L’Eredità Summer, l’errore su Ambra Angiolini: “Speriamo non si offenda”

IPA Marco Liorni

E con “Buonasera, Italia”, Marco Liorni e le Professoresse Linda e Greta hanno dato il via a una nuova puntata de L’Eredità Summer, dopo l’emozionante ghigliottina di ieri sera, in cui il Campione Massimiliano ha avuto un grande coraggio e non ha nemmeno acquistato la sesta parola. I suoi sfidanti sono Valerie, Tommaso, Claudio e Sara, che si laurea tra meno di un mese e che si è resa protagonista di un momento simpatico sbagliando la data di nascita di Ambra Angiolini.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 27 agosto 2026

Siamo ormai a fine agosto, la bella stagione si appresta a diventare un ricordo sfumato ma c’è ancora tanta voglia di leggerezza: al centro della Scossa de L’Eredità Summer del 27 agosto ci sono stati proprio i tormentoni estivi, quei brani che ci hanno accompagnato in radio e che, alla fine, sono diventati l’inevitabile colonna sonora dell’estate. “Siamo andati in un bellissimo chiosco anni ’60, per ascoltare dei tormentoni estivi”, ha detto la professoressa Greta.

Nella lista, come sempre, c’è una risposta sbagliata e compito degli sfidanti è di evitarla: da Danza Kuduro a Pistolero, che è stata nominata anche nella puntata de La Ruota della Fortuna nello stesso giorno, alla fine a prendere la scossa e andare in sfida è stato Tommaso, che ha dato la risposta sbagliata. La canzone Fuoco nel fuoco di Eros Ramazzotti non è mai stata un tormentone estivo; è stata pubblicata il 5 ottobre del 2000.

Tommaso ha scelto Claudio per la prima sfida della puntata: pochi secondi e tanta tensione per dare le risposte giuste. In un solo minuto, entrambi hanno cercato di farsi valere: ad avere la peggio è stato Tommaso, che ha perso contro Claudio.

Dopo aver salutato lo sfidante, Liorni è stato fermato e interrogato dalle professoresse: “Ti voglio chiedere se fai mai un sogno ricorrente”, la domanda di Linda a Liorni: “Sì, per esempio quello di volare”. “E incubi?”, e Liorni è stato sincero: “Quello che voi venite qui a farmi le domande”. Immediata la “protesta” delle professoresse: “Noi non siamo un incubo”. Ma Liorni si è salvato in calcio d’angolo: “Siete un sogno per tanti nostri spettatori”.

Chi ha vinto

Nel gioco delle date c’è stato un omaggio di pochi secondi, che è riuscito a fare venire la pelle d’oca a tutti i presenti in studio come ha detto Marco Liorni stesso: un video di Peppe Vessicchio nello studio di Gianni Minà, intento a cantare Te voglio bene assaje per Diego Armando Maradona: “Il mai dimenticato Maestro”.

Poi un piccolo errore da parte di Sara, che ha sbagliato l’anno di nascita di Ambra Angiolini: ha risposto 1962, ma è nata nel 1977. “Speriamo non si offenda“. Avendo poi sbagliato una seconda volta sull’anno della hit di Dj Francesco, La canzone del Capitano, è andata in sfida contro il Campione Massimiliano. E per pochi secondi ha perso la sua corsa alla Ghigliottina per questa puntata.

Dopodiché è stato il turno del gioco delle porte: Claudio ha provato la scalata con le domande, ma non è riuscito a dare tutte le risposte giuste senza mai sbagliare. Gli ultimi a sfidarsi sono stati quindi Valerie e Massimiliano: a spuntarla è stato quest’ultimo, pronto a misurarsi di nuovo con il gioco finale, per 140mila euro. Al termine delle cinque parole, ha dimezzato solo una volta: 70mila euro, pochi secondi per decidere e scrivere la parola che concatena navigare, piombo, cielo, cucina e spada. Questa volta ha scelto di comprare la sesta parola, dimezzando ancora il montepremi: ha scritto “cappa”, e ha vinto 7mila euro. Era il suo destino.