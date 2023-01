Fedez ride di Emanuela Orlandi. “Che tristezza”: gelo sui social

La battuta di Fedez su Emanuela Orlandi ha fatto scoppiare un caso, una polemica che tocca tutti noi. Perché la vicenda di Emanuela Orlandi non è solo la storia di una ragazza scomparsa nel nulla il 22 giugno del 1983. Perché è anche una vicenda di dolore, di sofferenza e di risposte che non sono mai state date. A riguardo è intervenuto anche il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, noto per la sua battaglia per ritrovare la sorella. Su Twitter e Instagram, i commenti degli utenti sono migliaia, e c’è chi chiede a gran voce che Fedez venga allontanato dal Festival di Sanremo.

Fedez, la battuta su Emanuela Orlandi a Muschio Selvaggio

A volte basta poco – davvero molto poco – per compiere un errore. Ed è il caso di Fedez, il rapper e marito di Chiara Ferragni, che, nell’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, ha esagerato con una battuta che è stata ripresa non solo dalle principali testate, ma anche dai migliaia di utenti che hanno definito il tutto come un evento che non avrebbe mai dovuto lontanamente verificarsi.

“Innanzitutto, possiamo dire? Non l’hanno mai trovata, la stanno ancora cercando”, ha detto Fedez durante il podcast, scatenando forti polemiche, soprattutto per la risata fragorosa che ne è seguita. Presenti con lui anche Gianluigi Nuzzi e Luis Sal, ambedue visibilmente imbarazzati. “Questo dovrebbe essere black humor?”, ha chiesto Nuzzi. Fedez ha prontamente replicato: “Scusami, mi faceva troppo ridere e non fa ridere”. Troppo tardi. Raggiunto da MOW Magazine, Pietro Orlandi ha commentato: “Si tratta semplicemente di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale”.

I commenti su Twitter e Instagram: scoppia la polemica

Nonostante il “perdono” di Pietro Orlandi, per gli utenti – e anche per i fan di Fedez – la battuta non dovrebbe essere dimenticata né sottovalutata. “La tua battuta su Emanuela Orlandi è vergognosa, quanto di più stupido espresso nella tua vita”, ha scritto un utente su Instagram. “Avresti riso anche se quella scomparsa fosse stata tua figlia? Ti auguro di capire quanto terribile sia stata quella risata”.

I commenti non finiscono di certo qui. Sempre su Instagram, anche i più “affezionati” di Fedez non sono d’accordo. “La tua ironia su Emanuela Orlandi è imbarazzante“. “L’ultimo episodio dove ridi su un caso come quello della Orlandi è stato veramente pietoso. Mi vergogno per te”.

Anche su Twitter, il trend è lo stesso. “E c’è pure chi dà credito a questi personaggi”. Qualcuno, però, ha ammesso lo sbaglio, ma al contempo ha anche invitato gli utenti a moderare i toni. “Fedez ha sbagliato, questo nessuno lo mette in dubbio. Ma augurare la stessa cosa ai suoi figli fa schifo”. Molti, però, i commenti categorici, come: “Vergognoso e indecente“.

L’allontanamento da Sanremo 2023

Il podcast di Fedez – Muschio Selvaggio, condotto insieme a Luis Sal – dovrebbe sbarcare su Rai 2, in chiaro, proprio come programma “collaterale” del Festival di Sanremo 2023, alle 18.45. Ma c’è già chi chiede a gran voce ad Amadeus, il conduttore e direttore artistico, di intervenire e di evitare a Fedez di prendere parte a Sanremo, soprattutto, come scrive Fanpage, per i possibili danni di immagine e reputazione.