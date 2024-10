Melissa Satta: “Voglio il secondo figlio”. Le parole per Maddox e Carlo Beretta

Melissa Satta confessa in un'intervista il desiderio di avere un secondo figlio. Il piccolo Maddox per chiede un fratellino

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Melissa Satta

Melissa Satta, una delle protagoniste indiscusse del mondo dello spettacolo italiano, ha rivelato in un’intervista con Cristina Parodi un desiderio che le sta molto a cuore: avere un secondo figlio. La showgirl, mamma del piccolo Maddox, nato nel 2014 dalla sua relazione con l’ex calciatore Kevin-Prince Boateng, ha condiviso i suoi pensieri in merito alla maternità, sottolineando come anche il figlio stesso sogni di avere presto un fratellino.

La confessione di Melissa: il desiderio di un secondo figlio

Nel corso dell’intervista, Melissa Satta ha ribadito quanto sia forte il desiderio di allargare la famiglia. “Desidero il secondo figlio, mi piacerebbe molto” ha confessato, aprendo il suo cuore a Cristina Parodi.

Tuttavia, non manca una simpatica nota ironica quando parla del figlio Maddox: “Lui vorrebbe tanto un fratellino, ma quando gli dico che potrebbe arrivare anche una sorellina, si blocca e dice: ‘Eh, la sorellina… dovrei giocare a calcio con lei!’”. Un dialogo tenero che mostra quanto sia affiatato il rapporto tra madre e figlio, dove anche i desideri di Maddox sono presi in considerazione.

Melissa non ha nascosto che, nonostante i suoi impegni lavorativi, cerca sempre di essere una madre presente per Maddox. “Cerco di fare del mio meglio per essere sempre accanto a lui, è una priorità nella mia vita” ha spiegato, aggiungendo quanto sia impegnativo conciliare lavoro e famiglia, ma assolutamente fattibile con la giusta organizzazione. “Devo giocare a tetris con i miei impegni, ma è una sfida che affronto con gioia”.

Il futuro con Carlo Beretta

Melissa Satta, attualmente legata a Carlo Beretta, l’ex di Giulia De Lellis sembra pronta a costruire una nuova fase della sua vita personale. La loro relazione è solida, e Melissa non nasconde che anche Beretta potrebbe essere parte di questo grande progetto familiare. Da quando stanno insieme, i due hanno dimostrato una complicità invidiabile, condividendo momenti romantici e quotidiani sui social.

Durante l’intervista, Melissa ha parlato anche di parità di genere, sottolineando le difficoltà che spesso le donne incontrano nel conciliare carriera e vita privata. “Credo che le donne siano molto più forti degli uomini. Riusciamo a gestire lavoro, famiglia e vita personale, ed è una sfida quotidiana che ci rende uniche”. Una riflessione che arriva da una donna che, oltre a essere una madre presente, continua a essere una delle personalità più seguite e ammirate del panorama italiano.

Maddox e il sogno di un fratellino

Il rapporto tra Melissa Satta e il figlio Maddox è sempre stato speciale, e nelle sue parole si percepisce l’amore incondizionato che prova per lui. La showgirl ha spesso parlato di quanto sia importante per lei essere una madre presente, nonostante i numerosi impegni professionali.

“Maddox è il piano più alto della mia vita”, ha confidato nell’intervista, ricordando anche il momento in cui è diventata madre a soli 27 anni.

Oltre al desiderio di un secondo figlio, Melissa Satta ha condiviso altri momenti della sua vita personale e professionale, tra cui il suo rapporto con il mondo dello spettacolo e le sfide affrontate nel corso degli anni.

“Sono 20 anni che lavoro in questo mondo e continuo ad andare avanti. Ho affrontato sfide, ma sono contenta di tutto ciò che ho raggiunto”. Una carriera di successo che ha saputo gestire con eleganza e professionalità, bilanciando la vita pubblica con quella privata.

Nel frattempo, il piccolo Maddox, ormai 10 anni, continua a crescere accanto a una madre che lo adora e a un futuro che sembra promettere altrettante gioie. Che si tratti di un fratellino o di una sorellina, quello che è certo è che Melissa Satta ha ancora tanti sogni da realizzare, e non c’è dubbio che saprà affrontare ogni nuova avventura con la stessa grazia che la contraddistingue.