“Eros innamorato e fidanzato”, le parole di Michelle Hunziker a “Felicissima Sera”

Un look pazzesco, il suo sorriso contagioso e la verve ironica: Michele Hunziker è stata ospite di Felicissima Sera il nuovo show del duo comico Pio e Amedeo in onda su Canale 5. E lì ha parlato un po’ di tutto, compreso il rapporto di amicizia con l’ex Eros Ramazzotti, rivelando un dettaglio della vita privata del cantante.

Michelle Hunziker, cosa ha detto di Eros a Felicissima Sera

Sorridente, in un bellissimo completo bianco con dettaglio sensuale Michele Huniker è stata una degli ospiti della puntata di Felicissima Sera dove Pio e Amedeo le hanno fatto diverse domande. Comprese alcune sul suo ex Eros Ramazzotti. Con lui Michelle ha un bellissimo rapporto e, proprio in merito a questo, il duo comico le ha chiesto qual è il segreto della loro amicizia: “Ci vogliamo bene, abbiamo una figlia, stiamo diventando nonni – ha spiegato – e poi a me piace l’armonia”.

Poi hanno scherzato e chiesto alla conduttrice se ci siano stati ritorni di fiamma tra loro da quando si sono lasciati, lei è stata al gioco, con la sua consueta ironia, ma poi ha voluto anche mettere un punto alla questione rivelando qualcosa di più sul suo ex.

Sono, infatti, diverse settimane che si parla del fatto che Eros Ramazzotti abbia ritrovato l’amore. Prima una storia pubblicata sul profilo Instagram di lui per gli auguri a una fidanzata misteriosa, poi è stato rivelato di chi si tratta: Dalila Gelsomino.

Ora sulla vita privata di Eros è intervenuta anche Michelle Hunziker che, a Pio e Amedeo, ha detto: “Scherzo dai, tra l’altro adesso è anche innamorato e fidanzato”.

Parole che sottolineano come la relazione che sta vivendo al momento il cantante sia seria e lo renda felice. Una felicità che si va ad aggiungere ai successi di lavoro e alla nuova avventura che, insieme a Michelle, si ritroverà a vivere tra poco: quella di nonno quando Aurora darà alla luce il suo primo figlio.

Il duo comico poi le ha chiesto se anche con Tomaso Trussardi è finita e lei ha confermato aggiungendo: “Ci vogliamo bene”. E ha assicurato di essere single.

Michelle Hunziker, il look pazzesco e la sua verve comica

Michelle, per la sua partecipazione a Felicissima Sera, ha indossato un look pazzesco: un completo bianco composto da giacca e pantaloni lineari, ma con dettaglio super sensuale. Infatti l’ultima moda è il reggiseno a vista e lei ne ha sfoggiato uno color carne effetto gioiello, con sopra una maglia sottogiacca completamente trasparente. A completare il tutto tacchi a spillo nude. Elegante, ma sensuale e attenta agli ultimi trend.

Tra domande più serie e battute, Michelle si lasciata andare con ironia all’intervista di Pio e Amedeo: la sua verve comica è nota ed uno degli aspetti che il pubblico apprezza di più di lei. Ed è stata generosa nel raccontarsi, senza paura degli interventi più taglienti del duo comico.

Durante Felicissima Sera è stata intervistata anche un’altra donna molto amata della televisione, Silvia Toffanin, per una volta dall’altra parte: quella di chi risponde alle domande. Ed è stata vera, emozionata, lasciandosi andare anche a qualche dettaglio più intimo sulla sua vita privata.