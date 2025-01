Melissa Satta: “Mi dipingono come una mangiauomini. Berrettini? Non è colpa mia”

Fonte: IPA Melissa Satta

“Mi dipingono come una mangiauomini. Io che sono tutt’altro”. E no, non è affatto una cosa gradevole. Melissa Satta ormai è abituata a sentirsi dare certi appellativi, provenienti – caso strano – sempre dai soliti leoni da tastiera che trascorrono il tempo a entrare nel merito delle vite altrui. È vero che quando sei popolare, come nel caso della conduttrice, ti esponi automaticamente ai complimenti come alle critiche, ma ci dovrebbe sempre essere un limite da non oltrepassare. La Satta ne ha parlato in un’intervista, in cui ha ribadito come abbia ritrovato la felicità al fianco di Carlo Gussalli Beretta.

Melissa Satta contro gli insulti sui social

Quando stava con Matteo Berrettini, qualcuno ha ben pensato di puntare il dito contro Melissa Satta, addossandole la responsabilità dei suoi scarsi risultati sul campo da tennis. Qualcosa di talmente assurdo da suscitare in lei qualche risata, ma solo all’inizio: “Quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no. All’inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive – ha spiegato nella sua ultima intervista al settimanale F -. Ci sono cosiddetti giornalisti che per avere un like scrivono di tutto. Sono un personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su Internet e va a scuola. Non sono disposta a tollerare gli insulti“.

L’ex Velina e da anni conduttrice di programmi sportivi, ha ripercorso la sua vita sentimentale, ricordando le storie più importanti come quella col calciatore Kevin-Prince Boateng. La coppia è stata sposata per molti anni e da questo amore è nato Maddox, l’unico figlio della Satta. “Io ho avuto relazioni importanti e lunghe – ha detto nell’intervista -. Con mio marito sono stata dieci anni, l’ho seguito a ogni cambio di squadra. Poi mi sono separata. Ho avuto delle storie, e mi sembra anche normale. Ho passato un anno con Matteo, e ora sto vivendo qualcosa di nuovo e di bello“.

La nuova storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta

Quel “qualcosa di nuovo e bello” a cui fa riferimento nell’intervista è, ovviamente, la love story con Carlo Gussalli Beretta. Il rampollo della celeberrima fabbrica italiana di armi è al fianco della conduttrice da pochi mesi, eppure sembrano aver già trovato un bell’equilibrio. Un amore sbocciato quando lei aveva già archiviato la storia con Berrettini mentre lui quella con Giulia De Lellis (attualmente impegnata con Tony Effe).

“Sono strafelice, ho un compagno fantastico e con mio figlio facciamo tutto insieme, lo sport, i viaggi, i weekend. Ho tanti progetti, non potrei chiedere di più”, ha affermato. Intanto Melissa Satta sta per tornare sul piccolo schermo nel cast di Red Carpet – Vip al Tappeto, nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi con il commento della Gialappa’s Band a partire dal prossimo 9 gennaio sulla piattaforma Prime Video.