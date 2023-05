Frasi belle per le maestre, per esprimere stima e apprezzamento

Fonte: 123RF Frasi per le maestre. Le migliori citazioni e gli aforismi

Le maestre sono figure significative nella formazione del proprio bambino perché sono coloro che insegnano ai più piccoli le prime nozioni scolastiche e li educano a stare al di fuori di un contesto familiare. Alla scuola d’infanzia e alle elementari si imparano, oltre alla storia, all’italiano, alla matematica e alle altre materie, anche le regole del rispetto dei propri compagni e di figure autorevoli, come sono appunto gli insegnanti. Il lavoro delle maestre è particolarmente delicato perché hanno a che fare con dei soggetti in fase di crescita sui quali la loro influenza sarà determinante, insieme a quella dei genitori, per la formazione degli adulti che i bambini diverranno in futuro. Avere dei buoni insegnanti durante la scuola d’infanzia o elementare è fondamentale per fare in modo che i piccoli evitino di acquisire comportamenti sbagliati, siano stimolati a seguire le loro inclinazioni e sviluppino curiosità riguardo i diversi ambiti della formazione e i vari aspetti del mondo che li circonda. Gli istituti scolastici sono importanti anche dal punto di vista della socialità perché in questo ambito si fanno i primi incontri con coetanei e adulti che non fanno parte del nucleo familiare o amicale dei propri genitori, ovvero con persone inizialmente sconosciute. Anche in questo contesto, gli insegnanti sono significativi nel supportare i bambini più timidi e contenere i più esuberanti. Per chi è alla ricerca di qualche frase di apprezzamento del lavoro svolto dagli insegnanti dei propri figli, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi per esprimere la propria stima per le maestre dei propri bambini.

Frasi e aforismi per le maestre

Per alcuni personaggi del mondo della cultura l’insegnamento è un’arte e, in questo contesto, il ruolo delle maestre assume un’immagine profondamente significativa in cui vengono quasi paragonati ad artisti capaci di plasmare le menti del futuro. Di seguito alcune frasi e aforismi per le maestre e sulla scuola.

Forse è questo insegnare: fare in modo che a ogni lezione scocchi l’ora del risveglio. (Daniel Pennac)

Essere in grado di aiutare qualcuno a imparare qualcosa è un grande talento. (Margaret Riel)

Sono portato a credere che un grande insegnante sia un grande artista e che ce ne siano pochi, proprio come pochi sono i grandi artisti. Difatti, insegnare è – senza forse – è la più grande delle arti perché i mediatori sono la mente e lo spirito umani. (John Steinbeck)

Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho un’immagine. Ho sentito qui che non si cresce da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere. E ho l’immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della scuola. Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola. (Papa Francesco)

Una scuola senza un buon maestro è come una casa senza tetto. (Proverbio)

Un maestro non è chi insegna qualcosa, ma chi ispira l’alunno a dare il meglio di sé per scoprire una conoscenza che già possiede nella propria anima. (Paulo Coelho)

Un buon insegnante è uno che si rende progressivamente superfluo. (Thomas Carruthers)

L’istruzione è ciò che rimane dopo che si è dimenticato tutto ciò che si era imparato a scuola. (Albert Einstein)

Un cuore comprensivo è tutto, è un insegnante, e non può essere mai abbastanza stimato. Si guarda indietro apprezzando gli insegnanti brillanti, ma la gratitudine va a coloro che hanno toccato la nostra sensibilità umana. (Carl Gustav Jung)

L’esperienza è il solo insegnante in cui possiamo confidare. (Leonardo Da Vinci)

Il vero maestro non rende mai dipendenti i suoi seguaci e i suoi discepoli; li aiuta a essere indipendenti, a essere liberi. Non dà mai loro uno specifico schema di vita; si limita a dare loro degli spunti su come conseguire direttamente, in prima persona, la luce. (Osho)

Il maestro apre la porta, ma tu devi entrare da solo. (Proverbio cinese)

Frasi per le maestre delle elementari

La scuola elementare è il luogo in cui i piccoli iniziano a studiare e ad apprendere le prime materie, come la matematica, l’italiano e la geografia. È un ambiente che diventa noto e familiare dove il bambino fa amicizia, impara e sviluppa la propria mente. Alcune citazioni e aforismi sulle maestre delle elementari.

