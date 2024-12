Melissa Satta a Verissimo dice grazie a Beretta. E spunta un segreto su Giulia De Lellis

Melissa Satta ha ritrovato la serenità in amore con Carlo Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis con la quale la soubrette sarda dovrà presto condividere la scena in un nuovo programma tv

Melissa Satta è tornata a Verissimo dove, per la prima volta, ha parlato della sua storia d’amore con Carlo Beretta. Una storia che va avanti da quasi un anno e che l’ex Velina di Striscia la notizia ha deciso di vivere con discrezione. Certo, non mancano le foto sui social ma la coppia è molto riservata. Anche se Melissa ha voluto pubblicamente ringraziare il rampollo, che fino a qualche tempo fa era legato a Giulia De Lellis. Beretta e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono detti addio ad un passo dal matrimonio.

Le parole di Melissa Satta a Verissimo su Carlo Beretta

La vita privata di Melissa Satta è sempre stata piuttosto intensa e travagliata. Molti amori, tutti piuttosto chiacchierati e finiti male. Ora è il turno di Carlo Beretta che ha ridato serenità alla soubrette. È stata la diretta interessata ad affermarlo a Verissimo: “Forse in passato mi sono infilata in situazioni particolari, ci sono stati dei mari in tempesta, adesso è tutto sereno, non voglio ripeterlo troppo ma sono molto felice, sto bene, ringrazio la persona che mi sta vicino”, ha dichiarato senza fare direttamente il nome di Beretta.

Nonostante gli undici anni di differenza – lei 38 anni, lui 27 – Carlo Beretta si è rivelato l’uomo della rinascita per Melissa Satta. L’uomo che ha saputo conquistare il suo cuore e pure quello di Maddox, il figlio che la Satta ha avuto dieci anni fa dall’ex marito Kevin-Prince Boateng.

Secondo alcune indiscrezioni la coppia sarebbe pronta alla convivenza mentre Melissa ha pubblicamente mostrato la voglia di avere un altro bebè. Con Beretta, dunque, si fa sul serio. “Non mi voglio nascondere, mi diverto, è tutto molto bello, mi auguro che sia per tanto tempo tutto così bello”, ha confidato a Silvia Toffanin.

Melissa Satta e Giulia De Lellis nello stesso programma tv

Melissa Satta si gode il suo amore con Carlo Beretta ma il gossip continua ad influenzare la sua vita. A gennaio la showgirl sarà protagonista del nuovo reality di Prime Video, Red Carpet, condotto da Alessia Marcuzzi. Nel cast ci sono anche Valeria Marini, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Giulia De Lellis. Sì, proprio l’ex di Beretta.

Tra Melissa e l’influencer non corre buon sangue o meglio non c’è alcun rapporto data la situazione tra le due. All’ultima settimana della moda si sono anche incrociate ad un evento – con Beretta presente al fianco della Satta – e non c’è stato neppure spazio per un saluto. È letteralmente calato il gelo. Del resto la De Lellis non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine della relazione con Carlo, durata ben cinque anni.

Onde evitare nuove situazioni spiacevoli, quindi, pare che Melissa Satta e Giulia De Lellis abbiano registrato Red Carpet in due momenti differenti. “Red Carpet il nuovo programma di Alessia Marcuzzi su Prime Video è già stato registrato. De Lellis e Satta, che hanno condiviso lo stesso amore, saranno ospiti in due puntate diverse. Quindi non si incontreranno mai, a differenza di quanto scritto sui social”. Chi sognava frecciatine o tirate di capelli resterà inesorabilmente a bocca asciutta.