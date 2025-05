Melissa Satta a Verissimo su Beretta: “Ero prevenuta”. E commenta il possibile matrimonio

Melissa Satta sta vivendo un momento molto felice da un punto di vista sentimentale: da circa un anno, infatti, l’ex velina è legata all’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Un amore fatto di routine familiare, semplicità e piccoli gesti, come ha raccontato lei stessa a Silvia Toffanin a Verissimo.

Il nuovo amore di Melissa Satta

L’amore fa decisamente bene a Melissa Satta. La showgirl non riesce a contenere la gioia nel salotto di Verissimo parlando del suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta: “Siamo insieme da un anno. Spesso mi dicono ‘ma da sola non riesci a stare?’ E forse è vero. Mi piace la vita di coppia, mi piace la vita di famiglia. Qualcuno potrebbe pensare che, facendo parte del mondo dello spettacolo, mi piaccia uscire, stare sempre a fare festa. Ma in verità sono una pantofolaia, sono sempre a casa”, ha spiegato.

Ma com’è nata la relazione con l’imprenditore 28enne? “È stato un caso. Lui è di Brescia, però frequenta molto Milano. La cosa divertente è che io conoscevo già sua mamma, perché è molto impegnata anche nel mondo della moda. E quindi ci siamo visti tante volte in vari eventi. Poi è successo che ci siamo trovati tutte e due single, e abbiamo iniziato a scambiarci dei semplici messaggi. Io all’inizio ero un po’ prevenuta, e forse ero anche un po’ spaventata. Ho pensato, ‘non mi va di iniziare un’altra storia, rimango un po’ single’. E invece poi è stato bravo a conquistarmi, e sono molto contenta che l’abbia fatto” ha spiegato Melissa.

Nonostante il cognome importante, Carlo, a detta della sua fidanzata, è un ragazzo molto semplice: “Noi diciamo sempre che ci assomigliamo. Forse è la prima volta che mi capita, ma in un anno di relazione non abbiamo mai litigato. Siamo tutti e due super appassionati di sport, quindi condividiamo tutte le passioni e facciamo proprio una vita da famiglia. E questa è una cosa che un po’ mi mancava: la routine”.

Insomma, la relazione sembra procedere a gonfie vele, ma, spiega la Satta, è ancora presto per parlare di matrimonio: “Viviamo la storia giorno per giorno, quindi mi godo ogni singolo momento. Lui è un ragazzo più giovane e sicuramente nel suo futuro vorrà qualcosa. Però è inutile fare programmi”.

Melissa Satta e il rapporto con gli ex Berrettini e Boateng

Melissa Satta si è spesso trovata al centro della cronaca rosa per le sue relazioni passate, e in alcuni casi ha dovuto fare i conti anche con critiche piuttosto feroci. Accuse alle quali lei risponde con filosofia: “Cerco di essere me stessa e non penso di essere una persona che si espone troppo. Alla fine vent’anni fa ho accettato di essere un personaggio pubblico, e tutto questo ne fa un po’ parte”.

A prescindere dagli uomini famosi che possono averla affiancata, per la showgirl la persona più importante resta sempre il figlio Maddox: “Se il mio compagno non ha un buon rapporto con mio figlio, si autoelimina. Maddox sa che esistono i fidanzamenti e anche le persone che restano amiche anche se le cose non funzionano. Matteo Berrettini rimarrà sempre nei nostri cuori, gli vorremo sempre bene anche se non si rimane fidanzati”.

Infine, sul rapporto con l’ex marito Kevin-Prince Boateng, Melissa ha dichiarato: “Con il papà di Maddox i rapporti sono sereni, lo sono sempre stati. I divorzi non sono mai facili, e forse per me è stato il dolore più grande della vita.”