L’Eredità Summer, le Professoresse si “scontrano” alla fine del balletto. Liorni interviene

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Liorni

Marco Liorni torna il 18 agosto 2026 al timone de L’Eredità Summer, la versione estiva del celebre format L’Eredità, in onda nei mesi più caldi in attesa del ritorno del programma tradizionale a settembre.

L’Eredità Summer, il balletto delle Professoresse finisce con uno scontro fra Linda e Greta

La puntata, come di consueto, si è aperta con l’allegria di Marco Liorni che, nonostante il calo di ascolti e un format che ancora non convince appieno, non ha mai perso la sua positività. Seguendo ormai una liturgia ben congegnata, il conduttore ha presentato in studio la campionessa Sara, fresca di sfida de La Ghigliottina.

A giocare contro la campionessa i concorrenti sorteggiati. Prima di tutto Pierangelo da Latina che ha già pubblicato il suo primo romanzo ed è figlio di professori di Italiano, Tommaso da Bologna, futuro imprenditore esperto in marketing e Vanessa, biologa ricercatrice di Ferrara che ha fatto la dama per il Palio di Ferrara. Infine è stata sorteggiata di nuovo Letizia che si è conosciuta con il marito ballando.

La partita è iniziata all’insegna de La Scossa, il gioco presentato da Linda Pani e Greta Zuccarello, le due Professoresse della trasmissione che si sono esibite in un balletto. Lo stacchetto ha però avuto un finale inaspettato, con Linda e Greta che si sono letteralmente “scontrate”.

“Cosa è successo?”, ha chiesto Marco Liorni, divertito da quanto accaduto. “C’è stato uno scontro”, hanno confermato le due sorridendo.

Pochi lo sanno, ma con molta probabilità le due showgirl non saranno presenti nella prossima edizione del programma. La Rai infatti ha dato il via ai casting per scegliere le nuove Professoresse che affiancheranno Marco Liorni.

Vanessa arriva a La Ghigliottina

Dopo questo momento divertente il gioco è continuato con il consueto ritmo e la Scossa ha decretato la prima sfida, quella fra Letizia, che ha iniziato come ieri con la prima sfida, e Tommaso. A vincere è stata proprio Letizia che poco dopo, con due errori, si è trovata a rischiare nuovamente l’uscita dallo show.

La concorrente ha deciso di sfidare Vanessa, dopo aver perso al Gioco delle Date, ma non ce l’ha fatta a vincere. Alla fine, fra una sfida, un montepremi ereditato e le battute di Marco Liorni, a spuntarla è stata proprio Vanessa.

La giovane concorrente all’esordio è approdata alla Ghigliottina con un montepremi di 120mila euro, mostrandosi molto abile. Vanessa infatti è riuscita a sbagliare una sola volta nella scelta delle parole della Ghigliottina, arrivando a giocare per 60mila euro.

Di fronte alle parole selezionate la ragazza ha scelto di scrivere sul foglio “Forza”. Poco dopo Marco Liorni ha cercato di farla arrivare alla risposta giusta non senza momenti divertenti. Prima le ha chiesto, partendo dalla sesta parola che era “Bufala” se amasse la mozzarella, ma lei ha risposto di no. Fra una battuta e una piccola gaffe alla fine Vanessa ha scoperto che la sa parola era sbagliata e che la soluzione del gioco della Ghigliottina era il termine “Treccia”.