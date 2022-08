Michelle Hunziker, Angiolini è lontano: torna (di nuovo) dal suo primo amore

L’estate di Michelle Hunziker prosegue ma con una piccola “deviazione” che sta scatenando molte chiacchiere. Dopo il suo lungo soggiorno in Sardegna, meta non casuale dal momento che è la terra d’origine del suo nuovo compagno, Giovanni Angiolini, pare che la conduttrice svizzera negli ultimi giorni si sia trasferita in Franciacorta tra “verde, natura e vino buono”, come lei stessa ha scritto su Instagram. Ed Eros Ramazzotti, aggiungiamo noi: proprio lì infatti il cantautore, nonché storico ex marito di Michelle, possiede la sua grande tenuta. Coincidenze? Sembra proprio di no.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sempre più vicini

Che Michelle ed Eros si siano riavvicinati dopo la separazione della conduttrice dal secondo marito, Tomaso Trussardi, non è di certo un segreto. Sono state molteplici le occasioni in cui la coppia si è mostrata insieme, dalla partecipazione del cantante nello show Michelle Impossibile (con tanto di bacio) al tenero scatto di famiglia con la figlia Aurora, fino alla reunion nell’ultimo videoclip del cantante che ha fortemente voluto l’ex moglie e la figlia come protagoniste, vere e proprie “muse” dell’amore.

In ultimo Michelle ed Eros si sono anche mostrati insieme su Instagram, intenti ad allenarsi in palestra a suon di kyokushinkai, disciplina sportiva (simile al karate) alla quale la Hunziker si è avvicinata in passato proprio grazie all’ex marito. I problemi di stalking la stavano mettendo a dura prova e lui, in tutta risposta, ha pensato di consegnare una nuova freccia al proprio arco, per sentirsi più sicura e libera, più forte e in grado di difendersi da qualsiasi pericolo.

E dove si allenavano in quelle fatidiche storie di Instagram? La location era una palestra di Paratico, a pochi chilometri di distanza dalla tenuta di Ramazzotti in Franciacorta. Se fosse una coincidenza avrebbe di certo dell’incredibile, considerato che dal quel 9 agosto in poi la conduttrice ha continuato a mostrarsi immersa nel verde tra i profumati vigneti della zona. Radiosa, sorridente ma anche rilassata, non sembra ci siano dubbi: Michelle ha “messo da parte” per un momento il suo nuovo amore, Giovanni Angiolini, per rifugiarsi dal suo ex.

Michelle Hunziker, estate in famiglia (col suo nuovo amore)

Gli indizi social parlano chiaramente di un riavvicinamento della storica coppia formata da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, una delle più amate di sempre e il cui rapporto ha subito una vera e propria metamorfosi. In molti hanno sperato in un ritorno di fiamma, ma tra i due c’è un’amicizia che va oltre, basata su un affetto incondizionato, sul bene per l’amata figlia Aurora e sul rispetto reciproco. Come ha spiegato Eros in un’intervista al Corriere: “Abbiamo voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice”.

Insomma, se esistesse un “manuale delle coppie”, sicuramente Michelle ed Eros sarebbero il prototipo dei perfetti separati che, a dispetto di quanto spesso accade, non si son mai fatti la guerra ma hanno continuato a volersi bene, come il primo giorno.

Ma se è vero che la dolce Michelle nel periodo turbolento della separazione da Tomaso Trussardi ha potuto contare su una preziosa spalla come Eros, d’altra parte il suo cuore è tornato a battere per il bel Giovanni Angiolini. Tra i due le cose sembrano più che serie, sebbene ancora non si siano mostrati e “dichiarati” ufficialmente coppia: hanno trascorso le vacanze in Sardegna, terra d’origine del chirurgo, con tanto di presentazioni in famiglia.