Frasi sulla verità, per non perdere la bussola e sapere dove andare

La sincerità è un valore importantissimo, ma non scontato. Per quanto lo si pretenda dagli altri, non sempre lo si garantisce. Le frasi sulla verità possono essere un faro per chi cerca la strada della correttezza e dell’onestà. Sono anche un modo per tenere sempre a mente ciò che veramente conta nella vita.

Chi è sincero è difficile che applichi deroghe a quella che è una forma mentis, ma ci sono fasi della vita in cui mantenere la bussola non è sempre facile. Questa raccolta di DiLei si rivolge sia a chi la via deve ancora trovarla che a chi non vuole rischiare di perderla. Ecco gli aforismi e le citazioni più suggestive sull’argomento.

Frasi sulla sincerità

La paura di essere vittime di qualcuno capace di mentire, di essere ingannati e delusi è comune a chiunque. Questo succede a prescindere dal fatto che si applichi o meno questo tipo di trattamento nei confronti del prossimo. Le frasi sulla sincerità possono far riflettere su quanto sia importante fare la scelta giusta e dare il buon esempio. Solo così possiamo sperare che gli altri facciano altrettanto e ci ripaghino con la stessa attenzione a loro riservata.

Se Dio tenesse nella mano destra tutta la verità e nella sinistra il modo di scoprirla, io sceglierei la sinistra (Gothold Ephraim Lessing).

La non sincerità è sempre debolezza; la sincerità, anche in errore, è forza (George Henry Lewes).

Ci sono giorni in cui il mondo mente, giorni in cui dice il vero. Stasera dice il vero – e con quale triste e insistente bellezza (Albert Camus).

La chiarezza adorna i pensieri profondi (Luc De Clapiers De Vauvenargues).

Non ho mai sognato di essere Shakespeare o Goethe, e non mi sono mai aspettato di possedere il grande specchio della verità sul mondo. Ho sognato di avere con me solo un piccolo specchio da tasca, quello che una donna può trasportare nella sua borsa, che riflette le piccole imperfezioni, e alcuni grandi bellezze, quando è tenuto abbastanza vicino al cuore (Peter Altenberg).

Non sono sempre sincera. Non si può esserlo a questo mondo (Greta Garbo).

Il problema della verità non è solo che si confonde con la menzogna. Cercando la “verità”, bisogna anche scegliere tra diverse verità (Fabrizio Caramagna).

La sincerità è la via per il paradiso (Mencio).

Ho la passione per i poeti francesi, per il mare in tempesta, per le risate dei bambini, per la puntina che graffia un disco, per le cose vere (Fabrizio Caramagna).

Cinque cose costituiscono una virtù perfetta: la sobrietà, la magnanimità, la serietà, la sincerità e la gentilezza (Confucio).

Hai una responsabilità nei confronti di chi ami. E ne hai una nei confronti di chi non ami. Casualmente hanno lo stesso nome: sincerità (Aerdna77, Twitter).

Un po’ di sincerità è pericolosa, molta sincerità è assolutamente fatale (Oscar Wilde).

Ci sono solo due modi di raccontare la verità completa – in forma anonima e postuma (Thomas Sowell).

Le persone deboli non possono essere sincere (François de La Rochefoucauld).

Come tutte le merci di valore, la verità è spesso contraffatta (James Cardinal Gibbons).

Nulla al mondo è più pericoloso di un’ignoranza sincera e una stupidità coscienziosa (Martin Luther King, Jr.).

La verità si rivela solo quando si rinuncia a tutte le idee preconcette (Shoseki).

La sincerità può essere umile ma non può essere servile (George Gordon Byron).

Non c’è la Verità. C’è solo la verità di ogni momento (Ramana Maharshi).

La menzogna uccide l’amore, ha detto qualcuno. E la sincerità, allora? (Abel Hermant).

L’uomo ha sempre sacrificato la verità alla sua vanità, comodità e vantaggio. Vive … per finzioni (W. Somerset Maugham).

Il dolore rende gli uomini sinceri (Henry Ward Beecher).

A volte l’uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialza e continua per la sua strada (Winston Churchill).

Un amico è una persona con cui posso essere sincero (Ralph Waldo Emerson).

Una cosa può accadere ed essere una menzogna totale; un’altra cosa può non accadere ed essere più vera della verità (Tim O’Brien).

Quando la pura sincerità si forma all’interno, si realizza esternamente nei cuori degli altri (Lao Tzu).

Tutte le grandi verità cominciano come bestemmie (George Bernard Shaw).

Non sono sincero, anche quando dico di non esserlo (Jules Renard).

Le più grandi verità sono le più semplici: allo stesso modo sono gli uomini più grandi (Augustus William Hare e Julius Charles Hare).

Gli uomini sono sempre sinceri. Cambiano sincerità, ecco tutto (Tristan Bernard).

