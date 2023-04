Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino fanno sul serio: il gesto su Instagram

Fonte: Ansa Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino insieme su Instagram

Eros Ramazzotti è innamorato. Del resto, lo aveva confermato anche Michelle Hunziker da Pio e Amedeo a Felicissima Sera: per il cantante, questo è un periodo meraviglioso, fatto di riscoperte, di felicità e di gioia non solo per l’amore, presente nella sua vita, ma anche per la nascita del nipotino, Cesare Augusto. Su Instagram, dopo il primo bacio a fior di labbra con Dalila Gelsomino, è stato condiviso anche il loro primo selfie. Un gesto che mostra la solidità di questa nuova coppia (che fa sul serio).

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino insieme su Instagram: il gesto

Per i personaggi pubblici, uscire allo scoperto sui social significa molto: ufficializzare la relazione, mostrare di star facendo sul serio. Per diversi mesi si è discusso della sua presunta fiamma, fino a quando, il 7 marzo scorso, Eros Ramazzotti ha scelto di pubblicare nelle sue stories su Instagram la foto di un bacio. Uno scatto dolce, unico, che racchiude tutta la passione di una nuova e splendida coppia.

Dopo quello scatto, in cui ha anche augurato il meglio per il compleanno della fidanzata (e l’ha chiamata pubblicamente amore mio), a condividere maggiori dettagli sul loro legame è stata anche Dalila Gelsomino sul suo profilo Instagram. Un selfie di coppia nelle stories, una foto in bianco e nero: incredibilmente belli, ma soprattutto vicini.

Come si sono conosciuti Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino

La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sta procedendo dunque a gonfie vele. Al momento, il cantante è impegnato nel suo tour: tra una tappa e un concerto, c’è sempre spazio per l’amore. Negli ultimi giorni è diventato anche nonno: la nascita di Cesare Augusto, primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, è stata fonte di incredibile gioia per l’artista, tanto che si è lasciato andare a una dolce dedica su Instagram. “La vita è meravigliosa, nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”. Per il lavoro, tuttavia, non ha potuto prendere parte al battesimo del suo nipotino.

Sulla storia con Dalila Gelsomino, non sappiamo molto: stando alle informazioni condivise dal settimanale Chi, si sono conosciuti in Messico, dove la venticinquenne si è trasferita per lavorare nel settore dell’ospitalità e immobiliare. Il legame sarebbe in realtà solido da tempo, e solamente di recente sarebbero usciti allo scoperto. Infatti, già a dicembre del 2022 sono stati visti insieme a Milano.

Le parole di Michelle Hunziker su Eros Ramazzotti

Ospite da Pio e Amedeo a Felicissima Sera, Michelle Hunziker stessa ha confermato la relazione del suo ex, Eros Ramazzotti. Il loro amore si è trasformato, diventando profondo affetto. Sono rimasti una “famiglia”: “Ci vogliamo bene, abbiamo una figlia, stiamo diventando nonni e poi a me piace l’armonia”, ha rivelato la conduttrice. Sulla vita privata di Eros, ha anche aggiunto qualche dettaglio.

“Adesso è anche innamorato e fidanzato”, ha commentato, senza lasciare spazio ad alcun dubbio e mettendo un punto alla questione. Sì, Eros è innamorato della sua Dalila: tra indizi e scatti, la complicità e l’affiatamento di questa coppia è decisamente evidente.