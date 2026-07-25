Andrea Pirlo, chi è la moglie Valentina Baldini

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IPA Andrea Pirlo e la moglie Valentina Baldini

Andrea Pirlo è l’allenatore della Nazionale di Calcio Italiana da luglio 2026: ma chi è la moglie Valentina Baldini? È la meravigliosa bionda torinese che ha fatto perdere la testa al “Maestro”, ma anche una professionista dell’arte e degli immobili di lusso, lontana dallo stereotipo della classica WAG. Tra passioni, figli, trasferte internazionali e un passato da protagonista del gossip, Valentina Baldini è oggi il centro della vita privata dell’ex regista della Juventus e della Nazionale.

Chi è Valentina Baldini

La moglie di Andrea Pirlo si chiama Valentina Baldini, è originaria di Torino e ha poco più di quarant’anni. Si è formata tra Accademia di Belle Arti e corsi di fotografia allo IED, coltivando una forte passione per l’arte contemporanea che l’ha portata a lavorare come art advisor e gallery manager su progetti internazionali. Oggi è descritta come consulente d’arte e immobiliare, specializzata in immobili di pregio e installazioni di land art tra Italia, Medio Oriente e grandi capitali europee.

Valentina Baldini entra ufficialmente nella vita di Andrea Pirlo nel 2014, anno in cui il campione si separa dalla prima moglie Deborah Roversi dopo dodici anni di matrimonio e due figli, Nicolò e Angela. I due si conoscono al Golf Club di Torino, in un contesto da “Torino bene” che alimenta le cronache rosa e un intreccio sentimentale con l’ex compagno di lei, il finanziere Riccardo Grande Stevens. È il periodo della cosiddetta “soap bianconera” che vede protagonisti anche Buffon e Alena Seredova, e che trasforma Valentina da figura riservata in volto fisso dei rotocalchi, spesso dipinta come ossessionata da shopping e palestra: etichette che lei stessa ha poi smentito con decisione.

Il matrimonio con Andrea Pirlo nel 2022

Dopo otto anni di relazione, Pirlo e Baldini si sposano con rito civile a Torino il 12 marzo 2022, in Municipio, in una cerimonia intima officiata dal leader dei Moderati Mimmo Portas. Niente mega‑evento da star, piuttosto un brindisi con amici, circa novanta invitati non famosi e una atmosfera domestica che rispecchia il lato più discreto della coppia.

Dal loro amore sono nati nel 2017 a New York i gemelli Leonardo e Tommaso, arrivati dopo un percorso di fertilità affrontato quando Pirlo giocava nei New York City FC. I due bambini si aggiungono ai figli maggiori di Andrea, Nicolò e Angela, creando una vera famiglia allargata di cui Valentina è uno dei punti di riferimento quotidiani.

La carriera

Sul piano professionale, Baldini rivendica con orgoglio una propria identità: non vuole vivere di “luce riflessa” e insiste sul fatto di aver scelto Andrea, non il personaggio Pirlo. Si muove tra gallerie, progetti di land art e consulenze immobiliari di alto profilo, una serie di interessi che l’ha portata, negli ultimi anni, a lavorare anche a Dubai dove Pirlo ha allenato l’Fc United.

Tra le sue passioni dichiarate ci sono i cani e il mondo pet: ha raccontato di voler lanciare “Dog Village”, un social network dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari, che rispecchia la sua attenzione per la vita quotidiana oltre il glamour.

Una WAG atipica

Valentina Baldini si è sempre presentata come una compagna “non competitiva” con l’ex moglie di Pirlo e non ossessionata dalla notorietà del marito, sottolineando quanto per lei conti la normalità, nonostante trasferte da Milano a New York, Istanbul, Genova, Torino e Dubai. Ama il crime in tv, mantiene un profilo Instagram privato e preferisce restare un passo indietro rispetto ai riflettori, pur consapevole di essere stata al centro di uno dei divorzi più chiacchierati del calcio italiano. La moglie del “Maestro” è una protagonista del gossip suo malgrado: elegante, riservata, ma con una storia personale che racconta molto più di una semplice compagna del campione.