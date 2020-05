Luca Argentero, Cristina Marino mostra su Instagram la prima foto della figlia Nina Speranza

editato in: da

Cristina Marino mostra su Instagram la prima foto di Nina Speranza, la figlia nata dall’amore per Luca Argentero. La piccola è venuta alla luce lo scorso 20 maggio riempiendo di gioia gli attori che non vedevano l’ora di stringerla fra le braccia. Ora che sono finalmente diventati genitori, Cristina e Luca non potrebbero essere più felici. A raccontarlo sono stati proprio i due innamorati che sui social hanno svelato le emozioni provate grazie alla figlia.

“Ora capisco tante cose”, ha commentato Argentero, postando una foto in cui ha uno sguardo intenso e ricevendo i complimenti anche dalla compagna che l’ha definito un “papà razzo”. Cristina invece si è lasciata andare a una lunga riflessione, ringraziando i fan e gli amici che hanno accolto con amore ed entusiasmo Nina Speranza. “Arrivare davanti alla porta di casa e trovare un giardino di fiori – ha scritto poco dopo il parto -, entrare dentro casa e trovare una serra…ricevere tutti i vostri messaggi pieni di affetto! Grazie di cuore, Nina ha avuto un benvenuto alla vita ricco di amore”. Un’emozione fortissima, raccontata anche nell’ultimo scatto apparso su Instagram, quello che immortala per la prima volta la piccola di casa Argentero-Marino. “Tu”, si legge nella didascalia che ritrae Nina Speranza, di spalle su un letto. Una foto tenerissima che è stata commentata anche dall’attore di Doc – Nelle tue mani, che ha aggiunto un cuore rosso sotto lo scatto.

Un amore, quello fra l’attore e l’esperta di fitness, nato sul set di Vacanze ai Caraibi dopo l’addio di Luca a Myriam Catania con cui è stato sposato per oltre dieci anni. Oggi l’attrice è legata a Quentin Kammermann, da cui ha avuto il figlio Jacques.

Nonostante gli ultimi mesi siano stati difficili, Cristina e Luca non hanno mai smesso di sorridere ed essere positivi per il bene della loro bambina. A poche settimane dal parto, Argentero si era detto ansioso di diventare papà per la prima volta, mentre la Marino aveva confessato di sognare già altri figli. “Mi piacerebbe avere tre figli – aveva svelato -. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni”.