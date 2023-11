Fonte: IPA Fedez

Pare non esserci pace per Fedez, che ogni volta che si muove o dice la sua opinione rischia di doversi scontrare con le critiche o i commenti di chi non lo stima o non la pensa come lui. L’ultima a Muschio Selvaggio, il podcast presentato proprio da Fedez, in cui il cantante e influencer si è lasciato andare ad alcuni commenti sulla questione dell’arresto di Shiva. Le sue parole hanno mosso le acque destando qualche malumore, questa volta proprio all’interno della scena rap italiana.

Fedez parla di Shiva a “Muschio Selvaggio”

Si è parlato a lungo dell’arresto per tentato omicidio di Shiva, il “principino di Milano” che a luglio ha sparato alle gambe a due ragazzi fuori dalla sua casa discografica. La notizia ha fatto il giro dei social, accendendo i riflettori sul tema delle faide tra rapper e sull’uso delle armi. Tra lo sconcerto generale dell’opinione pubblica, c’è però qualcuno che ha preso le parti del rapper: molti dei suoi colleghi, infatti, gli hanno mostrato sostegno sui social e ai loro concerti considerando l’arresto un’ingiustizia.

Questo tipo di dinamiche sono state uno dei temi discussi durante la puntata di Muschio Selvaggio in cui Fedez ha intervistato, insieme a Davide Marra, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Dopo aver demonizzato l’accaduto, il marito di Chiara Ferragni ha commentato la volontà di alcuni suoi colleghi rapper di difendere Shiva: “È successa una cosa strana però: una parte preponderante della scena rap italiana non solo si è detta dispiaciuta per l’arresto di Shiva, ma alcuni, credo Emis Killa, ha parlato che è nelle grinfie dello stato. Immagina un ragazzino che segue tutta la scena rap e vede non solo ragazzini ma anche gente che ha 30-40-50 anni, che magari hanno famiglia e figli, dire ‘Shiva libero’ come se fosse un Julian Assange. E questa cosa può portare ad una percezione totalmente sbagliata del mondo, secondo me”.

La risposta di Emis Killa a Fedez

Il commento di Fedez non è ovviamente passato inosservato ad Emis Killa, che in merito all’arresto di Shiva aveva commentato “Pur essendo neutrale in faide che non mi riguardano, non sono mai contento quando un giovane di talento finisce nelle grinfie dello stato. Vi vedo che godete nei commenti ogni volta che legano qualcuno, infamoni. Sto genere non sarà mai vostro. Sarete per sempre dei turisti. Oltre che infami”.

Il rapper, sempre molto diretto, ha deciso di rispondere al commento di Fedez nelle sue storie di Instagram: “Che bravo ragazzo. Peccato che poi vieni a fare il simpaticone con i miei amici (e tu sai benissimo di chi parlo), che sono persone che condividono gli stessi valori da me espressi, e che la galera se la son fatta, a dire che ‘ti farebbe proprio piacere avere degli amici street’. Secondo me è meglio che stai con gli influencer. E magari che il mio nome te lo levi dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico”. Non resta che capire se Fedez, anche questa volta, deciderà di rispondere alle critiche o preferirà passarci sopra.