In quella piccola cittadina del sud, c’era il miglior gruppo di insegnanti che abbia mai vissuto su questo pianeta. Dai miei primi anni in poi, quegli uomini e quelle donne mi hanno insegnato così tanto. in gran parte al di là del programma scolastico. Mi hanno insegnato che valevo come persona e che contavo. Mi hanno vista come un individuo, hanno visto qualcosa in me in cui credere e in cui farmi credere. Le loro classi erano luoghi sicuri e sani. (John Steinbeck)

Colui che è maestro di scuola può cambiare la faccia del mondo. (Leibniz)

Vado a Scuola, vedo amici, gioco, parlo, imparo, rido, più si è, più si è felici: degli amici io mi fido. La maestra ha bei capelli è un’amica un po’ più grande lei ci insegna ritornelli, lei risponde alle domande. (Dalla poesia “La scuola” di Roberto Piumini)

Chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. (Proverbio cinese)

Questi ragazzi, sono il mio ciuffo di uomini futuri, quelli che un giorno si spargeranno nel mondo e in un altro futuro giorno verranno a trovarmi, a spendere qualche ora con me, rincuorandomi. (Margaret Mazzantini)

Vuoi cambiare il mondo? Inizia con l’insegnante giusto – qualcuno la cui ispirazione trasforma l’apprendimento e anche le vite – trasformando l’educazione da un requisito basilare in un desiderio che avrà un impatto che potrà cambiare il mondo. (Yo-Yo Ma)

Un insegnante è un minatore di talento. Non ha il diritto di estrarlo: ne ha il dovere. Ha di fronte gli stessi ragazzi, giorno dopo giorno. Sa dove cercare, se ha voglia di farlo. (Beppe Severgnini)

Il segreto dell’insegnamento ha qualcosa a che fare col teatro. Imitate semplicemente il miglior professore che avete conosciuto. Non sappiamo mai abbastanza. (Ezra Pound)

Frasi per le maestre dell’asilo

I bambini dai tre ai cinque anni frequentano l’asilo e qui conoscono altri bambini, si iniziano a relazionare con degli adulti che non conoscono e ricevono le prime lezioni in un contesto sociale. Questa età è la più delicata perché i piccoli osservano e assorbono tutti i comportamenti che vedono da chi è più grande di loro. Per questo, gli insegnanti della scuola materna devono fare particolare attenzione non solo a ciò che dicono ma anche a ciò che sono e che mostrano di essere. Qualche frase e citazione sulle maestre dell’asilo.

Quando mangi un frutto, pensa alla persona che ha piantato l’albero. (Proverbio)

Un buon insegnante è come una candela: si consuma per illuminare la strada per gli altri. (Proverbio turco)

I migliori maestri sono quelli che ti indicano dove guardare, ma non ti dicono cosa vedere. (Alexandra K. Trenfor)

Non tutti i supereroi hanno mantelli, alcuni hanno gradi di insegnamento. (Heidi McDonald)

Il programma di studi è materia prima così tanto necessaria, ma il calore è l’elemento vitale per la pianta che cresce e per l’anima del bambino. (Carl Gustav Jung)

Entro nella piccola aula dove i miei studenti mi stanno aspettando. Respiro il calore della loro attesa, la speranza che ripongono in me, nelle mie lezioni così accurate e facili da capire. (Margaret Mazzantini)

Ciò che siamo insegna ai bambini molto più di ciò che diciamo, ecco perché bisognerebbe essere ciò che vogliamo che i nostri bambini diventino. (Joseph Chilton Pearce)

Colui che ci insegna qualsiasi cosa che prima non conoscevamo è indubbiamente da riverire come un maestro. (Samuel Johnson)

Ottimo è quel maestro che, poco insegnando, fa nascere nell’alunno una voglia grande d’imparare. (Arturo Graf)

Un insagnante coinvolge l’eternità; egli non può mai sapere quando la sua influenza finirà. (Henry Brooks Adams)

Frasi per le maestre e i bambini

Non si smette mai d’imparare e, in questo, insegnanti e alunni sono accomunati. Bisogna imparare a pensare e ad avere una mente aperta e curiosa verso tutto ciò che ci circonda. Una serie di frasi e aforismi per le maestre e per i bambini.

