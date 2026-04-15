Uma Thurman, il completo casual chic per la primavera: da copiare

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Ufficio Stampa Versace Uma Thurman

Ci sono attrici che seguono la moda e poi ci sono quelle che la attraversano lasciando un segno: Uma Thurman appartiene senza dubbio alla seconda categoria visto che, a quasi 56 anni, da compiere il prossimo 29 aprile, l’attrice continua a incarnare un’idea di stile personale, quasi istintiva, che non ha mai avuto bisogno di esagerare per farsi notare.

Alta, magnetica, con quella bellezza fuori dagli schemi che Hollywood ha imparato ad amare negli anni ’90 con pellicole iconiche come Kill Bill, Uma non è mai stata la classica diva costruita, quanto piuttosto una presenza che si impone con discrezione. E il suo stile d’abbigliamento è sempre stato coerente con questa identità: essenziale, pulito, spesso minimalista, ma incredibilmente affascinante. Proprio come lei.

Uma Thurman il look primaverile con dettaglio fashion da copiare subito

Protagonista dei red carpet più glamour, da sempre Uma Thurman risulta impeccabile anche con i look più casual: proprio in questi giorni l’attrice è stata fotografata mentre indossa un perfetto mix tra casual urbano e dettagli fashion ricercati.

La base è pulita e minimal con pantaloni bianchi dal taglio rilassato con risvolto alla caviglia, grande must-have di stagione, e una semplice t-shirt bianca scaldata da una felpa leggera rosa cipria appoggiata sulle spalle, che aggiunge un tocco soft e primaverile

Ufficio stampa Versace

A completare il look però ci pensano gli accessori, vero focus dell’outfit, pratici ma stilosi: il comodo zaino nero, gli occhiali da sole dal mood effortless e il bracciale colorato che rompe la palette neutra

Il vero punto focale del look sono le Spring Summer 2026 Onitsuka Tiger x Versace TAI-CHI Sakura trainers in pelle bianca, abbinate a calzini rosa ricamati: un dettaglio super fashion che richiama perfettamente la felpa sulle spalle e dà coerenza cromatica all’outfit.

Il risultato è un outfit fresco, dinamico e curato nei dettagli, ideale per la città, comodo ma con quel twist luxury-sportivo che lo rende immediatamente riconoscibile.

Uma Thurman, i mille volti dello stile anche sul set

Ripensando alla sua carriera, è impossibile non partire da Pulp Fiction dove Uma Thurman ha incantato con il caschetto nero, la camicia bianca oversize e i pantaloni neri che hanno fatto molto più che definire un personaggio: hanno creato un immaginario. Mia Wallace non è stata solo un ruolo iconico, ma è diventata un’estetica.

Poi è arrivata Kill Bill, e con lui una nuova trasformazione: la tuta gialla, ispirata a Bruce Lee, ha segnato un altro capitolo fondamentale del suo stile, questa volta più audace, quasi pop. Ma anche in questo caso, ciò che colpisce è la capacità di Uma di rendere ogni look credibile, mai eccessivo.

Eppure, è fuori dal set che il suo stile si rivela davvero: sul red carpet Uma Thurman ha costruito negli anni un linguaggio preciso fatto di linee nette, silhouette scultoree, pochi fronzoli. L’attrice predilige infatti maison come Prada, Chanel e Dior, ma senza mai farsi definire da un brand.

C’è un elemento, però, che più di tutti racconta la sua estetica: il bianco. Non è solo una scelta cromatica, ma una dichiarazione. Per Uma Thurman il bianco mette in risalto postura e presenza, diventando su di lei una seconda pelle tanto che l’attrice indossa spesso abiti lunghi e fluidi o tailleur essenziali in bianco ed ogni volta comunica rigore, luce e una libertà quasi ascetica.

Ma ridurre Uma Thurman a un’icona fashion sarebbe limitante visto che dietro ogni look c’è una donna che ha attraversato Hollywood mantenendo la propria voce. Madre, attivista, figura pubblica che ha scelto di esporsi su temi importanti, dal movimento #MeToo alle esperienze personali più intime, ha dimostrato che stile e carattere possono e devono coesistere.