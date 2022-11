Frasi sul carattere e la personalità, da dedicare a chi si stima

Fonte: 123rf Frasi sulla personalità. Le migliori citazioni e gli aforismi

Il carattere e la personalità di una persona è ciò che la rende unica con i suoi propri pregi e i suoi difetti. Simile magari ad alcuni e totalmente distante da altri, ma comunque diversa da ogni essere vivente sulla terra. Si può essere estroversi o introversi, timidi o esuberanti, dolci e gentili o aggressivi e diretti. Oppure si può essere un mix di tutte queste cose, unite ancora ad altre particolarità. Avere un carattere forte o uno più remissivo cambia anche il modo di affrontare la vita. A ogni modo, qualunque siano le caratteristiche della propria personalità, vanno apprezzate perché sono espressione di noi stessi e della nostra personale originalità. Nel corso della vita si può cambiare alcuni aspetti del proprio carattere, smussare quegli angoli più spigolosi che ci rendono più inquieti o che apprezziamo meno di noi stessi, ma non ci si potrà mai trasformare in qualcun altro. La personalità si forma dalla nascita e dalle esperienze e dagli incontri che si faranno durante gli anni. Il bambino formerà il suo carattere osservando coloro che lo circondano e prendendo spunto da chi reputerà un modello. Per andare ancora più a fondo sul tema dell’esaltazione dei propri pregi e difetti, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sul carattere e sulla personalità che evidenziano quanto la diversità di modi di fare, esprimersi, agire e pensare, rendano ognuno un essere unico e speciale.

Frasi e aforismi sul carattere e la personalità

La personalità è ciò che ci distingue l’uno dall’altro. L’esaltare e apprezzare la nostra personalità e il nostro carattere, nei suoi pregi e nei difetti, ci rende equilibrati e più stabili. Qualche frase e aforisma sul carattere e sulla personalità.

L’incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche; se vi è una qualsiasi reazione, entrambi ne vengono trasformati. (Carl Gustav Jung)

Chi perde la sua individualità perde tutto. (Mahatma Gandhi)

Dovremmo prenderci cura di non fare del nostro intelletto il nostro dio; esso ha, naturalmente, potenti muscoli, ma non ha personalità. (Albert Einstein)

Ognuno di noi ha un accompagnamento musicale interiore. E se gli altri l’ascoltano bene, si chiama personalità. (Gilbert Cesbron)

Ogni volta che parliamo di «personalità» – sia maschile che femminile – noi ci riferiamo a una totalità, a un insieme composito di molteplici aspetti. Naturalmente alcuni saranno predominanti e sarà quindi più facile notarli dall’esterno; altri invece saranno più velati, nascosti, ma non per questo non faranno sentire la loro presenza. (Aldo Carotenuto)

Il principale compito dell’uomo nella vita è quello di dare alla luce sé stesso, per diventare ciò che potenzialmente è. Il prodotto più importante dei suoi sforzi è la sua propria personalità. (Erich Fromm)

La personalità è la consapevolezza che siamo separati dal resto dell’universo. (Dimneto Ernest)

Troppo spesso la nostra personalità non è altro che un abbigliamento psicologico che indossiamo per nascondere il nostro vero sé dal mondo. (Teal Swan)

Personalità è un sorriso sincero. Una parola vera. Una stretta di mano decisa. Una canzone rimodulata. Una camicia che detta una sua legge d’eleganza. Uno sguardo che sogna cose grandiose. (Fabrizio Caramagna)

Chiunque ama diventa umile. Coloro che amano hanno, per così dire, dato in pegno il loro narcisismo. (Sigmund Freud)

Lo stile è un riflesso del tuo atteggiamento e della tua personalità. (Shawn Ashmore)

La personalità è per un uomo ciò che il profumo è per un fiore. (Charles M. Schwab)

Nell’arte e nella poesia, la personalità è tutto. (Johann Wolfgang von Goethe)

Per me, ciò che rende un artista è una personalità unica che non si ha paura di mostrare. (Blake Shelton)

Una personalità tranquilla è di sicuro ciò che non ti serve per attirare l’attenzione. (Bill Budge)

Frasi per un brutto carattere

Non tutti sono affabili e amabili al primo incontro, ci sono persone meno aperte o con dei lati più oscuri che vale comunque la pena di conoscere. Non sempre colui che resta in disparte o risponde in modo poco cortese è antipatico. Alcuni aforismi e citazioni sul brutto carattere. Lo so che ho un caratteraccio, a volte sento il cuore un pezzo di ghiaccio, a volte per farlo sciogliere basta un abbraccio (Babaman)

al primo incontro, ci sono persone meno aperte o con dei lati più oscuri che vale comunque la pena di conoscere. Non sempre colui che resta in disparte o risponde in modo poco cortese è antipatico. Alcuni aforismi e citazioni sul brutto carattere. Un carattere spigoloso ha sempre un lato morbido, con cui fare l’amore. (Fabrizio Caramagna)

Sono egoista, impaziente e un po’ insicura. Commetto errori, sono fuori controllo e, allo stesso tempo, difficile da gestire. Ma se non sei in grado di gestire il mio lato peggiore, allora certamente non sarai in grado di gestire quello migliore. (Marilyn Monroe)

Amare e farsi amare è un’attività complicata, soprattutto quando hai un brutto carattere. (Philippe Starck)

Nella vita, appena cominci a capire che «pessimo carattere» non esiste, esistono «cafone», «maleducato», «aggressivo», ce l’hai fatta. (Ester Viola)

Chi non ha carattere non è un uomo, è una cosa. (Nicolas de Chamfort)

Il caratterino è capriccioso; il caratteraccio, scorbutico. (Roberto Gervaso)

Destino e carattere sono due nomi di un medesimo concetto. (Hermann Hesse)

Quello che chiamiamo il nostro destino è in realtà il nostro carattere e il carattere si può cambiare. (Anaïs Nin)

L’amore sano è quello che abbraccia una donna sola e intera, compreso il suo carattere e la sua intelligenza. (italo Svevo)

Anche nel peggior carattere c’è il 5% di buono. Il gioco consiste nel trovarlo e quindi nello svilupparlo fino a una proporzione dell’80% o 90%. (Robert Baden-Powell)

Gran parte degli uomini che sono ritenuti privi di carattere ne hanno uno più affascinante degli altri. (Dino Basili)

Nessun cambiamento di circostanze può riparare a un difetto del carattere. (Ralph Waldo Emerson)

Il brutto del mio carattere è che da nessuno ricevo tante ramanzine e tante critiche quanto da me stessa. (Anna Frank)

Chi non ha carattere non è un uomo: è una cosa. (Nicolas de Chamfort)

Frasi sulla personalità forte

Una personalità forte è colui o colei che riesce ad avere un impatto sugli altri, che sa rialzarsi nelle difficoltà e sa prendere decisioni importanti. Una selezione di frasi e citazioni sulla personalità forte.

Un uomo con personalità può esprimere degli ideali, ma solo un uomo di carattere può realizzarli. (Herbert Read)

La creatività nasce quando la duplice passione per il mondo umanistico e il mondo scientifico si combina in una forte personalità. (Steve Jobs)

Ritengo che una personalità marcata e forte possa influenzare i propri discendenti per generazioni. (Beatrix Potter)

Aspettative positive sono il segno di una personalità superiore. (Brian Tracy)

Forza di carattere significa la capacità di superare il risentimento verso gli altri, nascondere i sentimenti feriti, e perdonare velocemente. (Lawrence G. Lovasik)

Crescere significa andare oltre la recitazione di un ruolo e riempire i buchi della personalità in modo da reintegrare la persona nella sua totalità. (Bruce Lee)

Quando appare una grande personalità, chiedetevi anzitutto dov’è il suo dolore. (Léon Bloy)

Per vincere serve grande personalità, altrimenti gli avversari ti mangiano. (Andrea Pirlo)

La conoscenza ti darà potere, ma il carattere rispetto. (Bruce Lee)

Carattere e coraggio sono cugini. Senza di loro la vita è sterile, la scelta impotente e il sentimento è solo un atteggiamento. (Fabrizio Caramagna)

Un uomo di carattere non ha un buon carattere. (Jules Renard)

Bisogna seminare un carattere per raccogliere un destino. (Romano Battaglia)

Le buone idee muoiono se mancano il carisma e il carattere. (AE Samaan)

Il vero carattere si mostra sempre nelle grandi circostanze. (Napoleone Bonaparte)

Non è un acume superiore quello che fa gli uomini di Stato: è il carattere. (Voltaire)

Devi imparare a sopravvivere alle sconfitte. E’ in quei momenti che si forma il carattere. (Richard Nixon)

Aforismi sulla personalità che ci rende unici

L’unicità del nostro carattere è qualcosa che dovremmo preservare e amare. È ciò che ci rende liberi e originali. Una serie di aforismi sulla personalità che ci rende unici.

Esistono molti tipi di libertà, e molti fraintendimenti al riguardo. La più importante delle libertà è quella di essere se stessi. Spesso scendiamo a patti con la realtà per acquisire un ruolo. Svendiamo i nostri sensi per trovare un gesto. Rinunciamo alla capacità di sentire ottenendo in cambio una maschera. Senza un radicale cambiamento interiore individuale non potrà esserci una rivoluzione di massa. Tutto deve inziare dall’interno. Se privi una persona dei suoi diritti politici non gli farai del male. Se, invece, limiterai la sua libertà di sentire, questo potrebbe distruggerlo. (Jim Morrison)

Ognuno di noi è una luna: ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno. (Mark Twain)

Voglio la libertà per poter esprimere pienamente la mia personalità. (Mahatma Gandhi)

Sogna sempre e mira più in alto di quanto sai di poter fare. Non preoccuparti di essere semplicemente il migliore dei tuoi contemporanei o dei tuoi predecessori. Prova a migliorare te stesso. (William Faulkner)

Dentro di noi abbiamo un’Ombra: un tipo molto cattivo, molto povero, che dobbiamo accettare. (Carl Gustav Jung)

Uno dei più grandi rimpianti della vita è essere ciò che gli altri si aspettano da te, piuttosto che essere te stessa. (Shannon L. Alder)

Quando sei gioioso, quando dici si alla vita e ti diverti e proietti positività intorno a te, diventi un sole nel centro di ogni costellazione, e le persone vorranno stare vicino a te. (Shannon L. Alder)

Perchè io sono io? Capire che di ogni persona, la sua intera vita, deve essere rivista dalla nascita. Tutte le nostre esperienze fuse dentro la nostra personalità. Tutto ciò che ci è successo è un ingrediente. (Malcolm X)

È la bellezza che cattura la tua attenzione; la personalità che cattura il tuo cuore. (Oscar Wilde)

Penso che i tratti della personalità che emergono quando qualcuno è veramente sincero è ciò che li rende belli. (Taylor Swift)

Sii sempre te stesso, esprimi te stesso, abbi fede in te stesso, non uscire a cercare una personalità da imitare. (Bruce Lee)

La tua personalità è l’unica cosa permanente nella tua vita, in definitiva, temporanea, questa è una ragione in più per amarla. (Isabella Koldras)

Se perdi la ricchezza non perdi nulla; se perdi la salute perdi qualcosa; se perdi la tua personalità perdi tutto. (Billy Graham)

Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. (J.K. Rowling)

Frasi sul carattere ribelle

I ribelli sono coloro che non si preoccupano del giudizio dell’altro o di regole che non combaciano con la propria volontà. Sono persone che vanno avanti per la loro strada senza dare retta a chi gli si oppone. Qualche aforisma e citazione sul carattere ribelle.

Non ho mai sopportato l’idea che qualcuno si aspetti qualcosa da me. Mi ha sempre causato la reazione di voler fare esattamente l’opposto. (Jean-Paul Sartre)

Preferisco essere un po’ strana che del tutto noiosa. (Rebecca McKinsey)

Preferisco essere una ribelle, che una schiava. (Emmeline Pankhurst)

Finché non si ribelleranno, non diverranno coscienti della loro forza. (George Orwell)

Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai. (Eleanor Roosevelt)

Che cos’è un ribelle? Un uomo che dice no. (Albert Camus)

Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi. (Charles Evans Hughes)

Puoi cadere migliaia di volte nella vita, ma se sei realmente libero nei pensieri, nel cuore e se possiedi l’animo del saggio potrai cadere anche infinite volte, ma non lo farai mai in ginocchio, sempre in piedi. (Giancarlo Siani)

Le regole sono fatte per essere infrante e io le infrangevo tutte, non perché fossi un ribelle o perché stessi cercando di dimostrare qualcosa. Ero semplicemente fatto così. Niente di più. (George Best)

Ribelli e anticonformisti sono spesso i pionieri e i progettisti del cambiamento. (Indira Gandhi)

Quando ho bisogno di identificare dei ribelli, cerco uomini con dei principi. (Frank Herbert)

Se rimani indietro, corri più veloce. Non mollare mai, non arrenderti mai e ribellati contro le probabilità. (Jesse Jackson)

Frasi sul carattere delle donne

Le donne hanno mille sfaccettature. Dietro toni delicati e gentili, spesso nascondono un’estrema sensibilità e forza. Alcune frasi e aforismi sul carattere delle donne.