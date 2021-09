Mara Venier, il retroscena sull’addio a Renzo Arbore: c’entra Domenica In

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier è tornata anche quest’anno al timone di Domenica In e per lei, tra alti e bassi, si tratta della tredicesima edizione. Padrona di casa perfetta ed estremamente amata, al programma è particolarmente affezionatissima ma, ha confessato, in passato è stato la causa di importanti rinunce.

A Domenica In Mara Venier deve molto. Pareggiando il record di Pippo Baudo, quest’anno è arrivata alla tredicesima edizione da lei condotta. Un traguardo importantissimo, che la rende orgogliosa ma che la porta anche a fare dei bilanci e a ricordare gli errori passato. Lo show le ha permesso di crescere professionalmente, di farsi conoscere e amare dal pubblico, ma è stato anche un grande impegno.

Allo show, Mara Venier ha dedicato tempo e attenzione che ha, però, inevitabilmente tolto alla sua vita privata. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice ha confessato di aver dovuto rinunciare anche ad un amore, quello con Renzo Arbore, con il quale è stata fidanzata per ben 12 anni.

Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro – ha ricordato– mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più.

Eppure fu proprio Renzo Arbore a comprendere le sue potenzialità e a spingerla ad accettare, per la prima volta, l’avventura di Domenica In e a consigliarle di mostrare fin da subito la sua personalità con naturalezza. Tra coloro che hanno creduto subito in lei anche Fabrizio Frizzi, che al debutto come conduttrice dello show l’ha incoraggiata: “Mi ha dato una spinta da dietro le quinte per farmi entrare in scena”.

E adesso, Mara sta per tornare in onda con quella che potrebbe essere la sua ultima edizione alla guida dello show di punta della domenica di Rai 1. Ad affermarlo proprio lei: una dichiarazione che ha già fatto in passato, ma che, questa volta, potrebbe essere vera. L’ultimo periodo, infatti, non è stato affatto semplice per la conduttrice, che ha avuto dei problemi di salute.

La Venier, nonostante l’evidente affetto che la lega alla trasmissione, dirà veramente addio a Domenica In? In attesa di una decisione definitiva, ai suoi sostenitori non resta che godere di ciò che ha programmato per la nuova stagione televisiva.