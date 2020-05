Luca Argentero, le prime parole di Cristina Marino dopo la nascita di Nina

editato in: da

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: qualche giorno fa, Luca Argentero e Cristina Marino avevano annunciato la nascita della loro primogenita, la piccola Nina. Oggi la neomamma e la sua bimba sono state accolte in casa con una splendida sorpresa.

È proprio Cristina Marino a rompere il silenzio social, pubblicando le foto dei tantissimi fiori che le sono stati recapitati davanti la porta di casa e all’ingresso, un omaggio delizioso per l’arrivo della piccola principessina. Bianchi, rosa, rossi e azzurri, i fiori hanno dato il primo benvenuto a Nina Speranza Argentero, a pochi giorni dalla sua nascita. L’attrice ha voluto condividere questo tenero momento con i suoi fan: “Welcome home. Arrivare davanti alla porta di casa e trovare un giardino di fiori, entrare dentro casa e trovare una serra… ricevere tutti i vostri messaggi pieni di affetto! Grazie di cuore, Nina ha avuto un benvenuto alla vita ricco di amore”.

Questo è il primo messaggio che Cristina pubblica dalla nascita della sua primogenita, ad eccezione della dolcissima foto della manina di Nina con cui ha dato il lieto annuncio ai suoi fan. Lei e il suo compagno Luca Argentero aspettavano questo momento ormai con molta ansia e altrettanta emozione, e ora non potrebbero essere più felici. La piccola era attesa per il mese di maggio, come era evidente già da tempo dalle foto che i due pubblicavano su Instagram, con il bellissimo pancione della Marino che continuava a lievitare.

Negli ultimi mesi, Luca e Cristina hanno avuto diverse occasioni per raccontare questa splendida gravidanza e rivelare qualche dettaglio in più sul loro amore. I due si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi, ma la loro relazione è nata solo qualche mese dopo, tra tanti gossip e alcune indiscrezioni che hanno fatto scalpore. E quando hanno dato l’annuncio della loro dolce attesa, i fan sono letteralmente esplosi di gioia.

Cristina Marino si è raccontata molto, su Instagram: ha rivelato di aver trascorso una gravidanza bellissima e di essere stata sempre molto attiva, soprattutto negli ultimi periodi prima del parto. E non ha mai fatto segreto di volere una famiglia numerosa, desiderio condiviso da Luca Argentero: “Mi piacerebbe avere tre figli” – ha confessato l’attrice. Ma per il momento lei e il suo compagno si godono la piccola Nina.