica – ha concluso -. I paparazzi? Non c’erano, se uno vuole sa come non farsi trovare, in ospedale come al ristorante, so gestirli”.

Il racconto della malattia di Emma Marrone

Emma – come già detto – si è sempre distinta per il suo essere una persona schietta e sincera, capace di raccontarsi senza troppi giri di parole. La cantante ha spesso raccontato di aver scoperto quasi per caso il tumore quando, accompagnando un’amica dal ginecologo, aveva scelto di sottoporsi anche lei ad un controllo. Per questo oggi è impegnata per spingere tutte le donne a fare prevenzione.

“Il medico disse ai miei: “Le cose non sono per niente belle” – aveva svelato tempo fa -. Mi ricordo la sensazione, è come se da quel momento mi fossi estraniata dal mio corpo. Il mio problema non era quello che stava succedendo nel mio corpo, il mio problema era salvare i miei genitori prima ancora che salvare me stessa, era questo il mio piano malefico, perché ho visto mia mamma e mio papà invecchiare di cent’anni di colpo, li ho visti cadere in mille pezzi. Poi è partita una pratica infinita, perché la situazione era abbastanza importante”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!