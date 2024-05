Paola Catella, chi è la moglie di Giobbe Covatta

Fonte: IPA Giobbe Covatta e la moglie Paola Catella

Si conoscono da quasi 50 anni, uniti dall’amore e dalla scrittura. Giobbe Covatta è sposato con Paola Catella, donna fiorentina con la quale ha dato vita a un sodalizio artistico che ci ha donato molte perle (basti pensare al libro Parola di Giobbe del 1991, tanto per citare un esempio). Scrittrice, autrice per teatro e televisione e sceneggiatrice, Paola Catella è una donna di grande talento e inventiva che ha conquistato il cuore di uno degli attori e commediografi italiani più amati di sempre.

Paola Catella e Giobbe Covatta, il primo incontro

Non è un tipo da social e grandi proclami Paola Catella, donna molto riservata e dedita al suo lavoro. In uno dei rari scatti condivisi su Instagram (dal marito), Giobbe Covatta mostra la coppia in tutto il suo splendore, con una dedica speciale: “La prima volta che ti ho vista, nel 1977, ti ho detto: ‘Un giorno ti sposerò, avremo una figlia che chiameremo Olivia e un cane che chiameremo Isotta’. Ho sbagliato solo una cosa, il cane si chiama Chloe. Oggi sono vent’anni di matrimonio”, aveva scritto l’attore.

Da questo post un indizio importante: Paola Catella e Giobbe Covatta si sono incontrati per la prima volta proprio nel 1977 quando, giovanissimi, lavoravano nello stesso villaggio turistico in Grecia. A raccontarlo era stata la stessa scrittrice in un’intervista a Mangialibri: “Ci siamo conosciuti nel lontanissimo 1977, avevamo circa vent’anni e ci siamo incontrati in un villaggio turistico in Grecia dove già allora lavoravamo insieme facendo gli istruttori di vela. E da lì le nostre strade sono sempre proseguite appaiate: per anni abbiamo fatto insieme gli animatori, lui è diventato sempre più bravo sul palco e io ho messo su un’agenzia di animazione. I ragazzi che uscivano dai corsi li mandavo nei vari villaggi turistici”, aveva spiegato in quell’occasione.

Un sodalizio umano e artistico

Quella collaborazione iniziale si interruppe per un po’, fino a un nuovo incontro che si è ben presto trasformato in qualcosa di più. Paola Catella ha vissuto gli esordi di Giobbe Covatta sui palcoscenici teatrali mentre lei, laureata in Filosofia, cominciava a muovere i primi passi come autrice televisiva. Due mondi apparentemente discordanti ma che, in realtà, gli hanno permesso di trovare un punto di incontro dando vita a un sodalizio artistico, oltre che umano, che ha generato molti frutti.

“Nel 1991 abbiamo scritto insieme Parola di Giobbe: un milione e quattrocentomila copie vendute! E da lì il sodalizio è continuato: 7 libri Donna sapiens compreso, 7-8 spettacoli teatrali, 1 figlia… Quest’ultima però non è nata a tavolino, ma in modo molto più divertente”, ha spiegato con il suo solito humour Covatta. Insieme, in ultimo, hanno realizzato il libro Celestino e Il commosso viaggiatore ,scritti a quattro mani con Paola Catella e illustrati dallo stesso attore.

La famiglia allargata con Olivia e Nicolò e le nozze

Dal grande amore tra Paola Catella e Giobbe Covatta nel 1997 è nata una figlia di nome Olivia. “Io sono geloso, anzi. Io non sono geloso, è tutta scena: si dice sempre che i papà sono gelosi, io non volevo deludere le aspettative”, aveva detto l’attore in un’intervista a Caterina Balivo sul rapporto con la figlia che, tra l’altro, ha collaborato col padre ad alcuni progetti come il film All Human Rights for All. Quella con la scrittrice, però, è una splendida famiglia allargata di cui ha sempre fatto parte anche Nicolò, nato da una precedente relazione.

Qualche anno dopo, il 17 maggio del 2003, dopo dieci anni di fidanzamento la coppia ha deciso di convolare a nozze, con una cerimonia che entrambi porteranno sempre nel cuore officiata dall’indimenticabile Maurizio Costanzo, col quale Covatta ha sempre avuto un legame speciale. Proprio negli studi del Maurizio Costanzo Show si è consolidata l’amicizia con un altro volto dello spettacolo, Enzo Iacchetti, che Covatta ha scelto come testimone di nozze.