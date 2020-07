Cristina Marino svela: “Nessun aiuto per Nina, io e Argentero siamo una squadra”

editato in: da

Cristina Marino racconta la sua vita da mamma di Nina Speranza con Luca Argentero. Lo scorso maggio l’attore e la star di Instagram sono diventati genitori. Una gioia immensa per la coppia che sta vivendo questa nuova avventura con grande entusiasmo. I due hanno scelto di non avere una tata, ma di occuparsi personalmente della piccola che è stata fortemente voluta e desiderata.

Su Instagram, Cristina si è confidata con i fan, raccontando le sue giornate da mamma insieme a Luca Argentero. “Abbiamo deciso di fare tutto noi – ha detto – […] Nina è una bimba molto attiva, ha già bisogno di molte attenzioni…quindi, sì, la nostra quotidianità è nettamente cambiata, ma io e Luca siamo una squadra fortissima…e questa meravigliosa creatura ci ha unito, per quanto possibile, ancora di più”.

“Confesso che è molto più impegnativo del previsto – ha svelato Cristina -, ma allo stesso tempo è la cosa più potente che mi sia mai successa”. Dal 2015 la Marino è legata a Luca Argentero, conosciuto sul set di Vacanze ai Caraibi. Un incontro avvenuto dopo l’addio dell’attore a Myriam Catania, con cui è stato sposato per oltre dieci anni. La love story inizialmente aveva fatto molto discutere, non solo per via della riservatezza di Luca, ma anche per la differenza d’età con la Marino.

Su Instagram l’esperta di fitness ha risposto a chi le chiedeva se fosse soddisfatta delle scelte fatte nella sua vita. “Se il risultato è questo rifarei tutto quello che ho fatto! – ha chiarito -. La Cristina di oggi è molto orgogliosa del suo viaggio, che spero mi riservi ancora moltissime sorprese”.

Qualche giorno fa Argentero aveva rilasciato un’intervista in cui raccontava la gioia di stringere fra le braccia la piccola Nina. “Non pensavo si potessero raggiungere apici di felicità così grandi – aveva confessato parlando -. Lo so sembra retorico quando senti gli altri che te lo raccontano, ma è veramente così”. L’attore aveva poi rivelato che la figlia assomiglia molto più a lui che alla compagna: “A quanto pare assomiglia un po’ di più a me“.