Tutte le verità sono già state dette, ma lo spazio per altre menzogne è infinito (Alessandro Morandotti).

Parlerai bene se la tua lingua riesce a trasmette il messaggio del tuo cuore (John Ford).

La maggior parte delle persone non crede nella verità, ma in ciò che desidera sia la verità. Per quanto questa gente possa tenere gli occhi bene aperti, in realtà non vede niente (Haruki Murakami).

Il mio pessimismo è tale che sospetto perfino anche la sincerità degli altri pessimisti (Jean Rostand).

La verità ha sempre mille volti, come ogni volto ha sempre mille verità.

L’unico dovere nella vita è essere sinceri con sé stessi (Richard Bach).

La verità è scolpita sulla pietra. Ma la bugia è lo scalpello (Nicola Farina).

Chi è sincero te lo fa apposta (Silvana Baroni).

Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe (Mark Twain).

Le parole eleganti non sono sincere. Le parole sincere hanno vestiti semplici (Romano Battaglia).

Una verità detta con cattiva intenzione batte tutte le bugie che si possono inventare (William Blake).

La sincerità è figlia della franchezza, essa guarda gli altri sempre negli occhi (Pierre-Claude-Victor Boiste).

Spesso la verità riceve più danno dall’ardore dei suoi difensori che dagli argomenti dei suoi avversari (William Penn).

Una maniera d’ingannare che talvolta ha successo, è di essere sincero (Karl Ludwig Börne).

Che cos’è la Verità? In materia di religione, è semplicemente l’opinione che è sopravvissuta. In materia di scienza, è l’ultima sensazione. In materia d’arte è l’ultimo umore di un singolo (Oscar Wilde).

Un uomo totalmente sincero in un paese di furbi è come una casa totalmente aperta in una regione di ladri (Anselmo Bucci).

Una volta escluso l’impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, non può che essere la verità (Arthur Conan Doyle).

La sincerità, una profonda, grande, genuina sincerità, è la caratteristica principale di tutti gli uomini in qualche modo eroici (Thomas Carlyle).

L’unica verità che si può trovare, è la verità su se stessi (Patricie Holečková).

La sincerità è madre della verità e la divisa dell’uomo onesto (Charles Pinot Duclos).

Nessun dubbio: l’errore è la regola: la verità è l’accidente dell’errore (Georges Duhamel).

Sulla mia persona si raccontano ogni genere di frottole e circolano innumerevoli favole ben congegnate. Perciò apprezzo e rispetto la sincerità (Albert Einstein).

Oggi tutti proclamano con coraggio la verità di ieri. La verità di oggi avranno il coraggio di proclamarla soltanto domani (Jiří Žáček).

Benedetta è l’influenza che un’anima sincera e amorevole esercita su un’altra (Gorge Eliot).

La verità, frasi filosofiche

L’esperienza è la migliore maestra di vita, chiunque è in grado di pensare e mettere nero su bianco le frasi sulla verità. Tuttavia, se qualcuno ha delle difficoltà a focalizzarsi su questo argomento, chi meglio dei filosofi – pensatori di professione e con una sorta di deformazione – può dare una mano a mettere ordine e a non commettere errori con coloro a cui si vuole bene?

Ricorda non sei solo nella ricerca della verità, anche la verità sta cercando te

La sincerità è la strada verso il cielo (Confucio).

Ci sono due errori che si possono fare lungo la strada per la verità: non andare fino in fondo e non partire (Buddha).

Quando la necessità ci porta a usare parole sincere, cade la maschera e si vede l’uomo (Lucrezio).

Non sarà mai possibile, attraverso la ragione pura, arrivare a qualche verità assoluta (Werner Heisenberg).

La paura non ha l’abitudine di dire la verità (Tacito).

Quando uno ha la mano piena di verità non è sempre saggio aprirla (Proverbio francese).

Quale cosa può essere considerata vera? Forse solo questa: che nulla è certo (Cartesio).

Ogni verità passa attraverso tre fasi: prima viene ridicolizzata; poi è violentemente contestata; infine viene accettata come ovvia (Arthur Schopenhauer).

Quando mi dispero, ricordo che nel corso di tutta la storia la via dell’amore e della verità ha sempre trionfato. Ci sono stati tiranni e assassini, che per un po’ possono essere sembrati invincibili, ma la conclusione è che cadono sempre. Riflettici. Sempre (Mahatma Gandhi).

Forse il compito di chi ama gli uomini è di far ridere della verità, perché l’unica verità è imparare a liberarci dalla passione insana per la verità (Umberto Eco).

Se vuoi diventare un vero cercatore della verità, almeno una volta nella tua vita devi dubitare, il più profondamente possibile, di tutte le cose (Cartesio).

Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente (Bertolt Brecht).

