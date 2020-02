Simone Inzaghi, Gaia Lucariello incinta: la felicità di Alessia Marcuzzi

editato in: da

Alessia Marcuzzi, mamma innamorata di Tommaso e Mia

Simone Inzaghi diventerà nuovamente papà e Alessia Marcuzzi festeggia la gravidanza di Gaia Lucariello, moglie dell’ex compagno. L’esperta di moda e la conduttrice hanno un legame molto speciale, per questo Alessia è stata fra i primi a scoprire l’arrivo del nuovo bambino e a congratularsi con la coppia su Instagram.

Per annunciare il lieto evento infatti Gaia ha postato sul suo profilo un video in cui Inzaghi e il primogenito della coppia, Lorenzo, nato sei anni fa, scoprono il sesso del piccolo in arrivo facendo scoppiare dei palloncini. “Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata – ha scritto – condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili…Non avere paura…”.

L’arrivo del terzo erede ha emozionato la Marcuzzi che ha risposto con tanti cuoricini rossi, felice della notizia. Alessia è mamma di Tommaso, primogenito di Simone Inzaghi, nato 18 anni fa dalla loro relazione. Oggi i due non stanno più insieme, ma i rapporti sono ottimi. Non a caso Gaia Lucariello e la conduttrice sono grandi amiche e la Marcuzzi è stata testimone di nozze della coppia.

Alessia è sposata con Paolo Calabresi Marconi e ha un’altra figlia oltre a Tommaso, Mia, nata dall’amore per Francesco Facchinetti. Per amore dei figli la Marcuzzi ha deciso di mantenere ottimi rapporti non solo con gli ex, ma anche con le nuove mogli. Per questo è molto amica di Gaia Lucariello e Wilma Faissol, compagne rispettivamente di Inzaghi e di Facchinetti.

Con la sua famiglia allargata la conduttrice non si limita a festeggiare il Natale, ma organizza anche le vacanze estive. “Sembriamo un po’ una famiglia da telefilm – aveva svelato qualche tempo fa a Verissimo -. Però in realtà io ho un ottimo rapporto sia con Gaia che con Wilma […] Sono più amica delle mogli che dei miei ex […] Questo può avvenire solo se ci sono determinati fattori: primo fra tutti la situazione economica è determinante, il denaro può inquinare i rapporti, noi siamo sereni; poi deve esserci grande intelligenza da parte delle mogli e infine non deve esserci più l’amore”.