Melissa Satta tende la mano a Giulia De Lellis: “Potevamo farci quattro risate”

Per la prima volta Melissa Satta parla di Giulia De Lellis, l'ex fidanzata dell'attuale compagno Carlo Beretta. In passato si era parlato di astio tra le due

Si può diventare amiche dell’ex del proprio compagno o, quantomeno, avere un rapporto cordiale? A volte sì, come insegna Alessia Marcuzzi, in altri casi no, come in quello di Alena Seredova e Ilaria D’Amico. Melissa Satta sembra propendere per il primo gruppo, visto che ha letteralmente teso la mano a Giulia De Lellis, l’ex fidanzata del suo Carlo Gussalli Beretta, al quale l’ex Velina di Strisca la notizia è legata da circa un anno.

Melissa Satta parla per la prima volta di Giulia De Lellis

Melissa Satta e Giulia De Lellis hanno in comune Carlo Beretta, oltre che il lavoro nel mondo dello showbiz, la popolarità e gli haters sempre pronti a colpire. Il rampollo è dal 2024 legato alla prima ma in passato ha amato per ben cinque anni l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Qualche tempo fa si è parlato di gelo tra i tre, quando si sono incontrati casualmente ad un evento per la Milano Fashion Week. E ha fatto scalpore la notizia che sia Melissa sia Giulia fanno parte del cast della prima edizione di Vip al tappeto, il nuovo programma di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi con la Gialappa’s Band.

“Si parla solo di questo e non voglio credere che ci abbiano scelte apposta“, ha commentato Melissa Satta in un’intervista rilasciata al settimanale F. “Non ci siamo mai incontrate, siamo in due puntate diverse, ma nel caso potevamo farci quattro risate“, ha aggiunto. Le registrazioni sono avvenute infatti in due momenti diversi ma la Satta ha chiaramente lasciato intendere di non avere alcun problema con la De Lellis. Un modo per spegnere le malelingue e chissà che presto questo incontro non avvenga altrove…

Sempre se Giulietta è dello stesso pensiero: anche lei, fino ad oggi, non ha mai parlato apertamente di Melissa Satta. Ma non ha mai nascosto il grande dolore provato per la fine della lunga relazione con Beretta e ha definito l’ultimo anno uno dei più difficili della sua vita. Poi è arrivato Tony Effe, che ha saputo regalare gioia e spensieratezza e il cuore di Giulietta ha ripreso a battere. Perché la 28enne di Pomezia non ha mai smesso di credere nell’amore nonostante le batoste del passato.

Un po’ come Melissa Satta che, nel corso del tempo, ha dovuto affrontare svariate delusioni sentimentali. Come la fine del suo matrimonio con Kevin-Prince Boateng, dove ha provato fino alla fine a far funzionare le cose ma invano. E la liaison con l’imprenditore Mattia Rivetti, che si sarebbe tirato indietro dopo la richiesta di andare a vivere insieme. Senza dimenticare il tennista Matteo Berrettini: un rapporto macchiato dai pettegolezzi e dalle critiche.

Il momento d’oro di Melissa Satta

Melissa Satta ha confessato che sta vivendo “qualcosa di nuovo e di bello”. Tutto merito di Carlo Beretta, conosciuto un anno fa grazie ad amici in comune. “Sono strafelice – ha assicurato la 38enne – ho un compagno fantastico e con mio figlio facciamo tutto insieme, lo sport, i viaggi, i weekend. Ho tanti progetti, non potrei chiedere di più”.

E la Satta non esclude l’arrivo di un nuovo bebè: “Non ho mai preso in considerazione il figlio unico, io ho due fratelli. Un altro bambino non è un desiderio soltanto mio, ma di Maddox, che mi chiede un fratellino. Qualcuno mi sconsiglia: chi te lo fa fare a ricominciare daccapo? Ci penso, e se verrà verrà. Sono una che si lancia. Sono coraggiosa”.