Mara Venier, Arbore replica all’invito a cena e svela: “Dopo la Melato non posso più amare”

Renzo Arbore ricorda l’amore per Mariangela Melato e risponde all’invito a cena di Mara Venier. Showman, artista e conduttore, ha vissuto nella sua vita delle grandi passioni, la più importante è quella per l’attrice milanese che non ha mai abbandonato sino alla sua morte, avvenuta nel gennaio del 2013. Arbore e la Melato erano stati legati per circa dieci anni, per poi lasciarsi, l’amore però non era mai terminato e nel 2007 la coppia aveva riscoperto il sentimento.

“Da quando non c’è più Mariangela Melato non ho più amato – ha confessato il cantante sulle pagine di Oggi -. Dopo di lei, non posso più. La sua perdita è stato il dolore più grande della mia vita, ma è come se ci fosse ancora: se avessi un’altra, le sarei infedele. Ho avuto la fortuna di incontrarla: era un fenomeno strano, eccezionale, con un’intelligenza e una grazia senza pari. È una fortuna che devo finire di meritarmi”. Una passione travolgente e un amore unico, quello per la grande attrice, che Arbore non ha mai dimenticato. Renzo ha vissuto anche un’altra storia importante con Mara Venier, che è stata accanto a lui per moltissimi anni.

La love story si è conclusa in modo doloroso, dopo la perdita di un figlio, e Arbore non ha mai parlato molto del loro addio. La conduttrice, che con Gerry Calà, suo ex marito, ha costruito un ottimo rapporto, qualche tempo fa aveva lanciato un appello all’ex, invitandolo a cena per scoprire i motivi della rottura avvenuta negli anni Novanta. “Ma è una sua invenzione! – ha replicato Arbore -. Se mi invita, sarò felicissimo di andarci. Ma non lo sappiamo nemmeno noi, perché ci lasciammo: ci sono cose che succedono senza un motivo”.

Oggi Mara è felicemente sposata con Nicola Carraro ed è legatissima ai due figli: Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi. Qualche tempo fa, ospite di Costanzo, la Venier aveva parlato dell’amore finito per Arbore. “C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata – aveva confessato la conduttrice di Domenica In -. Insomma è stato un grande dolore per tutti e due. Naturalmente oggi c’è un rapporto di affetto enorme e di stima però Renzo è un po’ resistente a vedermi”.