Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: Getty Images Manifestazione tenutasi a Parigi in occasione dell'International Safe Abortion Day

L’aborto non è un reato, non lo è per la legge italiana e per molte altre europee. Non è così per tutti, però, come ci insegna la recente vicenda che ha visto coinvolti alcuni Stati degli Usa dove la Corte Suprema ha sancito la fine del diritto di aborto.

Anche quando l’interruzione di gravidanza volontaria è però un diritto, conquistato non con poca fatica dopo anni di lotte e battaglie femminili, viene comunque trattata come un reato a causa delle personali visioni ideologiche di persone e politici. Lo abbiamo visto in Italia dopo che le denunce di attiviste e ginecologhe hanno fatto luce su alcune norme choc regionali.

In Francia però questo non succede. Nel Paese governato da Emmanuel Macron, presidente della Repubblica, l’aborto non solo è riconosciuto come un diritto imprescindibile per le donne, ma nel 2024 diventerà irreversibile grazie al disegno di legge che prevede l’introduzione dello stesso nella Costituzione francese.

Aborto in Francia: la legge che cambierà tutto

È una notizia, questa, che sta facendo il giro del mondo e che è stata annunciata dallo stesso Presidente della Repubblica: la Francia inserirà il diritto di aborto all’interno della Costituzione nel 2024, rendendo così la libertà di una scelta così personale e delicata libera da ogni attacco a posteriori.

E bene precisare che l’aborto nel Paese è stato legalizzato nel 1975 grazie alla Legge Veil, che porta il nome della magistrata e politica francese che l’ha proposta, e che ha concesso alle donne di interrompere volontariamente la gravidanza entro le prime dieci settimane, successivamente estese a dodici.

Eppure questo traguardo raggiunto, e protetto da tutti i cittadini francesi, potrebbe non bastare più. Non in una società dove i diritti e la libertà delle donne sono spesso sotto attacco. Ed è proprio per scongiurare l’ombra di posizioni ideologiche, che possano in qualche modo ostacolare tutti i risultati raggiunti fino a questo momento, che Emmanuel Macron ha annunciato il disegno di legge che renderà questo diritto solenne e irreversibile.

Un “diritto irreversibile” che entra nella Costituzione

È una notizia, questa, che in qualche modo era stata preannunciata già lo scorso marzo. In occasione della Giornata internazionale della donna, il Presidente della Repubblica francese si era impegnato a rispondere a tutte quelle domande che preoccupavano le donne, e non solo, dopo la storica sentenza della Corte Suprema degli Usa che ha cambiato tutto in materia di aborto.

Già in quella occasione Emmanuel Macron aveva promesso l’attuazione di diverse iniziative politiche affinché questo importantissimo diritto venisse salvaguardato da chi, invece, cerca ancora di metterlo in discussione. La promessa è stata mantenuta e l’argomento è diventato oggetto di discussione nelle aule del Parlamento francese. In particolare si è avanzata l’ipotesi di rendere l’interruzione volontaria di gravidanza un diritto costituzionale.

Il 29 ottobre, il Presidente francese ha annunciato la notizia che tutti aspettavano: “Nel 2024, la libertà delle donne di abortire diventerà irreversibile”. Il disegno di legge costituzionale verrà inviato in questi giorni al Consiglio di Stato, per arrivare tra le mani del Consiglio dei ministri l’anno prossimo.

Come auspica lo stesso presidente, il ddl dovrebbe diventare effettivo nel 2024. A sancire la promessa solenne a tutte le donne sarà l’articolo 34 della Costituzione: “La legge determina le condizioni in cui si esercita la libertà della donna, che le è garantita, di fare ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza”.