Apri la tua bell’anima innocente, bimbo, a costei che di tua madre ha il cuore, e rendile in amore la luce che ella fa nella tua mente. (Dalla poesia “La maestra” di Edmondo De Amicis)

Difatti, insegnare – senza forse – è la più grande delle arti perché i mediatori sono la mente e lo spirito umani. (John Steinbeck)

Si capisce bene cos’è una scuola quando la viviamo come se fosse il luogo dove si entra competitivi e, dopo aver lavorato e studiato insieme, si esce rispettosi degli altri e tolleranti. (Mario Lodi)

La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. (Malcom X)

L’arte dello scrivere è la religione. Il desiderio di esprimere il nostro pensiero e di capire il pensiero altrui è l’amore. E il tentativo di esprimere le verità che solo si intuiscono e le fa trovare a noi e agli altri. Per cui essere maestro, essere sacerdote, essere cristiano, essere artista ed essere amato sono in pratica la stessa cosa. (Lorenzo Milani)

La miglior lezione al mondo è osservare i maestri al lavoro. (Michael Jackson)

A volte chi insegna deve alzare la voce. Addirittura deve gridare anche quando si tratta di una cosa tanto silenziosa come insegnare a pensare. (Martin Heidegger)

È in corso una iniziativa per l’abolizione, nelle aule scolastiche, della pedana su cui si eleva la cattedra. Il perché lo avrete già capito: l’insegnante deve mettersi, anche materialmente, a livello degli alunni per non lederne la dignità e dimostrare con l’esempio che siamo tutti uguali. (Indro Montanelli)

Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. (Malala Yousafzai)

Quando avevo cinque anni, mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola mi domandarono come volessi essere da grande. Io scrissi: felice. Mi dissero che non avevo capito il compito, e io dissi loro che non avevano capito la vita. (John Lennon)

Frasi di ringraziamento per le maestre

La fine dell’anno scolastico è il momento giusto per esprimere stima per un insegnante che si è rivelato particolarmente importante per la formazione del proprio figlio. Ci sono vari modi per farlo, oltre a dire il semplice “grazie”. Ecco una selezione di aforismi e citazioni di ringraziamento per le maestre.

Carissima maestra, vorremmo donarti la nostra immensa gratitudine per tutti quei momenti in cui sei stata vicina ai tuoi alunni, incoraggiandoli e sostenendoli, senza arrenderti mai, anche quando gli ostacoli si trasformavano in muri insormontabili. Grazie per tutte quelle volte in cui avresti voluto mollare e invece con la forza della passione hai guidato i tuoi bambini al raggiungimento del traguardo più importante: quello del cuore. Sei e sarai sempre la nostra grande e unica super maestra. (Maestra Maria Ruggi)

Ciò che un insegnante è, è più importante di ciò che insegna. (Karl Menninger)

Pronuncia sempre con riverenza questo nome – maestro – che dopo quello di padre, è il più nobile, il più dolce nome che possa dare un uomo a un altro uomo. (Edmondo De Amicis)

Un sogno inizia, il più delle volte, con un insegnante che crede in te. (Dan Rather)

Un buon insegnante colpisce per l’eternità; non si può mai dire dove termina la sua influenza. (Henry Brooks Adams)

La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di incontrare un grande maestro. (Rita Levi Montalcini)

A mio padre devo la vita, al mio maestro una vita degna di essere vissuta. (Alessandro Magno)

L’insegnante è la persona alla quale un genitore affida la cosa più preziosa che possiede suo figlio: il cervello. Glielo affida perché lo trasformi in un oggetto pensante. Ma l’insegnante è anche la persona alla quale lo Stato affida la sua cosa più preziosa: la collettività dei cervelli, perché diventino il paese di domani. (Piero Angela)

È l’arte suprema dell’insegnante: risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza. (Albert Einstein)

Noi diamo sempre per scontate proprio le cose che più meritano la nostra gratitudine. (Cynthia Ozick)

Gli insegnanti ideali sono quelli che si offrono come ponti verso la conoscenza e invitano i loro studenti a servirsi di loro per compiere la traversata; poi, a traversata compiuta, si ritirano soddisfatti, incoraggiandoli a fabbricarsi da soli ponti nuovi. (Nikos Kazantzakis)

L’insegnante mediocre racconta. Il buon insegnante spiega. L’insegnante superiore dimostra. Il grande maestro ispira. (Socrate)

Frasi divertenti e riflessive sulle maestre

Si può anche rivolgere qualche parola agli insegnanti con un po’ d’ironia per strappare un sorriso. Alcuni autori, invece, hanno scritto pensieri sull’insegnamento che fanno riflettere. Qualche frase e aforisma divertente e citazioni riflessive sulla scuola e le maestre.