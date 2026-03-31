Alla Milano Design Week 2026 puoi sederti di fronte alla Luna

Alla Milano Design Week 2026, che si tiene dal 20 al 26 aprile, c’è un angolo in cui puoi lasciarti il mondo alle spalle e sederti di fronte alla Luna per tendere l’orecchio e ascoltare l’armonia delle sfere celesti, come avrebbero detto i pitagorici.
Fuorisalone 2026, Chiedi alla Luna
Si tratta di un’installazione interattiva del Fuorisalone 2026 che trasforma un bisogno umano antico e universale, quello di essere ascoltati, compresi, riconosciuti, in un’esperienza fisica, poetica e sorprendentemente intima. Il suo titolo è suggestivo, Chiedi alla Luna.
L’incontro inizia con un gesto semplice e quasi rituale: sedersi di fronte alla Luna, lasciando per un momento il mondo ordinario alle spalle.
Da lì, il visitatore può connettersi con la Luna attraverso una live-chat e scegliere una domanda tra dodici possibilità, tutte costruite attorno agli archetipi emotivi universali ispirati al lavoro di Carl G. Jung.
Dopo pochi istanti di attesa, sospesi e silenziosi come un battito cosmico, l’universo, attraverso risposte generate da un’intelligenza artificiale capace di interpretare il contesto, il tono e il peso delle parole, restituisce la sua risposta, personalizzata secondo la persona che ha di fronte.
Chiedi alla Luna, tra tecnologia e visione
Quest’intelligenza artificiale si chiama GeniusAgents di LiveHelp. Attraverso di lei le parole prendono forma e si materializzano infine in un foglio stampato, da portare con sé: un piccolo messaggio personale in cui l’invisibile diventa tangibile e la meraviglia si trasforma in ricordo.
L’installazione Chiedi alla Luna permette di vivere un’esperienza intima e sorprendente, dove il pubblico sperimenta cosa significa ricevere una risposta unica, pensata proprio per sé: la dimostrazione che anche la tecnologia può far sentire le persone viste, comprese e ascoltate. Ed è questa la filosofia dietro LiveHelp.
Chiedi alla Luna, storia di una creazione artistica
L’opera progettata da Artset e prodotta da Ever in Art consiste di una pedana circolare di tre metri in moquette blu e una quinta in velluto dello stesso tono, che costruiscono uno spazio raccolto e avvolgente, notturno. La morbidezza dei tessuti accoglie il corpo e introduce una dimensione intima e contemplativa.
Al centro, un cerchio in ferro alto 250 cm disegna la luna piena, ma solo una porzione prende forma: una luna crescente rivestita di specchio, mentre la parte mancante lascia emergere il blu dello sfondo, che completa idealmente il disco.
Lo specchio restituisce l’immagine di chi guarda, il presente; il vuoto attraversato dal blu apre invece lo spazio del possibile.
Il progetto mette così in relazione materiali e sensazioni opposte, la morbidezza dei tessuti e la presenza più netta di ferro e specchio, costruendo un dialogo tra prossimità fisica e distanza simbolica, dove la materia diventa anche metafora: siamo fatti della stessa sostanza dei sogni.
Milano Design Week 2026, dove vedere Chiedi alla Luna
Chiedi alla Luna, realizzata con il patrocinio di Robert F. Kennedy Human Rights Italia, è visitabile dal 20 al 30 aprile, presso il Cortile d’Onore Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono.