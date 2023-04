“Eros Ramazzotti diventa ancora papà”: la replica su Instagram

Eros Ramazzotti di nuovo papà? Non sarebbe impossibile, tutt’altro. Da poco diventato nonno, l’artista ha ritrovato l’amore al fianco di Dalila Gelsomino, che sarebbe in dolce attesa. Solamente qualche tempo fa Ramazzotti non aveva escluso di diventare ancora papà nel corso di una intervista. La notizia, però, è stata smentita personalmente dall’artista su Instagram.

Eros Ramazzotti di nuovo papà: l’indiscrezione

A ricostruire l’indiscrezione della dolce attesa di Dalila Gelsomino è il settimanale Diva e Donna: sulle pagine della rivista, infatti, ci sono le foto del “pancino”. Una notizia che nessuno avrebbe mai potuto presagire, dal momento in cui la nuova compagna di Eros Ramazzotti è molto riservata e non condivide spesso degli scatti sul suo profilo Instagram.

Per Ramazzotti, qualora la gravidanza della Gelsomino fosse confermata, si tratterebbe del quarto figlio dopo Aurora, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. “Nonno Eros diventa ancora papà”, ha scritto il settimanale, mostrando gli scatti della coppia mano nella mano e un pancino evidente. La storia tra Eros e Dalila sta andando avanti a gonfie vele da diversi mesi.

Dalila Gelsomino è incinta?

Al momento, Eros Ramazzotti è impegnato nel tour mondiale Battito Infinito: la nascita del suo primo nipotino, Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, lo ha reso felicissimo. Ma potrebbe esserci un altro arrivo in famiglia, e non è poco, anzi, questo spiegherebbe il motivo per cui Michelle Hunziker ha precisato lo stato sentimentale del suo ex a Felicissima Sera.

Senza la conferma dei diretti interessati, si parla alla fine di indiscrezioni: Dalila Gelsomino potrebbe essere incinta, e Ramazzotti potrebbe diventare papà per la quarta volta a quasi 60 anni, che compie il 28 ottobre 2023. E proprio l’artista ne sarebbe felicissimo, perché non ha mai negato la possibilità di accogliere un altro figlio nella propria vita, al momento giusto (e con la donna giusta).

La replica di Eros Ramazzotti su Instagram: la smentita

Eros Ramazzotti ha smentito personalmente la notizia su Instagram. “Attenzione a notizie false e pretenziose, senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico. Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli”.

Il desiderio di paternità

La paternità potrebbe non essere un caso, anzi. Nel corso di una intervista a Oggi, l’artista aveva rivelato di non voler escludere affatto questa eventualità. “Non mi interessa quel che pensa la gente. Se uno si innamora fa quel che sente. Quando troverò la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non la escludo”.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, come si sono conosciuti

A raccontare diversi dettagli della relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino è stato il settimanale Chi: Dalila Gelsomino si è trasferita a Playa del Carmen nel 2016, dove lavora nel settore immobiliare. Proprio lì avrebbe conosciuto Eros, e la relazione andrebbe avanti da mesi. Non sarebbe affatto recente.

L’artista è poi uscito allo scoperto solo qualche tempo fa, scegliendo di condividere su Instagram uno scatto insieme alla propria compagna e un tenero messaggio di auguri. Dopo è arrivato anche il primo selfie insieme, pubblicato proprio da Dalila nelle sue stories su Instagram.