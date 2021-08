Mara Venier, prosegue la sua lotta contro gli stereotipi: “A 70 anni sono libera”

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

“Tagliati i capelli perché sei vecchia”, “bevi meno e mettiti a dieta”: critiche del tutto gratuite, alle quali Mara Venier ha sapientemente replicato nei giorni scorsi con la sua tagliente ironia. Ma questa volta ha deciso di andare ancora più a fondo, di non lasciare che episodi del genere passino inosservati.

In una lunga intervista a La Stampa, la conduttrice racconta, senza filtri, il dolore che si celava dietro la foto presa di mira dalle sue hater. “Non sto bene da tre mesi, ho un nervo lesionato, sto prendendo farmaci, ho passato con mio marito un’estate in salita” – rivela Mara Venier – “Posto una foto con un bel tramonto e con lui accanto, mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento ‘tagliati i capelli perché sei vecchia’. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito“.

Una reazione, quella di zia Mara, che è stata particolarmente apprezzata dai suoi tantissimi follower. E che, senza dubbio, è arrivata dalla pancia: “Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi. […] Ci fosse una volta che lo scrivono di un uomo”. La Venier non vuole più tacere, facendosi paladina del diritto di ogni donna di essere pienamente se stessa e – perché no? – di portare i capelli lunghi e qualche chilo di troppo senza sentirsi giudicata.

Come lei stessa nota, sono quasi sempre le donne ad essere prese di mira per il proprio aspetto fisico. Eppure, amaramente deve ammettere che sono loro stesse le prime nemiche, pronte a criticare aspramente e a scivolare nell’insulto: “Perché sono le donne a offendere? Non lo so, secondo me sono donne infelici, perché è l’infelicità che porta ad essere rancorosi nei confronti degli altri. […] C’è tanta cattiveria in giro“.

E poi, prima di archiviare questa brutta parentesi, ci regala una splendida lezione sull’importanza di accettarsi: “Quando ho compiuto 70 anni, io, che come carattere non mi sono mai tenuta tanto dentro, ho detto ora basta, non devo rendere conto a nessuno di niente. Sono orgogliosa delle mie rughe, sono contro la chirurgia plastica e mai mi farei la boccona o un lifting, anche per paura. Io vivo bene con la mia età, sono una donna realizzata e felice e una nonna, non nascondo che la gioia più grande è stare con i miei nipoti“.

Libera, contro ogni pregiudizio che ancora vorrebbe incasellare ciascuna donna per età e aspetto fisico, Mara Venier cammina a testa alta e ne è orgogliosa. Nonostante le sofferenze degli ultimi mesi, causate da un intervento ai denti che le ha portato grandi complicazioni, continua a sorridere ed è pronta per tornare in tv, con una nuova edizione di Domenica In. E proprio in studio, con la sua irriverenza e la sua dolcezza, saprà ancora una volta sorprenderci ed emozionarci.