A volte le persone non vogliono sentire la verità perché non vogliono che le loro illusioni vengano distrutte (Friedrich Nietzsche).

La ricerca della verità è più preziosa del suo possesso (Albert Einstein).

Tutto ciò che sentiamo è un’opinione, non la realtà. Tutto ciò che vediamo è una prospettiva, non la verità (Marco Aurelio).

La moralità è la base di tutte le cose, e la verità è la sostanza della moralità (Mahatma Gandhi).

Si mente, sì, con la bocca, ma con il ghigno che si fa in quel momento si dice pur sempre la verità (Friedrich Nietzsche).

Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspetti (Eraclito).

Il filosofo ritiene che la verità non esista, il politico – che non sia necessaria (Patricie Holečková).

Non ci sono fatti, ma solo interpretazioni (Friedrich Nietzsche).

La forza della verità, frasi

Le frasi sulla verità, la sincerità in sé hanno un potere incredibile. Conferiscono un senso di libertà e di forza a chiunque decida di essere onesto e di non mentire mai, qualunque cosa accada e a qualsiasi prezzo.

Voi conoscerete la verità, e la verità vi renderà folli (Aldous Huxley).

Il contrario di una grande verità è un’altra verità (Niels Bohr).

Dio offre ad ogni mente la scelta tra verità e riposo. Scegli quella che preferisci. Non potrai mai averli entrambi (Ralph Waldo Emerson).

La lingua può nascondere la verità, ma gli occhi mai (Michail Afanas’evič Bulgakov).

La sincerità è il sorriso di un bambino, la risata dopo un solletico, un prato di primavera, una torta fatta in casa, una mano in cui senti il giusto incastro (Fabrizio Caramagna).

Puoi battere 40 studiosi con un fatto, ma non puoi battere un idiota con 40 fatti (Gialal al-Din Rumi).

La verità viene da così lontano per raggiungerci che, quando arriva vicino a noi, è sfinita e non ha quasi più nulla da dirci. Questo quasi nulla è un tesoro (Christian Bobin).

Preferirei essere un diavolo alleato con la verità, che un angelo alleato con la falsità (Ludwig Feuerbach).

Vorrei precisare che noi non dobbiamo dire la verità per convincere quelli che non la conoscono, ma per difendere quelli che la conoscono (William Blake).

L’arte è una bugia che ci fa realizzare la verità (Pablo Picasso).

La verità non ha sentieri: questa è la bellezza della verità, che è viva (Jiddu Krishnamurti).

I fatti non cessano di esistere solo perché sono ignorati (Aldous Huxley).

La verità è il respiro della vita per la società degli uomini. È il cibo dello spirito immortale. Eppure una sola parola di essa può uccidere un uomo all’improvviso come una goccia di cianuro (Oliver Wendell Holmes).

Chi non si preoccupa della verità nelle piccole cose non può essere considerato attendibile nelle questioni importanti (Albert Einstein).

È impossibile portare la fiaccola della verità in mezzo alla folla senza bruciare qua e là una barba o una parrucca (Georg Lichtenberg).

Io credo in tutto fino a quando non vieno smentito. Quindi io credo nelle fate, ai miti, ai draghi. Esiste tutto, anche se è nella tua mente. Chi può dire che i sogni e gli incubi non sono reali come il presente? (John Lennon).

Che un uomo abbia la passione dei francobolli non sembra strano a nessuno; ma che un uomo possa avere la passione della verità, sembra a moltissimi, nonché strano, incredibile: eppure la verità non è cosa che parli all’anima umana meno dei francobolli (Arturo Graf).

Chi non sa nulla è più vicino alla verità di colui la cui mente è piena di falsità ed errori (Thomas Jefferson).

Non c’è cosa che richieda cautela più che la verità: dirla è come farsi un salasso al cuore. Occorre tanta abilità per saperla dire, quanta se ne richiede per saperla tacere (Baltasar Gracián).

Soprattutto, non mentire a te stesso. Colui che mente a sè stesso, e dà ascolto alla sua propria menzogna, arriva al punto che più nulla di vero riesce a distinguere né in sé né intorno a sé, e quindi finisce a non stimare né se stesso né gli altri. Non stimando nessuno, cessa d’amare (Fëdor Dostoevskij).

Quando la verità è scomoda

Anche se a volte si rischia di deludere e di perdere le persone care. Le frasi sulla verità non devono mai spaventare. Se ci si comporta come si deve, se si dimostra coerenza e coraggio anche di fronte agli errori commessi, ammettendoli, si viene ricompensati. E se questo non accade, se colui che viene ferito non riesce a perdonare una verità scomoda, ci penserà la nostra coscienza a farci sentire meglio. D’altra parte è solo a lei che dobbiamo rendere conto e ragione davvero. A tal proposito, ecco le frasi sul coraggio.