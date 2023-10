Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

L’atteso ritorno di Muschio Selvaggio porta con sé un’intervista esclusiva con Fabio Fazio, che apre il suo cuore sulla sua uscita dalla Rai. Parlando di un’era televisiva in evoluzione, Fazio rivela le sue sfide e le sue gioie nel mondo dello spettacolo, compresa la sua avventura con Che Tempo Che Fa.

“Muschio Selvaggio”: Fabio Fazio si confessa

Il podcast Muschio Selvaggio di Fedez e Davide Marra fa nuovamente il suo ritorno. Il format riscuote un’enorme popolarità in Italia, questo grazie alle irriverenti interviste che scatenano discussioni sui social per giorni.

L’attesa intervista con Fabio Fazio ha acceso i riflettori sul suo controverso addio alla Rai e sul suo incredibile successo del storico programma Che Tempo Che Fa in onda sul canale Nove. La discussione appassionata di Fazio ha rivelato aspetti nascosti della sua vita e della sua carriera, gettando nuova luce sulla sempre mutevole industria televisiva e sui suoi protagonisti.

In primo luogo il conduttore ci tiene a spiegare: “Non ho mai detto che mi hanno cacciato”. Fazio racconta apertamente le circostanze che hanno portato alla sua partenza dalla Rai dopo una permanenza di 40 anni. “E’ chiaro che quando stai 40 anni in un posto è come una casa e quando ti dicono che l’affitto non si rinnova, un po’ di spaesamento c’è”.

Successivamente il conduttore porta alla luce Salvini. Fazio scherzando durante l’intervista dichiara: “Le motivazioni solide le avevo avute negli anni precedenti, c’erano molti post di Salvini che mi riguardavano…” e continua sorridendo “ma sono sicuro che lui mi voleva, sono sicuro di questa cosa, voleva me e Fedez a tutti i costi e Saviano pure!” .

Fazio su Saviano: “È assurdo rinunciare al suo valore”

Ha anche condiviso il suo pensiero sulla controversa decisione di non trasmettere il programma di Roberto Saviano, evidenziando il paradosso di escludere una voce intellettuale di rilievo dal panorama televisivo nazionale.

“Il fatto che il programma di Roberto Saviano non vada in onda non ha alcun senso e nessuna utilità. Tu puoi non mandare in onda un programma perché non funziona, ma non puoi non mandarlo in onda perché l’ha fatto lui. Roberto è uno dei più grandi intellettuali contemporanei, uno scrittore protetto dallo stato che non può andare sulla tv di stato, è un paradosso… ed è assurdo rinunciare al suo valore”

Le nuove sfide della televisione pubblica

L’intervista si è quindi concentrata sul debutto trionfale di Che Tempo Che Fa, che ha superato tutte le aspettative con uno share doppio rispetto alle previsioni.

Il conduttore spiega a Fedez, che è stato ricoverato d’urgenza dopo l’emorragia a causa di due ulcere il 28 settembre all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano: “Ho gioito… un attimo, il 10% è un risultato insperato… sarebbe stato peggio fare un terzo!” E poco dopo aggiunge “adesso non potrà che peggiorare, dopo un successo clamoroso si può solo scendere!”

Fazio ha affrontato le sfide della televisione pubblica moderna, riflettendo sul ruolo della tv come momento collettivo e sull’importanza di trovare momenti di unione e di identificazione per un pubblico sempre più diversificato. La sua prospettiva schietta e avvincente ha gettato nuova luce su un settore in costante evoluzione.

“L’idea della televisione come momento collettivo è residuale ed è quello semmai l’obiettivo grande che dovrebbe svolgere la tv pubblica: ritrovare momenti in cui il pubblico generalista si possa riconoscere proprio in chiave di unità, però è un lavoro grande che implica un cambiamento radicale che secondo me non è più pensabile”.

I momenti più importanti della carriera di Fazio

Nel corso dell’intervista con uno dei giudici di X Factor, Fabio Fazio ha svelato una serie di retroscena affascinanti legati al suo successo, condividendo episodi memorabili come la sorprendente telefonata ricevuta da Papa Francesco, gli incontri con personalità di spicco come Piersilvio Berlusconi, Madonna, Pavarotti e Paul McCartney.

Ha poi toccato argomenti scottanti come la sua esperienza alla conduzione del Festival di Sanremo per quattro anni e ha espresso il suo punto di vista sull’edizione dell’anno precedente e sulle controversie susseguenti che hanno coinvolto Fedez.

La discussione si è approfondita sull’arte di creare un legame empatico con gli ospiti, rivelando i segreti dietro le interviste coinvolgenti che hanno reso Fazio un maestro nell’arte della conversazione.